La ciudad que tendrá la primera calle del mundo pavimentada con oro

En un escenario internacional donde la demanda de propiedades exclusivas se concentra cada vez más en ciudades que ofrecen estabilidad, conectividad y altos niveles de vida, Dubái se posicionó como la capital indiscutida del real estate de lujo global. En este sentido, el emirato no solo cumple con todos esos requisitos, sino que se trasformó en el destino predilecto de los grandes patrimonios donde invertir.

Dubái se trasformó en el destino predilecto de los grandes patrimonios para invertir

Esta vez, la ciudad decidió llevar la ostentación a niveles impensados: anunciaron la creación de la primera calle del mundo pavimentada con oro.

La nueva atracción turística se ubicará en el Zoco de Oro, una zona histórica conocida por albergar uno de los mercados más antiguos dedicado a la venta de joyas. El objetivo de la ciudad es reconfigurar esta zona como el nuevo Distrito Dorado.

La creación del Distrito Dorado

El Distrito Dorado de Dubái nace para “elevar la posición de la ciudad como el destino líder mundial de oro y joyas”, según informaron en un comunicado de prensa a fines de enero, y agregaron que buscan fortalecer la posición de la urbe como el destino más confiable para el oro.

Dubai tendrá la primera calle del mundo pavimentada con oro.

“Con este lanzamiento, iniciamos un nuevo capítulo significativo en el panorama del oro y la joyería de la ciudad. Al aunar patrimonio, escala y oportunidad, el Distrito reúne un ecosistema significativo y diverso de comerciantes, inversores, minoristas y marcas globales”, declaró Issam Galadari, director ejecutivo de Ithra Dubái, la empresa responsable del proyecto.

A su vez, Ahmed Al Khaja, miembro del Departamento de Economía y Turismo de Dubái agregó: “El Distrito Dorado de Dubái desempeñará un papel fundamental para atraer visitantes internacionales, impulsar la inversión y reforzar nuestra reputación como la mejor ciudad del mundo para visitar, vivir y trabajar”.

Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de su construcción, ni cuando estará finalizada.

¿Por qué Dubái es tan atractivo para los inversores?

La elección de Dubái no es casual. Su ubicación estratégica entre Europa, Asia y África la convierte en un hub natural para los negocios y el turismo internacional. De hecho, el Aeropuerto Internacional de Dubái fue el de mayor tráfico del mundo durante una década, y actualmente es el segundo con mayor flujo total de pasajeros.

La ubicación estratégica de Dubái, entre Europa, Asia y África la convierte en un hub natural para los negocios y el turismo internacional The First Group

Además, los altos niveles de inversión en infraestructura y tecnología posicionaron a los Emiratos Árabes Unidos como el cuarto país con mejor infraestructura global, según el informe de competitividad 2023 del Foro Económico Mundial. Esta base sólida respalda el crecimiento económico sostenido y la calidad de vida, elementos claves para los inversores.

Grandes desarrollos en Dubái

En el corazón de Dubái se erige el majestuoso Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo.

El edificio, que abrió sus puertas en 2010, se ha consolidado como un símbolo global de innovación arquitectónica. Su diseño, inspirado en la flor Hymenocallis, fusiona la naturaleza con la tecnología, creando una estructura que no solo desafía los límites de la ingeniería, sino que también redefine el horizonte de Dubái.

El Burj Khalifa está inspirado en la flor Hymenocallis

Este rascacielos, con más de 160 pisos, alberga una mezcla de residencias de lujo, oficinas, restaurantes y el exclusivo hotel Armani, posicionándose como un referente mundial de la arquitectura contemporánea.

El emirato, además, se ha posicionado a lo largo de los años por tener los más sofisticados hoteles y edificios con gran excentricidad, y a fines del 2025 inauguró el hotel Ciel, un rascacielos que, previo a su apertura, ya ha sido galardonado con varios premios internacionales.

Vista exterior del hotel Ciel, el rascacielos de 82 pisos que se inaugurará en Dubái en 2025 The First Group

Ciel cuenta con 82 pisos, la pileta más alta del mundo en el piso 76 y un diseño que, según su propia página web, ‘se confunde con el cielo’. Desde su anuncio, Ciel ha captado la atención internacional, recibiendo varios galardones, entre ellos: Mejor Arquitectura Hotelera Internacional, Mejor Arquitectura Hotelera Arabia, Mejor Arquitectura de Rascacielos Arabia, International Property Awards, 2019.