Kendall Jenner mostró la casa que construyó en las montañas para escapar de Los Ángeles

Kendall Jenner abrió las puertas de su nueva propiedad en las montañas de Wyoming para mostrar el estilo acogedor de “abuela chic” que eligió para la decoración, asesorada por la famosa diseñadora Heidi Caillier. Según contó, buscó construir una casa que fuera ideal para tener una familia, con vistas al futuro.

Así es la casa estilo vintage que Kendall Jenner construyó para escapar de Los Ángeles

La supermodelo, de 30 años de edad, construyó una propiedad entre las montañas de Wyoming en busca de serenidad. La famosa abrió recientemente las puertas de su hogar para mostrar la arquitectura y el diseño de interiores que eligió, de acuerdo con Architectural Digest.

Jenner se unió a la diseñadora Heidi Caillier para crear un ambiente de “abuela chic”, que fusiona lo vintage con patrones únicos y piezas especiales que brindan personalidad a cada rincón del hogar.

La intención de la famosa era edificar un espacio en donde todos se sintieran como en casa y reveló a la citada publicación que tenía la visión de que diseñar habitaciones auténticas y acogedoras que tuvieran la esencia de un refugio.

Kendall Jenner mostró su casa de las montañas que decoró con un estilo "abuela chic" (architecturaldigest.com)

“Una de las primeras cosas que le dije (a Caillier) era que quería el estilo ‘abuela chic’, la explosión de patrones y texturas... Hicimos el sofá de la sala extremadamente grande y cómodo”, explicó la supermodelo.

Como parte de la decoración, Kendall Jenner agregó libros y artículos que ha encontrado en diferentes tiendas de antigüedades locales. La famosa explicó que su trabajo en la nueva casa de montaña fue bastante experimental en cuanto al diseño.

La modelo también se apoyó de los consejos de su madre Kris Jenner, quien le envió la imagen de una chimenea que resultó perfecta para su hogar, además de tableros de Pinterest e ideas de revistas, e inspiración de la marca de moda Bode.

Muchos de los objetos que decoran la nueva casa de Kendall Jenner fueron obtenidos en tiendas de antigüedades locales (architecturaldigest.com)

Dentro de las prioridades de la también estrella de televisión se encontraba agregar cosas que le brindaran personalidad a su hogar, lo que combina un exterior simple y clásico con un diseño interior inquietante, según la propia Jenner.

El hogar de Kendall Jenner en California

En una entrevista previa para AD, Kendall Jenner había mostrado su mansión en Mulholland Estates, en Santa Mónica, California. Su casa está valuada en US$8,5 millones, tiene 6000 pies (1828 metros) cuadrados, cinco dormitorios, seis baños, un patio trasero con cancha de tenis y un estilo elegante, pero discreto.

A diferencia de su nuevo hogar en las montañas, la casa principal de la famosa tiene un espacio personal discreto y atemporal que se alinea con su estilo de vida realista, prioriza la calidez y la elegancia por encima de la extravagancia.

Mulholland Estates forma parte del área de Beverly Hills Post Office y es una comunidad exclusiva con vigilancia las 24 horas, de acuerdo con Ruby Home.

La residencia principal de Kendall Jenner está situada en la comunidad privada de Mulholland Estates (admiddleeast.com)

Se trata de uno de los barrios de lujo más populares entre los compradores que buscan privacidad y un entorno natural con vistas de la ciudad y del cañón.

Los precios de las casas ubicadas en Mulholland Estates son considerablemente más elevados que el promedio registrado en el condado de Los Ángeles y también son mucho más grandes, con residencias que tienen en promedio por lo menos cinco habitaciones y siete baños.

La mayoría de los terrenos tienen vistas panorámicas de la ciudad de Santa Mónica y poseen diferentes estilos arquitectónicos, principalmente contemporáneo, español, moderno, tradicional y mediterráneo.

La residencia de Kendall Jenner es tipo villa española, y cuenta con todas las comodidades para llevar el estilo de vida californiano que desean los famosos, además de una comunidad con su propia patrulla de seguridad.