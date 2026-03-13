Edificio Cantená: el nuevo ícono arquitectónico de Concordia

Con atractivos únicos como las ruinas del Castillo San Carlos, donde viviera el célebre Antoine de Saint-Exupery, pero sobre todo con la costanera del Río Uruguay, la ciudad entrerriana de Concordia se ha convertido también en un lugar muy dinámico en lo que a nuevos desarrollos inmobiliarios se refiere. Y en ella, las grandes vistas al agua son, por ejemplo, uno de esos amenities naturales que no muchos edificios pueden ofrecer.

En ese sentido, en el corazón de la ciudad, a escasos metros de la plaza principal, restaurantes y comercios, se alza el imponente Edificio Cantená, un nuevo referente arquitectónico que redefine el concepto de confort y diseño en la ciudad.

En una superficie de 1.200 m2 y más de 5.000 m2 construidos, es sin duda uno de los edificios más grandes de la costa del Río Uruguay, que se destaca además por sus 17 pisos, sus 55 unidades funcionales y sus 3 niveles de cocheras, todo diseñado para ofrecer una experiencia de vida excepcional.

El ingreso con estacionamiento de cortesía, el imponente hall de doble altura y el living de recepción con amoblamiento de primer nivel finalizado con la técnica decorativa de Stucco veneziano, realizado por el artista plástico Nahuel Mirabal, crean una primera impresión inolvidable.

Los residentes de Cantená también disfrutarán de una amplia gama de amenities diseñados para elevar la calidad de vida. Entre las instalaciones destacadas se encuentran una piscina, un gimnasio totalmente equipado, un SUM con parrilla y una terraza en altura con vistas panorámicas de la ciudad y el Río Uruguay. Cada unidad cuenta, además, con balcón propio con parrilla, un espacio ideal para la contemplación del agua y el disfrute personal.

La tecnología también juega un papel fundamental en este nuevo ícono arquitectónico. Los ascensores magnéticos de alta velocidad, grandes dimensiones y silenciosos, y las aberturas con doble vidrio hermético (DVH) son solo algunos de los elementos que reflejan el compromiso de Cantená con la innovación y el confort. Las unidades están diseñadas para maximizar el bienestar de sus habitantes, con pisos de madera natural, abundante luz, calefacción italiana de última generación y ventilación en todos los ambientes.

Para facilitar la adquisición de estas exclusivas unidades, Cantená ofrece opciones de financiación propia y apto todo tipo de crédito bancario.

Comercializa en exclusividad Palma Negocios Inmobiliarios (Urquiza 899, Concordia / 345154150582).

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.