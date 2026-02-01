El rey Carlos III alquila uno de sus castillos: dónde queda y a qué precio

¿Quién no soñó alguna vez con vivir un cuento de príncipes y princesas? El rey Carlos III tiene la solución. Cuando fue coronado tras el fallecimiento de Isabel II, en septiembre de 2022, también heredó todas las propiedades que pertenecían a la reina. El monarca quiere continuar sacando rentabilidad de los siete palacios, 10 castillos, 12 casas y decenas de cabañas que posee en el Reino Unido a su nombre, según la revista Forbes.

A partir de julio de 2027, el soberano iniciará un nuevo proyecto: alquilará Dumfries House, la gran casa de campo que la familia real británica tiene en Escocia, para la celebración de “bodas de lujo y eventos de cinco estrellas”.

The King’s Hall tiene capacidad para 200 invitados y ya están abiertas las reservas, que no son para todos los bolsillos: los precios de alquiler van desde 6.350 euros, para ceremonias entre semana, a los 9.800 euros para aquellas que tengan lugar en fin de semana. El beneficio que se obtenga de esta cesión estará destinado a financiar los programas educativos de The King’s Foundation, así como a crear empleo para la comunidad local. Por tanto, aseguran, no serán ganancias que vayan a parar al bolsillo del monarca, sino para continuar con los proyectos activos.

Cuánto cuesta dormir en el Dumbries House Lodge

Este no es el único negocio que Carlos III tiene entre manos. En casi todas sus propiedades se ofrecen experiencias para el visitante, con el objetivo de dar a conocer más de cerca los terrenos reales y las labores que allí se realizan. Por ejemplo, también existe la posibilidad de pernoctar en algunas de las 21 habitaciones de Dumbries House Lodge. El precio de una noche comienza en los 235 euros, y varía en función del tipo de alojamiento que se escoja. “Es una exclusiva casa de huéspedes rural galardonada con una Llave Michelin que ofrece alojamientos de lujo”, explican en la página web oficial, gestionada por The King’s Foundation.

Para quien busque una experiencia gastronómica, también hay un restaurante en la finca, Woodlands, con menús desde los 53 a los 62 euros, gestionado por los estudiantes de Hostelería del programa de formación. “Siempre que sea posible, utilizamos ingredientes de origen local y de temporada, incluidos productos de nuestro propio huerto en la finca”, añaden los responsables.

Cuánto cuesta recorrer el castillo de Balmoral

A 247 kilómetros de Dumfries House se encuentra otra de las propiedades más queridas por la familia real británica: el castillo de Balmoral. Es allí donde los Windsor pasan todos sus veranos, alejados de los focos; fue donde se encontraban cuando Diana de Gales falleció en el accidente de coche en París y donde la reina Isabel II se recluyó para evitar aparecer en público tras la muerte de Lady Di; y fue también donde, 25 años más tarde, moriría la monarca. Ubicada en las Tierras Altas de Escocia es, junto a Sandringham, una de las residencias que no pertenece al archivo inmobiliario de la corona, ya que es propiedad privada del monarca.

Los Windsor pasan todos sus veranos en el castillo de Balmoral Getty Images

Balmoral siempre ha sido un refugio para los Windsor, y lo que ocurría entre sus paredes era un misterio. Eso cambió en el verano de 2024, cuando el rey decidió abrir sus puertas al público.

La entrada, a partir de 126 libras, permite recorrer el interior del castillo y las estancias que suele utilizar la familia. Para vivir la experiencia al completo, quienes estén dispuestos a pagar todavía más pueden disfrutar de un té tradicional “servido en porcelana fina, una réplica exacta de la que usaba la familia real en el interior del castillo”. No es posible dormir en el edificio principal, ya que se trata de la vivienda de los Windsor, pero sí en otras propiedades individuales que tienen en los terrenos adyacentes: Connachat Cottage, Garbh Allt Shiel, Karim Cottage, Knocks Cottage, Milton of Braichlie Cottages, Rhebreck Lodge, Sterinbeg y Tigh Na Garaidh.

Las estancias tienen una estadia mínima de una semana y una máxima de dos semanas, y los precios fluctúan entre 1.200 euros, la más barata y en temporada baja, y 3.130 euros, la más cara y en temporada alta. En este caso, no se especifica qué hacen con el dinero que obtienen por el alquiler de las viviendas ya que, aunque todas las propiedades forman parte de la cartera de terrenos del soberano, algunas pasan de monarca en monarca, y estos no pueden vender ni quedarse con ninguna ganancia que reporte su explotación; mientras que otras pertenecen al ámbito privado y pueden gestionarlas del modo que deseen.

Cuánto cuesta dormir en la casa que fue favorita de Isabel II

Otra de las propiedades preferidas de los Windsor es Sandringham, en el condado de Norfolk, a unos 160 kilómetros de Londres, donde pasan la Navidad. Era la favorita de la reina Isabel II, quien comenzó la tradición de alquilar una de las construcciones del recinto: la Garden House, donde vivía el jardinero jefe de Su Majestad. Fue, de hecho, una de sus últimas decisiones antes de morir el 8 de septiembre de 2022. “Tiene capacidad para ocho huéspedes y cada habitación está cuidadosamente amueblada con una combinación de piezas rústicas, comodidades modernas y estampados botánicos”, señalan en su página web. La estancia mínima es de tres noches y el precio mínimo de 1.800 euros. La vivienda principal se puede visitar, previo pago de 30 euros, aunque no se puede pernoctar en sus instalaciones.

Sandringham era la favorita de la reina Isabel II Getty Images

Los precios para hospedarse en el Castillo de Mey

Quizás no sea una de las propiedades más conocidas, pero el castillo de Mey, en Escocia, fue la primera vivienda que la familia real británica puso en alquiler hace ya 23 años. Data del siglo XVI, pero fue comprada y restaurada por la reina madre en 1952, y la convirtió en su residencia oficial. Carlos III se aloja en Mey cuando visita la zona, momento en el que sus puertas se cierran para los visitantes. Aquí también ofrecen alojamiento, no es en el propio edificio, sino en The Granary Lodge, un “refugio ubicado entre el castillo y la costa”. Se alquila por habitaciones, sin mínimo de noches y, según su web, no hay disponibilidad hasta abril.

No puede faltar la joya de la corona: el palacio de Buckingham, en Londres, la propiedad más visitada, aunque la más odiada por los Royals: Carlos III dijo que no quiere vivir allí.

El palacio de Buckingham, en Londres (Photo by Adrian Dennis / AFP) ADRIAN DENNIS� - AFP�

En el ejercicio 2024-2025 Buckingham batió récords de visitantes, explicó la casa real británica en su último informe financiero donde indicaba que sus ingresos aumentaron en 21,5 millones de libras, empujados sobre todo por las visitas al palacio y los tours especiales por su renovada ala este.