Los chefs vascos coinciden: “Para que las lentejas queden perfectas se necesita aceite de oliva, ajo y pimentón”

Las lentejas son una legumbre con una presencia consolidada en los hogares argentinos, donde se transforman tanto en guisos tradicionales como en ensaladas frescas o hamburguesas. Sin embargo, lograr el punto exacto de cocción que preserve sus propiedades nutricionales suele ser todo un desafío. Ante esta inquietud, los reconocidos chefs españoles Karlos Arguiñano, Martín Berasategui y David de Jorge coincidieron en un método infalible para elevar este plato a un nivel superior. Según destacaron desde el medio Heraldo, el secreto técnico reside en un componente fundamental: “Para que las lentejas queden perfectas, necesitás aceite de oliva, ajo y pimentón”.

Este trío de expertos subrayó que el éxito comienza antes de encender el fuego. La frescura de la legumbre es el primer factor determinante para asegurar una textura óptima. En cuanto a las medidas, los cocineros sugieren un cálculo preciso: 70 gramos de lentejas por cada comensal, utilizando 200 mililitros de agua para el proceso de hervor. Esta proporción garantiza que el producto final alcance la consistencia adecuada sin resultar excesivamente aguado ni demasiado seco.

El secreto de los grandes chefs para unas lentejas perfectas: aceite de oliva, ajo y pimentón Gza. Lola Güemes y Verónica Ruete Güemes

El procedimiento técnico es preciso y requiere atención. Una vez que las lentejas alcanzaron el punto de blandura deseado tras el hervor, el paso crítico es escurrirlas cuidadosamente para eliminar el remanente de agua. Simultáneamente, en una sartén aparte, se debe calentar una porción de aceite de oliva. A este se le añaden láminas de ajo junto a una cucharadita de pimentón, permitiendo que los sabores se integren. Tras seis minutos de cocción, se incorporan las legumbres a la preparación y se integran los ingredientes. Finalmente, la mezcla debe reservarse por tres minutos a fuego medio antes de finalizar el proceso. A partir de allí, el plato puede servirse solo, combinarse con otros alimentos o integrarse en guisos con salsa de tomate y cebolla picada.

Más allá de las técnicas culinarias, la relevancia de las lentejas en la dieta es incuestionable desde una perspectiva nutricional. Por cada 100 gramos de producto seco, el organismo recibe 25 gramos de proteínas, lo que convierte a este alimento en un aliado clave para quienes siguen dietas veganas o vegetarianas. Su aporte en hidratos de carbono complejos, fibra y minerales esenciales favorece la salud cardiovascular, ayuda al control del colesterol, regula el azúcar en sangre y combate el estreñimiento.

Cómo lograr unas lentejas más sabrosas con un sencillo truco de cocina

Un dato técnico fundamental reside en la absorción del hierro. Las lentejas aportan 7,5 miligramos de este mineral cada 100 gramos; por eso, los especialistas recomiendan combinar el consumo de la legumbre con alimentos ricos en vitamina C, como el morrón rojo o el kiwi. Esta sinergia nutricional permite que la asimilación del hierro vegetal sea equiparable a la de origen animal. Asimismo, su contenido en folato y vitaminas del complejo B refuerza el metabolismo energético y el desarrollo celular. La combinación de una técnica culinaria refinada con el aprovechamiento de estos nutrientes clave permite que este alimento esencial se convierta en una preparación de calidad superior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA