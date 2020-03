Adele Peters Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020 • 00:00

Alguien que intenta sobrevivir en el área de la Bahía con un trabajo de salario mínimo probablemente no pueda pagar el alquiler si pierde un cheque de pago. Pero a medida que las personas evitan cada vez más los lugares públicos debido al nuevo coronavirus , los trabajadores (especialmente aquellos que trabajan por propinas) están perdiendo dinero rápidamente. Y si alguien se enferma, se verá obligado a faltar al trabajo por 14 días de cuarentena. Si las escuelas cierran, los padres también faltarán al trabajo. Todo el entorno hace que sea más probable que algunas personas no tengan suficiente dinero para pagar facturas esenciales. Entonces, en San José, el ayuntamiento votó para comenzar a trabajar en un plan para prohibir temporalmente los desalojos debido a la epidemia. "Queremos hacer todo lo posible para que cualquiera que haya perdido ingresos y ya no pueda pagar el alquiler pueda permanecer alojado ", dijo el alcalde de San José, Sam Liccardo, en una conferencia de prensa la semana pasada. " Es un problema de salud pública y seguridad pública si miles de residentes son expulsados ??a la calle", agregó el fucionario.

La moratoria requerirá que los inquilinos que no puedan pagar notifiquen a los propietarios antes de que se venza el alquiler, y luego proporcionarán recibos de pago y una nota de su empleador para demostrar que han sido directamente afectados por el brote actual de coronavirus. Aunque los inquilinos aún tendrán que pagar en un momento posterior cuando puedan hacerlo.

Por otra parte, a medida que la ciudad descubre cómo implementar la moratoria, también busca fuentes de apoyo para ayudar a las personas a pagar, incluidos los fondos existentes para la prevención de la falta de vivienda. En una votación de 10-0, el consejo decidió avanzar con el trabajo sobre la moratoria, pidiéndole al abogado de la ciudad que trabaje en una ordenanza de emergencia para terminar con los desalojos, y regresará en una o dos semanas para votar sobre la ordenanza en sí, con la esperanza de contar con protección antes de que se venzan los alquileres el próximo primero de abril.

El condado de Santa Clara, donde se encuentra San José, tuvo uno de los primeros casos confirmados de coronavirus "propagado por la comunidad" en los Estados Unidos el 28 de febrero, y hasta el día, tiene más de 40 casos confirmados en total.

El condado ha prohibido grandes eventos para tratar de detener la propagación de la enfermedad. Apple, Google, Twitter y otros grandes empleadores en el área han pedido a los trabajadores que trabajen desde casa cuando sea posible, pero, por supuesto, los trabajadores con salarios más bajos en Silicon Valley generalmente no tienen esa opción y es más probable que estén más expuestos al virus. La ciudad también ha anunciado que dejará de obligar a los campamentos de personas sin hogar a moverse y confiscar sus cosas, ya que espera mitigar la propagación entre esa población en riesgo.

La ley de California requiere una pequeña cantidad de licencia por enfermedad remunerada, aunque no lo suficiente para cubrir una cuarentena potencial de 14 días si alguien puede estar infectado; algunos trabajadores pueden presentar reclamos de seguro por discapacidad para pagos a corto plazo. A nivel nacional, los demócratas en el Congreso también están tratando de impulsar un proyecto de ley de baja por enfermedad que incluiría dos semanas de baja por enfermedad en una emergencia de salud pública. Una encuesta realizada en 2016 encontró que el 65% de los trabajadores estadounidenses con salarios bajos generalmente todavía van a trabajar cuando tienen un resfriado o gripe. La mitad de los trabajadores de restaurantes dicen que van a trabajar cuando están enfermos. Saber que no perderán su apartamento podría ayudar a convencer a algunos trabajadores de quedarse en casa.

San Francisco también está considerando legislación para prohibir los desalojos de inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido al brote de coronavirus. "Sabemos que como resultado del estado de emergencia y las precauciones recomendadas por el gobierno, muchas personas ya han estado experimentando una pérdida de ingresos en la ciudad, y que se anticipa una mayor pérdida de ingresos, si no es seguro, en las próximas semanas, dejando inquilinos en particular vulnerables al desalojo ", dijo Dean Preston, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, en una conferencia de prensa. La medida también prohibiría temporalmente los cargos por pagos atrasados ??cuando alguien no puede pagar el alquiler debido a la crisis del coronavirus.

La Junta de Supervisores también está considerando expandir su actual ley de licencia por enfermedad para que las personas no tengan que usar sus días de enfermedad limitados debido a la emergencia de salud pública. Muchas personas están perdiendo trabajo porque los negocios han disminuido en el área, ya que las conferencias y otros grandes eventos han sido cancelados, los hoteles y restaurantes están sintiendo el impacto.

Otra ordenanza en consideración en San Francisco otorgaría a las pequeñas empresas préstamos de estabilización de rentas, mientras que una posible resolución pediría a los bancos que detengan las ejecuciones hipotecarias y las tarifas durante el brote de coronavirus. Algunas empresas en el estado pueden solicitar el programa de trabajo compartido de California, que les permite reducir temporalmente las horas y utilizar el seguro estatal de desempleo para mantener a los trabajadores en el personal. Otra resolución propuesta en San Francisco apoyaría a los empleados despedidos o suspendidos debido al virus.

A medida que el virus se propaga, otras ciudades pueden adoptar medidas similares.

En San Francisco, con algunos de los costos de vivienda más altos del país, es particularmente crítico. "Esta es una crisis de salud pública, y debemos asegurarnos de que no cree una crisis de vivienda completamente nueva en las próximas semanas", dijo Preston en la conferencia de prensa. "En este momento, estar seguro en el hogar es absolutamente esencial. Y es una de las mejores formas en que podemos prevenir la propagación del coronavirus ".