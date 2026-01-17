Villa La Angostura: cómo es el hotel con forma de serpiente que se construye en medio del bosque

La Patagonia argentina continúa posicionándose como uno de los destinos más elegidos por los viajeros que buscan naturaleza, tranquilidad y propuestas al aire libre. Con una oferta que incluye glaciares, montañas, estepa y mar, las seis provincias que integran la región mantienen un flujo alto de turismo durante todo el año.

Dentro de este mapa, la ciudad de Villa La Angostura, ubicada en Neuquén y sobre el lago Nahuel Huapi, se consolida como uno de los puntos más convocantes. La localidad, de aproximadamente 14.000 habitantes, registró en la primera quincena del año el segundo puesto entre los destinos más visitados del país, según datos de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

La ubicación privilegiada de esta ciudad, y su “espíritu de pueblo”, es lo que inspiró a Nery Aimale y a Sebastián Antich a desarrollar UMA: un nuevo proyecto hotelero con forma de serpiente.

El hotel tiene una estructura en zigzag imitando “un bicho que se va metiendo en el bosque esquivando árboles” @horaciosardin

Eligieron un espacio de 3739 m² en el barrio de Calfuco, atravesado por un arroyo, rodeado de bosque nativo y a 30 metros de la ruta 40. “El primer terreno que fuimos a ver nos enamoró”, cuentan los dueños, que también son los fundadores del restaurante porteño Boca Abajo-Boca Arriba.

El terreno, en el cual construirán el hotel, cuenta con un arroyo que atraviesa el bosque

Ubicado a aproximadamente 12 km del centro de Villa La Angostura, los creadores buscan levantar una edificación sustentable “que respete el entorno”. Junto con los estudios de arquitectura Del Puerto Sardin y Berson, diseñaron una estructura en zigzag imitando “un bicho que se va metiendo en el bosque esquivando árboles”.

La terraza será el centro del alojamiento, planean que sea un espacio multifunción

“Cuando lo ves de frente parece que las escaleras son infinitas y que llegás a la altura de las copas de los árboles”, describen los emprendedores.

Los cuartos tendrán vistas la bosque patagónico

Los arquitectos ven el proyecto como: “Una reinvención del paisaje original, sin agredirlo, con la voluntad de agregarle valor” y a su vez como “un animal gigante dormido en el bosque”.

La serpiente que duerme

El boceto del edificio con forma de serpiente

La terraza será el centro del alojamiento: planean que sea un espacio multifunción. “Estará disponible para eventos como casamientos o cumpleaños, y también será la sede de planes propios como comidas a la luz de las velas, cine al aire libre o bandas de música”, agregan.

Por otro lado, el spa contará con los servicios habituales: pileta climatizada, sauna seco, sauna húmedo y sala de masajes. Pero también, con una habitación que tendrá “una gran piedra en el piso, y un techo desde el cual caerá agua, con un sonido que simula el de una tormenta calma en el bosque”.

Uno de los cuartos del spa tendrá una piedra y lluvia que caerá del techo

Están proyectando dos piletas: una interna y una biopiscina externa. Esta última será un estanque con plantas y peces, que tendrá el objetivo de regenerar el agua a través de las rocas y las plantas, sin necesidad de químicos como el cloro.

El hotel estará completamente operativo en el verano del 2028 @horaciosardin

El establecimiento contará con un restaurante, una terraza, un spa y 13 unidades de alojamiento.

La apertura será escalonada: en 2026 abrirán el restaurante, el spa y cinco habitaciones. Ocho meses después planean habilitar otras cinco unidades, y finalmente estará completamente operativo en el verano del 2028.

El restaurante del alojamiento abrirá cinco días a la semana en temporada alta y tres días a la semana en temporada baja

Tendrá capacidad para 46 personas y va contar con cinco tipos de alojamientos diferentes:

Cuatro monoambientes para dos personas

Seis dúplex para cuatro huéspedes

Dos habitaciones de tres ambientes pensadas para seis

Una casa del árbol, accesible a través de un puente colgante, con capacidad para dos

Todas las unidades contarán con “una cocina pero también con prestaciones de hotel”. Lo disruptivo: no habrá televisión en los cuartos: “Aspiramos a lo analógico, a la inteligencia natural”, comentan. “Las vistas al bosque y la utilización de elementos de revestimientos naturales refuerzan la premisa”.

Todas las unidades contarán con cocina pero también con “prestaciones de hotel” @horaciosardin

El valor mínimo por noche será de US$250, un costo menor que Calfuco Wines, el otro hotel que se encuentra en el barrio y que tiene un valor por noche de aproximadamente $567.000.

La inversión es de US$3.000.000, y tiene una particularidad: el proyecto se vende a inversores y el comprador no adquiere una unidad funcional, sino que a través de un fideicomiso, obtiene un porcentaje del emprendimiento.

Lo dividieron en 100 unidades, cada una representa el 1% de las ganancias anuales del proyecto, y actualmente tiene un precio de US$39.000. Se puede comprar desde la media unidad por US$20.000. El 59% del desarrollo ya está vendido.

El establecimiento tendrá capacidad para 46 personas, y va contar con cinco tipo de alojamientos diferentes @horaciosardin

Proyectan una ocupación anual conservadora del 48%:77% en el mejor mes de temporada alta y 22% en el piso de la temporada baja.