Löwe, el rugido inmobiliario que desembarca en Saavedra con Liv On Vedia

Löwe no es un desarrollador más. Su nombre, que en alemán significa león, se convirtió en un sello que reina fuerte en cada barrio donde deja su huella. Con proyectos en Zona Norte, Bajo Belgrano, Montevideo y hasta en Vaca Muerta, la marca construyó un estilo propio: arquitectura contemporánea, espacios luminosos, amenities de calidad y domótica integrada, siempre con la idea de que habitar es mucho más que ocupar un espacio.

Saavedra: un territorio donde se compite intensamente por cada lote

Quienes siguen el pulso del mercado inmobiliario, saben muy bien que Saavedra pasó de ser un barrio estratégico, observado con mucho interés por su potencial, a convertirse en el epicentro de una competencia intensa, donde los desarrolladores buscan asegurarse terrenos cada vez más valorados.

Hoy Saavedra está en plena evolución: mientras el Parque Saavedra se impone como pulmón verde icónico, el barrio combina la vitalidad de la Av. Cabildo con la serenidad de espacios como el boulevard San Isidro y las casas y edificios bajos que lo caracterizan. A esto se suma su cercanía con Belgrano, Núñez, Villa Urquiza y Florida, además del acceso inmediato a la General Paz, que refuerzan su posición como enclave estratégico. Esa dualidad le da a Saavedra una esencia distintiva: conectividad sin resignar calidad de vida.

En este escenario surge el espectacular lote adquirido por Löwe para su desarrollo Liv On Vedia. No se trata de cualquier terreno: su ubicación en un punto estratégico asegura visibilidad, conectividad y un gran potencial de crecimiento.

Este proyecto está dirigido a aquellos que buscan una financiación accesible y cuotas a largo plazo, una alternativa ideal para quienes quieren asegurar su primera vivienda en medio del auge de Saavedra.

Federico Villambrosa y Belisario Balestra, fundadores de Löwe.

“Saavedra nos permite combinar la potencia de una avenida como Cabildo con la esencia verde y residencial de un barrio en plena evolución. Liv On Vedia sintetiza esa dualidad con diseño y tecnología de vanguardia. Y obvio, no es cualquier lote: esta ubicación en particular le da un valor agregado único, al estar sobre un punto neurálgico que combina visibilidad, conectividad y proyección de plusvalía en medio del boom de Saavedra”, resume Belisario Balestra, socio fundador de Löwe

El proyecto

Liv On Vedia ofrece 54 unidades funcionales, entre 1, 2 y 3 ambientes, diseñadas con criterios de modernidad y eficiencia. Además, cuenta con 2 niveles de amenities en los pisos 13 y 14, que incluyen espacios pensados para el bienestar, el ocio y la vida social, aportando un diferencial que refuerza la experiencia de habitar en altura.

Con balcones que expanden la vida hacia el exterior, líneas limpias y terminaciones de calidad que responden a un consumidor que exige versatilidad y estilo, Liv On Vedia transmite la idea de abrirse con la seguridad, amplitud y presencia propias de un rey en su territorio. Esa impronta de diseño conecta la estética contemporánea con la identidad de Löwe, donde cada unidad marca territorio en Saavedra.

No se trata solo de calidad constructiva, ubicación estratégica y amenities funcionales, sino también de la incorporación de domótica aplicada a la vida diaria. Sistemas inteligentes permiten controlar iluminación, climatización y seguridad desde cualquier dispositivo, alineando el proyecto con las tendencias globales de vivienda conectada y sustentable.

Löwe: un grupo marcado por la audacia

A lo largo de su historia, Löwe convirtió cada decisión en ladrillos, cada obra en legado y cada cliente en testimonio vivo de confianza.

Con proyectos como los Lumen, su línea de desarrollos más premium con presencia en varios barrios (Esquina Dumont y Noir Vista en Montevideo), Löwe dejó una huella clara: cada edificio es un rugido urbano que transmite confianza. Y no solo se atreve en territorios consolidados: su audacia estratégica lo llevó incluso a incursionar en Vaca Muerta, un gesto propio de quien avanza con la autoridad de quien se anima y domina escenarios desafiantes.

Charlie D´Aria y Graciela Cao, de D´Aria Propiedades, empresa comercializadora de Liv on Vedia.

“Nuestra estrategia, y por eso nos llamamos Löwe, es anticipar el mercado y elegir el momento exacto para movernos. Liv On Vedia no es casualidad: es la prueba de que sabemos dónde posicionarnos para ganar, generar retorno y dejar una marca de confianza”, comenta Federico Villambrosa, socio de Lowe.

Liv On Vedia no es simplemente un paso más. Es el eco de un rugido que se volvió identidad y la confirmación de un sello inmobiliario que ya es marca registrada, ahora en un barrio que se impone como polo de inversión y estilo de vida.

Para la comercialización de sus proyectos, Löwe elige socios con visión de largo plazo. Su decisión más firme es trabajar en exclusiva con D’Aria Propiedades, la tradicional inmobiliaria que hoy gestionan los hijos de Carlos D’Aria: Augusto, Maximiliano y Charlie. Durante años, D’Aria demostró compromiso y calidad de servicio, acompañando cada etapa de planificación y posicionamiento de la marca en distintos contextos. No se sostiene en promesas. Se sostiene en hechos: resultados, confianza, lealtad.

“Trabajar en exclusiva con Löwe significa acompañar cada decisión estratégica de la marca. Liv On Vedia refleja la confianza mutua y un track record basado en servicio, planificación y resultados.” señala Graciela Cao, Gerente de Emprendimientos de D’Aria Propiedades

Invertir en Saavedra hoy es apostar al momentum de un barrio en alza, con verde que respira, conectividad que acerca y un desarrollo que no se detiene. Liv On Vedia representa tanto un hogar como un activo sólido, bajo la marca de un desarrollador que convirtió su instinto y carácter en sinónimo de confianza y diseño.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.