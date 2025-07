En cuánto está cotizada la chacra de Tinelli

Marcelo Tinelli avanza en la posible venta de una de sus propiedades más emblemáticas. El conductor firmó una opción de venta por su chacra marítima, Guanahani, ubicada en la exclusiva zona de La Boyita, en José Ignacio, Uruguay. La transacción, gestionada por la empresa Terramar Inmobiliaria, pone un plazo final para la decisión del empresario, quien debe definir el futuro de la finca antes de termine 2025.

El valor de la propiedad: ¿cuánto cuesta la chacra de Tinelli?

Aunque el precio final de la operación todavía se desconoce, fuentes del mercado inmobiliario indican que la cifra de la transacción es cercana a los 11 millones de dólares. La propiedad se encuentra actualmente alquilada con esta opción a compra. El conductor tiene hasta el 1° de noviembre para aceptar o rechazar la oferta y concretar la venta.

La mansión cuenta con nueve suites, una piscina climatizada y un gimnasio privado Matías Salgado y Tadeo Jones

Esta no es la primera vez que la propiedad sale al mercado. Según información del entorno del conductor, Guanahani estuvo a la venta durante años, pero las operaciones anteriores no prosperaron. En ocasiones previas, cuando aparecía un comprador potencial, Tinelli dudaba y la transacción no se concretaba, una situación que parece diferente en esta oportunidad.

Cómo es Guanahani, la mansión de 5,2 hectáreas

La propiedad se ubica en la Ruta 10 en Maldonado y se extiende sobre una superficie de 5,2 hectáreas. Según la descripción de una de las inmobiliarias que la tuvo en su catálogo, el complejo cuenta con un total de cinco edificios, que incluyen la casa principal y varias casas adicionales para huéspedes.

El interior de Guanahani, ubucada en la Ruta 10 Km 165, Maldonado, Uruguay

La casa principal destaca por sus nueve suites de diseño lujoso y su imponente piscina climatizada. Además, posee un gimnasio privado y vistas al mar desde casi todas las habitaciones. Las publicaciones de venta también detallan que la propiedad tiene calefacción por losa radiante y aires acondicionados en todos los ambientes, junto con varias zonas de almacenaje para maquinaria y equipos.

La chacra fue el destino tradicional de la familia Tinelli para las fiestas de fin de año y la primera quincena de enero. Cobró notoriedad como el escenario principal del reality show Los Tinelli, que se emitió a través de la plataforma Amazon a principios de este año.

Los Tinelli - Tráiler Oficial

La historia de la propiedad y su particular acceso a la playa

El empresario compró esta mansión al exfinancista Willy López a principios de la década del 2000, luego de pasar varios veranos allí como inquilino. ¡HOLA! Argentina informó en su momento que, tras la compra, Tinelli demolió la casa original. Junto a su entonces esposa, Paula Robles, construyó la nueva residencia y la bautizó Guanahani, en honor a la primera isla de América en la que desembarcó Cristóbal Colón en 1492.

Los avisos inmobiliarios mencionan un “fácil acceso a una playa privada”. En la práctica, la zona corresponde a un beach club de carácter semiprivado. Si bien la playa en Uruguay es pública, el loteo de esa área se proyectó con solo dos bajadas públicas, ubicadas a cuatro kilómetros de distancia, lo que limita el acceso general.

La casa cuenta con vista al mar dese una gran cantidad de ambientes





