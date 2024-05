Construyen una cabaña de cristal en medio de un bosque

Escuchar

Pileta privada climatizada, galería con sillón y aire acondicionado. El concepto de quedarse en medio del bosque es literal y, aun así, está lejos de incluir problemas. El lugar, una cabaña completamente de cristal, está ubicado en un condominio forestal cerrado, a diez minutos de Recreio dos Bandeirantes y a 20 minutos de Barra da Tijuca, en Brasil, en una región con un ambiente absolutamente rural. Desde la cama se pueden contemplar las estrellas a través de los árboles. El precio para disfrutar de una noche en Cabana da Barra arranca en los US$150.

Según Mikael Santiago, de 40 años, propietario del espacio que está disponible para alquiler en Airbnb, el lugar tardó alrededor de diez años en quedar como está. Santiago destaca que las paredes y el techo de cristal son la principal diferencia. La idea es que los huéspedes se sientan verdaderamente conectados con la naturaleza.

“La forma más inmersiva que encontré de sentir la naturaleza dentro de la cabaña fue usando un techo de vidrio. Realmente quería que la casa fuera una línea transparente entre la naturaleza y yo o quien quiera que durmiera allí. Entonces, la automatización con Alexa fue la combinación de dos mundos: lo rústico de la naturaleza y la modernidad de los tiempos actuales. Básicamente, todo en la cabina funciona mediante comando de voz. Y la piscina climatizada permite que cualquiera pueda pasar la noche entera en ella, disfrutando de las luciérnagas”, cuenta el propietario.

En medio del bosque: habitación en la cabina de cristal, en Barra da Tijuca Airbnb

La decoración de la cabaña de cristal

Centrándose en la experiencia inmersiva, la decoración del interior de Cabana da Barra presenta muebles y objetos minimalistas.

“La naturaleza es la decoración, y la decoración es la naturaleza. Todos los elementos decorativos del interior de la cabaña son meros elementos de apoyo, y te das cuenta de ello nada más al entrar y ver las copas de los árboles sobre tu cabeza. Realmente es una experiencia mágica dormir viendo las estrellas y sentirte seguro y acogedor”, afirma Mikael Santiago.

También según Santiago, la idea de la cabaña surgió luego de experiencias en diferentes tipos de alojamiento en 26 países.

“Soy una persona a la que le encanta estar en medio del bosque. Durante los últimos diez años, me he alojado en diferentes tipos de alojamiento y siempre he soñado con construir algo que pudiera ser una especie de hogar para otros viajeros. La cabaña no sólo funciona como Airbnb; también es una escapada de fin de semana para mí y mi familia”, dice.

A pesar de la gran demanda (de momento sólo hay habitaciones libres a partir de agosto), el propietario del local afirma que la inversión en la construcción no aporta grandes beneficios. Pero la satisfacción de impactar la vida de otras personas, garantiza, supera el retorno financiero.

“Cuando un huésped sale renovado de la experiencia, recuerdo que los sueños no tienen precio”, concluye Santiago.

Victoria Alves

O Globo/GDA