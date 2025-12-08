Sol, mar y la posibilidad de relajarse en una casa de vacaciones: el deseo de muchas personas que sueñan con escapar de la rutina, en esta época del año cercana al verano, cobra cada vez más fuerza. La búsqueda de segundas residencias está en aumento, a la par de la alta demanda de alquileres vacacionales y el aumento de precios en las zonas turísticas más populares. Más que un simple ocio, estas propiedades han demostrado ser una oportunidad para generar ingresos, especialmente en destinos turísticos consolidados.

Una encuesta reciente de Property Finder, realizada en noviembre, identificó los países más atractivos para quienes desean invertir en una segunda vivienda. La encuesta analizó factores como la asequibilidad, la calidad de vida, el precio promedio de las propiedades y las atracciones culturales, indicando qué destinos ofrecen el mejor equilibrio entre disfrute e inversión. El sitio web seleccionó 32 países y les otorgó un puntaje.

Los cinco mejores países para comprar una casa de vacaciones

España (79,3/100)

España cuenta con 48 aeropuertos y 50 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Shutterstock

Con alrededor de 90 millones de turistas al año, España encabeza la lista gracias a su rica cultura, excelente accesibilidad y atractivo estilo de vida. El país alberga 50 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ofrece una buena relación calidad-precio, con un precio medio de un departamento de dos habitaciones en torno a las US$241.616. A su vez, cuenta con 48 aeropuertos (41 internacionales).

Francia (69,4/100)

Francia es uno de los países más caros de la lista SEBASTIEN DUPUY - AFP

Francia destaca por su estilo de vida y su entorno, reflejo de sus vastos recursos naturales y culturales. Con 54 sitios inscritos en la lista de la UNESCO, y 30 aeropuertos, el país es uno de los más visitados del mundo, pero es ideal para compradores con altos ingresos debido al coste de los inmuebles. Aunque su nivel de asequibilidad varía según la región, es uno de los países más caros de la lista.

Portugal (65,8/100)

Portugal fue elegido como el mejor lugar del mundo para practicar golf

Portugal combina más de 300 días de sol al año, un ritmo de vida relajado y precios competitivos, lo que lo hace atractivo para los compradores. La costa sur del país sigue siendo la región más codiciada, con departamentos de dos habitaciones que cuestan una media de US$245.576. A su vez, es uno de los destinos más elegidos para los golfistas, ya que en 2024 fue nombrado en los Premios de Golf Mundiales como el mejor destino para practicar este deporte.

Emiratos Árabes Unidos (65,4/100)

Emiratos Árabes ofrece accesibilidad, estabilidad, calidad de vida e incentivos Shutterstock

Emiratos Árabes ofrece accesibilidad, estabilidad, calidad de vida e incentivos como Visas Doradas y exenciones del impuesto predial. Dubái y Abu Dabi permiten a los extranjeros ser propietarios inmuebles, lo que hace que la inversión sea ventajosa, especialmente para personas con un alto patrimonio.

Estados Unidos (64,4/100)

Estados Unidos combina diversidad, asequibilidad y oportunidades rentables Shutterstock

Si bien no es el país más económico, Estados Unidos ofrece una excelente relación precio-ingreso, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. El país combina diversidad, asequibilidad y oportunidades rentables, lo que lo convierte en una opción sólida para quienes buscan una segunda residencia.

Según Property Finder, los interesados en comparar estas viviendas buscan que sean destinos a los cuales se puede llegar de manera rápida y conveniente.

Para obtener estos resultados se basaron en determinadas métricas, que se dividieron en cuatro grandes grupos. No todas valen lo mismo, sino que le asignaron un porcentaje de importancia: