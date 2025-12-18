Mano de obra 2025: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo del 1,3% sobre los básicos de noviembre; también se otorgaron sumas no remunerativas
- 3 minutos de lectura'
Diciembre trae novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes, la escala salarial de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) se vio modificada a partir del incremento del 1,3% acumulativo sobre los básicos de noviembre. A esto se agregan sumas fijas no remunerativas.
Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:
Zona A (ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)
- Oficial Especializado: $5268
- Oficial: $4506
- Medio Oficial: $4164
- Ayudante: $3833
- Sereno (Mensual): $696.321
Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial Especializado: $103.300
- Oficial: $$96.200
- Medio Oficial: $88.100
- Ayudante: $83.200
- Sereno: $83.200
Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)
- Oficial Especializado: $5847
- Oficial: $5004
- Medio Oficial: $4616
- Ayudante: $4274
- Sereno (Mensual): $775.732
Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial Especializado: $114.700
- Oficial: $106.800
- Medio Oficial: $97.800
- Ayudante: $92.400
- Sereno: $92.400
Zona C (Santa Cruz)
- Oficial Especializado: $8087
- Oficial: $7582
- Medio Oficial: $7316
- Ayudante: $7104
- Sereno (Mensual): $1.164.098
Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial Especializado: $158.600
- Oficial: $147.700Medio Oficial: $135.200
- Ayudante: $127.700
- Sereno: $127.700
Zona C Austral (Tierra del Fuego)
- Oficial Especializado: $10.536
- Oficial: $9012
- Medio Oficial: $8328
- Ayudante: $7666
- Sereno (Mensual): $1.392.642
Asimismo, las sumas no remunerativas para diciembre 2025 se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial Especializado: $158.600
- Oficial: $147.700Medio Oficial: $135.200
- Ayudante: $127.700
- Sereno: $127.700
El acuerdo asegura el cobro de dos aumentos acumulativos: el del 1,4% en noviembre y el de 1,3% en diciembre sobre los sueldos básicos. Por otra parte, se indica que sin perjuicio del carácter no remunerativo de la suma establecida, se acuerda que la misma estará alcanzada por aportes y contribuciones con destino a la obra social.
Según el escrito de la UOCRA, firmado el 14 de noviembre pasado, este el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico.
A la vez, se asume el compromiso de reunirse nuevamente el 22 de diciembre de 2025 para definir los ajustes correspondientes a enero de 2026. Sin embargo, se aclara que “las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideran necesario en función de las condiciones económicas”.
- 1
Construcción de una pileta en casa: precios 2025 y qué encarece más la obra
- 2
Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 100 metros cuadrados en diciembre 2025
- 3
Propiedades: dónde están las oportunidades y qué se necesita para 2026
- 4
El nuevo hotel que se mete en el bosque de Villa La Angostura y no tiene televisores en las habitaciones