Egipto: soñaba con unas vacaciones con vista a las pirámides pero se llevó una sorpresa

Egipto es un destino apetecido por muchos viajeros interesados en su historia y sus milenarios monumentos, como las Pirámides y la Gran Esfinge de Guiza. Por lo tanto, los turistas buscan alojamientos centrales y estratégicos para estar cerca de estos emblemáticos lugares. No obstante, es importante investigar bien el sitio de hospedaje.

En muchas ocasiones, las personas pueden dejarse llevar por las increíbles ofertas y descripciones sin antes verificar adecuadamente la ubicación y demás detalles del alojamiento. Eso es lo que hizo Samu, un creador de contenido que viajó a Egipto y compartió en redes sociales sobre su experiencia en ‘la tierra de los faraones’. El joven había hecho una reserva con vista a las pirámides, pero recibió todo lo contrario.

Samu, un creador de contenido, relató en redes sociales su experiencia tras reservar un alojamiento con supuesta vista a las pirámides

“Alquilas un Airbnb por las vistas a las pirámides de Egipto y te encuentras con esto”, escribió en la descripción de su video en TikTok.

En el metraje se ve cómo una de sus compañeras se dirige a las ventanas para abrirlas y ver la supuesta vista de ensueño. Después de lograrlo, se evidencia su desilusión al notar que no mostraban el icónico monumento egipcio.

En realidad, tras abrir la ventana, notaron que estaban a pocos metros de una pared. No se sabe si es de otro edifico o un patio de luces, pero esta cercanía hacía que el paisaje solo fuera una estructura de concreto.

Al abrir la ventana, descubrieron que la vista no era la prometida: solo se veía una pared de concreto a pocos metros

“Nunca más confío en las imágenes de Airbnb”, concluyó Samu en la descripción de su publicación.

¿Cómo evitar estafas al reservar un hotel?

En la actualidad, existen múltiples plataformas para reservar hoteles. Muchas de estas ofrecen descuentos llamativos, pero es importante investigar bien y tomar medidas de precaución antes de pagar.

Por ejemplo, entre 2015 y 2020, se registraron más de 28.000 denuncias en X (Antes conocido como Twitter) sobre fraudes relacionados con Airbnb, según un informe publicado en 2021 por el John Jay College of Criminal Justice y la Facultad de Asuntos Públicos de la Universidad de Colorado en Colorado Springs.

Google Maps permite verificar de forma anticipada si la ubicación del alojamiento coincide con la descripción Google Maps

De esas denuncias, el 41 por ciento se refería a publicaciones duplicadas o falsas, el 26 por ciento a propiedades que no coincidían con lo prometido, y el 20 por ciento a accesos no autorizados a cuentas.

Con el fin de evitar estos inconvenientes, se recomienda verificar bien la dirección. Puede buscar en Google que el sitio sí exista y asegurarse de que sea legítimo con la herramienta Street View de Google Maps, la cual permite explorar virtualmente ubicaciones de todo el mundo.

Revisar comentarios, verificar direcciones y solicitar imágenes actualizadas puede ayudar a evitar fraudes al reservar

Se recomienda realizar todas las consultas necesarias y, si es posible, solicitar más imágenes del alojamiento. En caso de detectar algo sospechoso, es aconsejable comunicarse con el equipo de soporte de la plataforma.