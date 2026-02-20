Cuánto cuesta un departamento de lujo en Caballito hoy

Caballito es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, y también uno de los más antiguos, después de San Telmo, Balvanera y Barracas. Ubicado en la Comuna 6, y delimitado por las calles Río de Janeiro, las Rivadavia, La Plata, Directorio, Curapaligüe, Tte. Gral. Donato Álvarez, Juan B. Justo, San Martín, Gaona y Ángel Gallardo, se consolidó como una de las zonas más densamente pobladas de la Ciudad, con aproximadamente 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado.

Además, es hogar de establecimientos y servicios icónicos del país, como el Mercado del Progreso, fundado en 1889, y el tranvía histórico, que continúa en funcionamiento tras haber sido interrumpido en 1963.

Estas particularidades, junto con su ubicación estratégica en CABA, sus amplios espacios verdes con el Parque Rivadavia y el Parque Centenario, y su amplia oferta de entretenimiento, gastronomía, colegios y universidades, posicionan a Caballito como uno de las zonas más buscadas tanto para alquilar como para comprar, según Zonaprop.

Los precios de venta en el barrio

En números, Caballito ocupa el puesto 16 en el ranking de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. Registra un valor promedio de US$2402/m², es decir un 1,96% menor que el precio medio de CABA que es de US$2450/m², según el Index de Zonaprop correspondiente al mes de enero.

En este escenario, el barrio se ubica en la franja media de la tabla. Su valor por metro cuadrado es 60,99% menor que Puerto Madero, que lidera el ranking con US$6157/m²; también se encuentra por debajo de Núñez, con US$3407/m² y Palermo, con US$3387/m², las otras dos zonas que consolidan el podio.

En el extremo opuesto se encuentra Lugano, el barrio más accesible, con un precio promedio de US$1911/m²,lo que representa un valor 20,44% menos que Caballito.

“Este posicionamiento intermedio explica parte del flujo de compradores provenientes de barrios más caros que buscan mayor superficie sin resignar centralidad”, explica Maria Gabriela Besuzzo, gerente de Obras y Emprendimientos de Interwin, quien agrega que la zona de Parque Centenario, cercana a Palermo y Villa Crespo, es una de las más demandadas del barrio.

Caballito registra un valor promedio de US$ 2402/m2, es decir un 1,96% menor que el precio medio de CABA que es de US$ 2450/m2 zonaprop.com.ar

Para dimensionar los valores, la propiedad más cara actualmente publicada en Zonaprop se encuentra en la avenida Directorio 1641, en el sur del barrio, con un precio de US$1.919.300. Se trata de un departamento de 297m² con seis ambientes, que incluyen living comedor, tres amplios balcones, cuatro dormitorios en suite, cinco baños, lavadero, y dependencia de servicio.

En Caballito la propiedad más cara actualmente publicada en Zonaprop se encuentra en la calle Directorio zonaprop.com.ar

Una alternativa con un valor inferior, aunque igualmente exclusiva, es un departamento publicado en US$1.150.000, ubicado sobre la calle Valle al 1100. La unidad cuenta con 236m², cinco ambientes, cuatro baños y dos cocheras. La publicación detalla, además, el precio de las expensas que rondan los $1.200.000 mensuales.

Dentro del segmento alto, pero en un rango más “accesible” para el barrio, se registran opciones desde US$600.000 a US$800.000. Entre ellas un departamento de cinco ambientes en Terry al 200 por US$754.000, y otra unidad de características similares en la calle Valle por US$695.000.

Dentro del segmento alto, pero en un rango más “accesible” se encuentra un departamento en Terry al 200 por US$754.000 zonaprop.com.ar

Algunos emprendimientos en la zona

Aunque en Caballito no abunda la disponibilidad de tierra, el barrio porteño continúa ampliando su oferta de desarrollos modernos y lujosos.

Uno de los casos es Residenza, ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, a 150 metros del Cid Campeador y cinco cuadras de Parque Centenario.

Residenza está ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, a cinco cuadras de Parque Centenario

“Los tickets arrancan en US$140.000 para unidades de 51 m² en el primer piso, y llegan hasta US$580.000 para unidades de 158 m² en el piso nueve”, detalla Besuzzo.

En el mismo barrio se encuentra un conjunto de proyectos bajo la marca Donna- algunos en desarrollo (Settima, Gioia, Zaffira, Ambra, Grigia, Salvia) y otros ya terminados (Terra, Acqua, Reggia, Magna, Fiore, Vita)- creados por la desarrolladora Azcuy. Tienen tipología de dos a seis ambientes y alta calidad constructiva.

Uno de los edificios de la marca Donna en Caballito Azcuy

“El precio del m² está entre US$3600 y US$4500″, explica Yanina Zurita, líder de emprendimientos de Toribio Achával, inmobiliaria que comercializa el proyecto.

Otro desarrollo que comenzará a construirse en marzo del 2026 en la avenida más arbolada y cotizada del barrio, es Goyena: un complejo desarrollado por Grupo Portland con 68 casas urbanas de uno a cuatro ambientes y 43 departamentos de dos, tes y cuatro ambientes, ubicado sobre la avenida Pedro Goyena 655. Con un valor por metro cuadrado promedio de US$3800, tendrá un parque central de 1000m² con espejos de agua y jardines. .

El desarrollo ubicado sobre la avenida Goyena Portland

“Goyena reúne la tranquilidad y el verde de una casa con la seguridad y el confort de un departamento, todo en medio de la mejor zona de Caballito”, comenta Alejandra González, CEO de Justevila, comercializadora del proyecto que defiende valores desde u$s 124.995.

Pedro Goyena es la avenida más arbolada y cotizada del barrio Hugo Mouján

Rentabilidad en Caballito

Caballito se posiciona en el puesto número 30 del ranking de zonas con mayor rentabilidad de la Ciudad. Presenta un retorno del 5,1%, lo que implica que se necesitan, en promedio, 19,7 años para recuperar la inversión.

Si bien bajó medio punto porcentual en la comparación intermensual, la medición interanual es positiva con una mejora del 1%, según Zonaprop.

De esta manera, se ubica por encima de barrios como Saavedra con 4,7%; Belgrano con un 4,1% y Núñez con un 4%; pero por debajo de barrios como Villa Pueyrredón con un 5,4%, La Boca con un 7,3% y Lugano con un 9,6%.