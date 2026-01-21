El duro testimonio del príncipe Harry contra la prensa británica en pleno juicio en Londres

LONDRES.– El príncipe Harry ofreció este miércoles uno de los testimonios más emotivos y contundentes de su prolongada batalla contra la prensa sensacionalista británica al declarar ante el Tribunal Superior de Londres que el Daily Mail convirtió la vida de su esposa, Meghan Markle, en “una absoluta miseria”. El duque de Sussex, visiblemente afectado, luchó por contener las lágrimas mientras denunciaba lo que calificó como un acoso persistente y sistemático por parte del poderoso grupo editorial Associated Newspapers.

Harry, de 41 años, compareció como demandante principal en un juicio iniciado en 2022 junto con otras seis figuras públicas, entre ellas el cantante Elton John y la actriz Elizabeth Hurley. El grupo acusa a Associated Newspapers —editora del Daily Mail y Mail on Sunday— de haber vulnerado su derecho a la privacidad mediante prácticas ilegales de recopilación de información que se habrían extendido desde principios de la década de 1990 hasta bien entrada la de 2010.

Durante un testimonio que duró poco menos de dos horas, el hijo menor del rey Carlos III adoptó inicialmente un tono defensivo y combativo frente al interrogatorio del abogado de la editorial, Antony White. Sin embargo, su postura cambió al ser consultado sobre el impacto personal del caso y el efecto que, según él, el accionar del medio tuvo sobre su familia. “Es una experiencia horrible, y lo peor es que, al sentarme aquí y oponerme a ellos, siguen acosándome”, declaró. Con la voz quebrada, añadió: “Le hicieron la vida imposible a mi esposa”.

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega a las afueras del Tribunal Superior en Londres el 21 de enero de 2026 HENRY NICHOLLS� - AFP�

Associated Newspapers rechazó de manera tajante las acusaciones, a las que calificó de “difamaciones absurdas”. La empresa sostiene que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas, incluidos amigos, conocidos y colaboradores cercanos de las celebridades involucradas. White insistió durante el interrogatorio en que los periodistas del grupo mantenían relaciones normales con el entorno social del príncipe, algo que Harry negó reiteradamente. “Para evitar dudas, no soy amigo de ninguno de estos periodistas y nunca lo fui”, afirmó en un intercambio tenso con el abogado defensor.

El núcleo de la demanda del príncipe se centra en 14 artículos que, según su equipo legal, solo pudieron haberse producido mediante la obtención ilícita de información. Entre los métodos denunciados figuran la piratería de mensajes de buzón de voz, la interceptación de llamadas telefónicas fijas y el uso de investigadores privados que obtenían datos mediante engaños, una práctica conocida como blagging.

“Si las fuentes eran tan buenas y estaban dentro de todos mis círculos sociales, ¿por qué se utilizaban investigadores privados conectados con toda la recopilación ilegal de información?”, preguntó el duque de Sussex. El príncipe reconoció que habló con algunos periodistas y trató de mantener una relación civilizada, pero sostuvo que se sintió acorralado cuando, según dijo, “comercializaron mi vida privada”.

En el tramo final de su testimonio, el abogado de Harry, David Sherborne, le preguntó cómo se había sentido al leer la defensa presentada por Associated. El príncipe respondió que le resultó “una repetición del pasado” y describió la experiencia como “traumática”. “Tener que sentarme aquí otra vez y que digan que no tengo ningún derecho a la privacidad es repugnante”, declaró. Añadió que le parecía “fundamentalmente incorrecto” obligar a las partes a revivir estos episodios cuando, según afirmó, lo único que buscaban era “una disculpa y cierta rendición de cuentas”.

El abogado de Harry David Sherborne llega al Tribunal Superior de Londres Alastair Grant� - AP�

El juez Matthew Nicklin intervino en varios momentos para pedirle al príncipe que no discutiera con el abogado defensor, recordándole que no tenía que cargar con la responsabilidad de defender su caso durante el interrogatorio. Aun así, Harry insistió en describir cómo era vivir bajo lo que definió como una “vigilancia constante las 24 horas”, experiencia que, según su declaración escrita de 23 páginas, lo volvió “paranoico más allá de lo creíble”.

En su declaración, Harry advirtió que si “la empresa periodística más influyente puede evadir con éxito la justicia”, las consecuencias serían graves para la sociedad. Definió su demanda como un “deber público” y aseguró que, frente a medios “gigantes e intimidantes”, los tribunales representan “la última y única esperanza”.

Además de Harry, los otros demandantes son David Furnish, esposo de Elton John; las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost; la activista antirracista Doreen Lawrence; y el exlegislador británico Simon Hughes. Se espera que Hurley preste declaración este jueves. El juicio, previsto para durar nueve semanas, podría obligar a Associated Newspapers a revelar la identidad de las fuentes de cerca de 50 artículos cuestionados.

Este juicio representa un nuevo capítulo en la confrontación de Harry con los tabloides británicos, a los que ha culpado durante años por la persecución mediática que precedió a la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en París en 1997. El príncipe señaló reiteradamente que los ataques persistentes, el acoso y la cobertura que considera cruel y, en ocasiones, racista contra Meghan, fueron factores determinantes en la decisión de la pareja de abandonar la vida real y mudarse a Estados Unidos en 2020.

Agencias AP y Reuters