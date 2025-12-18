Mano de obra 2025: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

Diciembre trae novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes, la escala salarial de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) se vio modificada a partir del incremento del 1,3% acumulativo sobre los básicos de noviembre. A esto se agregan sumas fijas no remunerativas.

Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:

Zona A (ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)

Oficial Especializado: $5268

Oficial: $4506

Medio Oficial: $4164

Ayudante: $3833

Sereno (Mensual): $696.321

Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $103.300

Oficial: $$96.200

Medio Oficial: $88.100

Ayudante: $83.200

Sereno: $83.200

Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial Especializado: $5847

Oficial: $5004

Medio Oficial: $4616

Ayudante: $4274

Sereno (Mensual): $775.732

Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $114.700

Oficial: $106.800

Medio Oficial: $97.800

Ayudante: $92.400

Sereno: $92.400

la escala salarial de la UOCRA se vio modificada a partir del incremento del 1,3% acumulativo sobre los básicos de noviembre Irene Miller - Shutterstock

Zona C (Santa Cruz)

Oficial Especializado: $8087

Oficial: $7582

Medio Oficial: $7316

Ayudante: $7104

Sereno (Mensual): $1.164.098

Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $158.600

Oficial: $147.700Medio Oficial: $135.200

Ayudante: $127.700

Sereno: $127.700

Zona C Austral (Tierra del Fuego)

Oficial Especializado: $10.536

Oficial: $9012

Medio Oficial: $8328

Ayudante: $7666

Sereno (Mensual): $1.392.642

Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $158.600

Oficial: $147.700Medio Oficial: $135.200

Ayudante: $127.700

Sereno: $127.700

El acuerdo asegura el cobro de dos aumentos acumulativos: el del 1,4% en noviembre y el de 1,3% en diciembre sobre los sueldos básicos. Por otra parte, se indica que sin perjuicio del carácter no remunerativo de la suma establecida, se acuerda que la misma estará alcanzada por aportes y contribuciones con destino a la obra social.

El nuevo acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de diciembre Shutterstock

Según el escrito de la UOCRA, firmado el 14 de noviembre pasado, este el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico.

A la vez, se asume el compromiso de reunirse nuevamente el 22 de diciembre de 2025 para definir los ajustes correspondientes a enero de 2026. Sin embargo, se aclara que “las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideran necesario en función de las condiciones económicas”.