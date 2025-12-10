Comprar una casa en 2026: las ciudades llenas de latinos en las que bajarán los precios, según un estudio

El precio de las viviendas en Estados Unidos representó un desafío para muchos habitantes que desean cumplir el sueño de comprar una casa. Pero un nuevo estudio reveló que ciertas ciudades de ese país pueden presentar un descenso de los costos y, así, un alivio en la economía de los potenciales interesados.

Las ciudades de EE.UU. donde bajarán los precios de las viviendas en 2026

En la actualidad, más del 75% de las propiedades en EE.UU. se consideran inasequibles, es decir, que sus gastos superan el 30% de los ingresos de los hogares familiares promedio al año. De cara a 2026, ciertas ciudades protagonizarán un alivio en los precios.

Un estudio denotó un ligero alivio para los compradores de viviendas en 2026 Freepik

Un análisis de Bankrate publicado el 8 de diciembre señaló que ciertas áreas del Noreste y el Medio Oeste de EE.UU. presentarían un alivio en el mercado inmobiliario con vistas al año próximo.

De 34 áreas metropolitanas grandes en ese país, una docena cuenta con más del 30% de sus propiedades en venta con precios asequibles para un hogar típico. Entre ellas, se encuentran:

Filadelfia , Pensilvania.

San Antonio, Texas.

Charlotte, Carolina del Norte.

Asimismo, Pittsburgh (Pensilvania), St. Louis (Missouri), Detroit (Michigan), Cincinnati (Ohio) y Birmingham (Alabama) también cuentan con opciones aún accesibles para los potenciales compradores.

El mercado inmobiliario podría presentar un alivio y mayor asequibilidad en 2026 en ciertas ciudades Freepik

Factores que contribuyen al descenso de los precios de la vivienda en 2026

La analista de datos de Bankrate Alex Gaile indicó a CBS News que algunas zonas del sur y el oeste de EE.UU. presentan un repunte en las construcciones de viviendas y esto podría hacer que el mercado inmobiliario se alce. Entre los aspectos positivos, destacó incentivos fiscales más fuertes y requisitos de permisos más flexibles.

Por otra parte, un informe de Realtor.com advirtió que las tasas hipotecarias bajarán para 2026, a un 6,3%, cuando el estimado para fines de 2025 se situaba en un 6,6%.

Muchos estadounidenses sueñan con tener su propia vivienda en el país Freepik

Sin embargo, el informe anticipó que los precios de las viviendas aumentarán un 2,2%, un incremento ligero que representará un equilibrio que beneficiaría a los propietarios primerizos.

Esto se debe a que se espera que la inflación supere el aumento del costo de las viviendas, con un crecimiento del índice de los precios al consumidor (IPC) mayor al 3%. Por lo tanto, los valores reales de las propiedades ajustados disminuirían ligeramente, según el estudio.

Cuánto costará ser propietario de una vivienda en EE.UU. en 2026

El equipo de investigación de Realtor.com indicó que la flexibilización de las tasas hipotecarias debería impactar en un descenso del pago mensual promedio para comprar una vivienda típica de un 1,3% por año. A su vez, señaló que los ingresos de los hogares experimentarán un crecimiento del 3,6%.

“Tras un período difícil para los compradores, los vendedores y los inquilinos, 2026 debería representar un paso positivo, aunque modesto, hacia un mercado inmobiliario más saludable", aseveró la economista jefa de la plataforma, Danielle Hale.

Y agregó: “El aumento de los ingresos a un ritmo superior a la inflación, a medida que las tasas hipotecarias se estabilizan a un nivel más bajo, crea un margen para una mejora en la asequibilidad“.