Las 10 casas en los árboles más espectaculares del mundo

En su enciclopedia Historia Natural (c. 77 d. C.), Plinio el Viejo describe “un árbol tan digno de ser considerado una maravilla” que el estadista romano Licinio Muciano celebró un banquete en él. Durmió la noche en sus ramas, “disfrutando más del agradable sonido de la lluvia al caer entre las hojas que el mármol reluciente, las decoraciones pintadas o los paneles dorados podrían haber proporcionado”.

Vivir en las copas de los árboles ha cautivado nuestra imaginación desde hace mucho tiempo, como en el relato ficticio de Johann David Wyss sobre la familia suiza Robinson (1812), náufraga que construyó una casa en el árbol en una isla desierta, y en las Guingettes de Robinson, publicadas por primera vez en 1848: experiencias gastronómicas arbóreas inspiradas en la novela de Wyss que invitaban a los parisinos, con estilo, a subir a cabañas con techo de paja en los árboles.

Hoy en día, la casa del árbol se ha convertido en algo nuevo. “Desde finales de la década de 1990, los arquitectos han redescubierto esta tipología antigua, aparentemente caprichosa, no por capricho, sino por la sostenibilidad, la intimidad y un diálogo renovado con la naturaleza”, escribe Florian Seabeck en su nuevo libro, Modern Tree Houses, publicado por Taschen. El libro presenta las creaciones de una nueva generación de arquitectos con conciencia ambiental, cuyos enfoques contrastantes sobre la vida en las copas de los árboles están unidos por el deseo compartido de reconectar con el mundo natural.

Estando entre los árboles, el mundo parece más suave, el tiempo se ralentiza e incluso el silencio parece vivo” — Willem Terstegen

Según Seabeck, las casas en los árboles son “a la vez símbolos de escape y agentes de retorno: en parte una ensoñación infantil, en parte un manifiesto ecológico… Hay algo en elevarse del suelo, aunque sea ligeramente, que cambia nuestra perspectiva. En un mundo diseñado para más, silenciosamente ofrecen menos y, al hacerlo, sugieren que podría ser suficiente". Aquí hay 10 casas en los árboles modernas del libro:

1) Pigna de Beltrame Studio – Malborghetto, Italia (2017)

Encaramadas a 1200 metros de altitud y con impresionantes vistas de los Alpes italianos, se encuentran dos casas en los árboles con forma de piñas gigantes. Cada una está tallada en madera con una carcasa revestida de tejas de alerce, utilizando la biomimética (imitación de la naturaleza) para integrarse con su espectacular entorno.

“Subirse a estas cáscaras de madera es como entrar en un cuento popular”, escribe Seabeck, y sugiere “la sensación de estar acunado”. Sin embargo, es un error considerar estos diseños un juego de niños. “No son escondites infantiles”, enfatiza. “Son espacios para la reflexión”.

Esta casa del árbol se encuentra en Malborghetto, Italia y fue construida en 2017 Instagram

2) Bert de Studio Precht – Turnau, Austria (2021)

Bert es “más un árbol que una casa”, afirma Chris Precht, quien fundó Studio Precht con su esposa, Fei, en 2018. Con la forma de un tronco del que brotan ramas, el concepto modular de Bert facilita su montaje y su adaptación o ampliación según las necesidades cambiantes del cliente.

Para minimizar su impacto ambiental, el diseño elevado ocupa tan solo dos metros cuadrados del suelo del bosque y está equipado con un inodoro de compostaje y paneles solares. Para Fei, vivir en las copas de los árboles ofrece una perspectiva. “Cuando te adentras en un bosque, dejas de ser el centro del universo para convertirte en una pequeña parte de una secuencia de eventos mucho mayor”, afirma en el libro.

Esta propiedad tiene forma de un tronco del que brotan ramas Instagram

3) OVNI de la montaña Qiyun por Atelier Design Continuum – Montaña Qiyun, China (2022)

En 2022, un Objeto Forestal No Identificado (OFN), con forma de platillo volante, se instaló en el Parque Nacional del Monte Qiyun. Su porche envolvente ofrece vistas de 360 ​​grados del pinar y las montañas. El diseño divertido y futurista, revestido de cedro rojo de origen local para minimizar su impacto ambiental, fue creado pensando en las familias. Tres estructuras conectadas, satélites del centro del edificio, ofrecen servicios adicionales. Una alberga un bar, otra una barbacoa y una tercera, a la que se accede por un túnel de cuerdas, ofrece un salto lunar en un trampolín con forma de estrella.

Tiene vistas de 360 ​​grados del pinar y las montañas Instagram

4) El Trillium de Awakening Experiencias – Yucatán, México (2024)

Vivir en las copas de los árboles no tiene por qué excluir el lujo ocasional. El Trillium, por ejemplo, cuenta con su propia piscina y jacuzzi. La flor de tres pétalos que inspiró su nombre y forma es también un símbolo tradicional de la armonía de la naturaleza. De hecho, como señala Seabeck, la estructura parece “haber surgido naturalmente del paisaje en lugar de haber sido construida”.

Hecha a mano con técnicas tradicionales, incorpora materiales locales como piedra volcánica y la resina maya “chukum”, un yeso natural. “La naturaleza no significa necesariamente que no haya sido tocada por la humanidad”, afirma Martin Loeffler, cofundador de Awakening, en un video que presenta el concepto Trillium. “De hecho, puede complementarse con la humanidad, y podemos integrarnos con la naturaleza de la mejor manera posible”.

Esta vivienda fue hecha a mano con técnicas tradicionales, incorpora materiales locales como piedra volcánica y la resina maya “chukum”, un yeso natural Instagram

5) Biosfera por Bjarke Ingels Group, BIG – Harads, Suecia (2022)

Para algunos arquitectos de casas en los árboles, la cercanía con la naturaleza significa invitarla activamente a entrar. Con la apariencia de flotar en el dosel del bosque, la cristalina Biosfera está repleta de 350 pajareras que atraen no solo a aves, sino también a murciélagos y abejas. La estructura forma parte del Treehotel, un conjunto de ocho diseños diferentes en la Laponia sueca. Fue creado en colaboración con un ornitólogo como respuesta a la pérdida de hábitat de las aves. Las comodidades también están bien atendidas, con divertidas instalaciones como una sauna y una azotea transitable.

Esta casa del árbol está tiene 350 pajareras Instagram

6) Casa del Árbol Loma Mar de Jay Nelson Studio – California, EE. UU. (2020)

Con sus muebles artesanales, ojos de buey y periscopio, la casa del árbol que Jay Nelson diseñó para sus hijos en un bosque de secuoyas de las montañas de Santa Cruz pronto se convirtió en la envidia de los adultos. Se añadió una segunda habitación para que los padres pudieran disfrutar, pero aún había competencia por la enorme hamaca de cuerda. Las casas del árbol son lugares donde los jóvenes pueden “afirmar una especie de independencia provisional”, señala el libro, y son populares en el movimiento Scout. “Para muchos adultos, la casa del árbol sigue ofreciendo un eco de esa libertad formativa”.

Casa del árbol Loma Mar de Jay Nelson Carlos Chavarría

7) Casa en el árbol en Bambu Indah de Ibuku – Bali, Indonesia (2021)

En la selva tropical del distrito de Ubud, en Bali, rodeada de arrozales, se encuentra una casa en el árbol con forma de hongo. La estructura al aire libre, incluyendo paredes y suelos, está tejida casi en su totalidad con bambú, la planta de más rápido crecimiento del planeta. Ensartada por los banianos que la sostienen, la estructura, con forma de cesta, se funde casi a la perfección con la selva.

Los ángulos pronunciados de la arquitectura moderna han desaparecido, reemplazados por las suaves curvas de la naturaleza. “Los suelos se curvan hacia arriba formando amplios muros, mientras que el techo flota sobre el dosel”, escribe Seabeck, quien la describe como “un espacio con forma de nido sin límites definidos”.

Esta casa en el árbol con forma de hongo se encuentra en la selva tropical del distrito de Ubud, en Bali Instagram

Los suelos se curvan hacia arriba formando amplios muros, mientras que el techo flota sobre el dosel instagram

8) Carpa de árbol de Tree Tents International – Dalarna, Suecia (2016)

La gigantesca bola roja que cuelga de los pinos en Näsets Marcusgård, una antigua granja, no es un adorno navideño, sino una “casa del árbol” hecha con una estructura de aluminio y contrachapado, envuelta en una lona impermeable.

La casa del árbol personalizable, según Jason Thawley, fundador y director de diseño de Tree Tents International , busca “conectar a la gente con la naturaleza a través del diseño” y “trabaja con la naturaleza en lugar de construir contra ella o a su alrededor”. Willem Terstegen, copropietario de Näsets Marcusgård, declara a la BBC: “Estar entre los árboles ofrece un pequeño cambio que se siente inmenso. El mundo se ve más suave, el tiempo se ralentiza e incluso el silencio cobra vida”.

Fue fabricada con una estructura de aluminio y contrachapado Instagram

9) Woodnest de Helen & Hard – Odda, Noruega (2020-2023)

Para algunos diseñadores y soñadores, la casa del árbol es sinónimo de romance. Kjartan Arno quería proponerle matrimonio a su novia Sally y decidió construir una casa en el árbol para hacerlo. La sencilla estructura de 10 metros de altura, a la que se accedía mediante una trepada escalofriante entre sus ramas, se convirtió en un refugio de recuerdos felices, lo que llevó a la pareja a colaborar con los arquitectos Helen & Hard para crear un refugio más ambicioso: Woodnest. Abrazada al estrecho tronco de un pino, de modo que parece sostenerse sobre una sola pata, y accesible esta vez por un puente, Woodnest tiene capacidad para cuatro personas y cuenta con un baño con impresionantes vistas al fiordo de Hardanger.

Tiene capacidad para cuatro personas Instagram

10) El Zorro de Cobre de Heidi Richards y Nicholas Cote – Maine, EE. UU. (2023)

“Desde que tengo memoria, siempre he querido construir mi propia casa en el árbol”, cuenta Heidi Richards a la BBC. “Teníamos un árbol enorme en el patio trasero, al que me subía constantemente, intentando trepar cada vez más alto”. Solía ​​arrastrar objetos encontrados y restos de material de construcción hasta sus ramas.

La casa Copper Fox, diseñada y construida junto a su esposo Nicholas, utilizando principalmente troncos y materiales recuperados de la zona, fue concebida para que pareciera una escultura a gran escala, explica Richards. Su hocico es el área principal para dormir, mientras que las orejas puntiagudas forman un acogedor entrepiso al que se accede por una escalera. “Creo que estar en una casa del árbol te hace sentir como un niño en plena aventura”, dice. “Cuando vives en la copa de un árbol, todo parece posible”.