Diverso Núñez: diseño, confort y ubicación estratégica en el barrio más vibrante de la Ciudad

En un rincón único donde Belgrano y Núñez se encuentran, rodeados de historia, verde y vida urbana, nace Diverso Núñez: un proyecto pensado para quienes quieren vivir con diseño y estilo, pero también con toda la comodidad y conexión que la ciudad ofrece.

Con departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes creados para disfrutar todos los días, y una arquitectura que une practicidad, estética y buenos detalles, Diverso Núñez propone una forma de vivir con personalidad propia. Su ubicación, Arribeños 2881 (a pasos de Av. del Libertador) te permitirá moverte rápido por toda la ciudad y tener cerca parques, universidades, clubes y una oferta gastronómica que no para de crecer.

Cada unidad, pensada para disfrutar a pleno

Diverso Núñez ofrece una variedad de tipologías pensadas para diferentes estilos de vida, todas con una excelente distribución y amplias expansiones exteriores. Los monoambientes funcionales contarán con amplios balcones y opción divisible, ideales para quienes buscan su primera vivienda o una inversión estratégica. Los departamentos de 2 ambientes se desarrollarán en unidades con cocinas integradas y amplios balcones que permiten sumar luz y aire en cada rincón. En los 3 ambientes, se incorpora el lavadero y terrazas semicubiertas o descubiertas de gran tamaño, y algunos con parrilla propia. La unidad más destacada del proyecto será la de 4 ambientes, un semipiso al frente, con una amplia terraza privada ideal para disfrutar del aire libre en altura. A esto se sumará un local comercial en planta baja, que complementará la propuesta integrando servicios al entorno.

Todas las unidades compartirán un diseño eficiente y materiales de primera calidad: cielorrasos de hormigón visto, cerramientos con aislación térmica y sonora (DVH), cerraduras biométricas y sistema de calefacción por piso radiante. Además, el edificio incluirá domótica en espacios comunes.

“Diverso Núñez es una propuesta pensada para un estilo de vida contemporáneo, donde el diseño, la funcionalidad y la ubicación se combinan de forma inteligente. Es ideal tanto para quienes buscan su primera vivienda como para quienes quieren invertir en un proyecto sólido, bien conectado y con excelente proyección de valor”, señala Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Un edificio con comodidades reales y conectado

La vida en Diverso Núñez se complementará con una cuidada selección de amenities ubicados en la terraza que responden a los nuevos hábitos urbanos: piscina y solárium con áreas verdes, y espacio de usos múltiples con parrilla.

Vivir en Núñez es tener lo mejor de dos mundos: la calma y el encanto de un barrio de toda la vida, pero con el plus de nuevas propuestas y tendencias. Diverso Núñez se ubica entre Av. del Libertador y Av. Cabildo, con fácil acceso a transporte público, y a pasos de colegios, universidades y del Parque de la Innovación de la Ciudad. Una ubicación que te conecta con todo y que lo hace ideal tanto para vivir como para invertir.

Comercializa en forma exclusiva Ocampo Propiedades, una firma referente del real estate argentino que acompaña cada operación con experiencia, trayectoria y atención personalizada.

Para más información sobre Diverso Núñez, contactarse haciendo click acá o vía WhatsApp al +541144308913.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.