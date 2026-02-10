De boom gastronómico al reinado del cafecito: el barrio porteño que fue furor en los 90 vuelve a reinventarse

Después de un 2024 en el que los restaurantes parecían haber desplazado a los cafecitos, un nuevo relevamiento muestra un giro interesante en el pulso comercial de Las Cañitas: los cafés vuelven a crecer y ya representan un tercio del rubro gastronómico del barrio.

El estudio que realiza todos los años Maure Inmobiliaria, en base a diciembre de 2025 sobre más de 950 espacios comerciales distribuidos en 53 manzanas, 21 calles y tres avenidas, confirma que la zona sigue siendo uno de los polos comerciales y gastronómicos más dinámicos de la ciudad de Buenos Aires.

El barrio hace apenas dos años sumó una plaza Ricardo Pristupluk

Los límites de esta zona -que formalmente se encuentra en el barrio de Palermo- son las avenidas Del Libertador, Luis María Campos, Dorrego y Virrey Loreto en el límite con Belgrano.

De todas formas, la recuperación del rubro gastronómico no alcanzó para mejorar la performance del mercado de locales del barrio top de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, el 7% de los espacios permanece sin actividad, un nivel idéntico al registrado en 2024, mientras que 856 locales tienen actividad y rubro definido, con más de 100 tipos de negocios distintos.

El área de relevamiento del informe: entre Av. del Libertador, Av. Luis María Campos y Dorrego hasta Virrey Loreto

Aunque la vacancia se mantiene en el 7%, el fenómeno no es homogéneo. De los 65 locales sin ocupación, 32 ya estaban vacíos el año pasado, lo que revela que casi la mitad de los espacios desocupados arrastran problemas estructurales que dificultan su absorción por el mercado.

Además, “el 78% de los locales sin actividad no tiene cartel de venta ni alquiler, por lo que no todos pueden considerarse vacantes reales", explica Soledad Balayan, titular de Maure Inmobiliaria y responsable del relevamiento.

La dinámica comercial, sin embargo, sigue siendo muy activa:

El 86% de los negocios que estaban en el relevamiento de 2024 sigue funcionando en el mismo local

El 11% cambió de rubro u operador

Solo el 3% pasó de estar ocupado a quedar vacío

Los locales “estrella”: los cafecitos

La gran novedad del cierre del 2025 es el regreso del café como protagonista. Los locales destinados a bares de cafetería crecieron un 15% interanual, con seis nuevas aperturas, consolidando una tendencia que ya se insinuaba en años anteriores.

Dentro del rubro gastronómico (que concentra el 15% del total de los locales del barrio) la composición también muestra un cambio:

37% son restaurantes (39% en 2024)

(39% en 2024) 33% son cafés (30% en 2024)

(30% en 2024) 30% son de comida para llevar (31% en 2024)

Es decir, los restaurantes siguen liderando, pero los cafés son el segmento que más crece y gana participación.

De acuerdo al informe, además de la gastronomía, hay otro rubro que se destacó por su crecimiento con respecto al período anterior: las verdulerías ganaron terreno y sumaron tres locales con respecto al año anterior.

En términos de cantidad de locales, los rubros más importantes de 2025 son:

Restaurantes con 51 locales

Cafés: 46

Comida para llevar: 42

Kioscos y peluquerías: 41 cada rubro

Indumentaria: 39

Inmobiliarias: 33

Verdulerías: 27

Belleza: 20

Supermercados y gimnasios: 19 cada uno

Panadería, dietética y veterinaria con 18 locales cada rubro

Los cafés vuelven a crecer y sumaron seis locales en el último año Ricardo Pristupluk

Los rubros que siguen cayendo

Si bien la mayoría de los rubros se mantuvo estable, algunos continúan en retroceso. La indumentaria sigue perdiendo presencia y el caso más extremo es el de las zapaterías: en 2009 había 14 locales y hoy quedan solo dos en todo el barrio. Es más, hoy hay más negocios dedicados a compostura de calzado (se mantienen entre seis y siete negocios en los últimos años) que zapaterías.

Otro dato relevante es el de las cervecerías artesanales. Detrás del boom que se produjo en 2018, hoy no están incluidas en el relevamiento.

Un dato que confirma la solidez del área es que 192 negocios funcionan en el mismo local al menos desde 2009, lo que representa el 26% de los relevados en 2010. Pocos barrios de la ciudad muestran un nivel de permanencia tan alto.

Las calles líderes

La concentración comercial continúa liderada por:

Soldado de la Independencia (14%)

Luis María Campos (13%)

Migueletes (9%)

Les siguen Arce, Matienzo y Báez, cada una con el 7% del total de los locales. Aunque Báez ya no tiene el monopolio del polo gastronómico que supo tener en los 90, continúa siendo una arteria relevante del barrio.

El relevamiento también detectó 28 espacios donde antes había locales y hoy hay edificios en construcción. Estos proyectos podrán o no incorporar comercios en planta baja, pero ya están modificando la fisonomía comercial del barrio.

A la vez, seis locales nuevos a estrenar ya aparecieron en edificios recientemente terminados, sumando oferta moderna al circuito comercial.