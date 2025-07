Marcelo Tinelli vende su chacra marítima en José Ignacio por una suma millonaria

Tras años en el mercado inmobiliario, Marcelo Tinelli tiene entre manos una oferta concreta para vender su chacra marítima, Guanahani, en José Ignacio, Uruguay. Según pudo confirmar LA NACION, el conductor firmó una opción de venta de su finca de 5,2 hectáreas ubicada en la zona de La Boyita, a través de la empresa Terramar Inmobiliaria, encargada de la transacción de propiedades en la zona.

Por ahora, Tinelli tiene la chacra alquilada con una opción a venta y el 1° de noviembre tiene que decidir si concreta la operación inmobiliaria o no. Hasta el momento se desconoce el precio de venta, pero se habla de una cifra cercana a los 11 millones de dólares.

La casa era el destino elegido por la familia Tinelli para recibir el año y pasar la primera quincena de enero y también se convirtió en el escenario principal del reality show Los Tinelli que se emitió a través de Amazon a principios de este año.

La casa de Tinelli tenía vistas a la costa uruguaya

El empresario había comprado esta mansión, valuada en varios millones de dólares, al exfinancista Willy López a principios de los 2000, después de haber pasado allí varios veranos como inquilino. Según informó ¡HOLA! Argentina en su momento, inmediatamente después de haber concretado la operación, Tinelli decidió demoler la casa original y, junto a su entonces esposa Paula Robles, madre de sus hijos Francisco y Juana, decidieron darle el nombre de Guanahani en honor a la primera isla de América en la que desembarcó Cristóbal Colón en 1942.

Según pudo saber LA NACION, esta no era la primera vez que decidía poner la propiedad a la venta: desde su entorno más íntimo aseguraron que Guanahani “estaba a la venta hace años”, pero que cada vez que aparecía un potencial comprador, Tinelli “daba vueltas” y finalmente la operación no se concretaba, cosa que no ocurrió en esta ocasión.

La finca se encontraba publicada en el sitio de venta de propiedades de una mundialmente reconocida compañía.

La mansión cuenta con amplios ambientes, una pileta climatizada, un gimnasio privado y una imponente vista desde casi todas las habitaciones. “Esta espectacular propiedad cuenta con un total de cinco edificios, entre los que se encuentra la casa principal y varias casas adicionales”, informaba la página de una de las empresas inmobiliarias que la ofrecían en su catálogo. Además, destacaba que “la casa principal destaca por sus 9 suites de diseño lujoso y su impresionante piscina climatizada” y que sus “dos casas de huéspedes proporcionan espacio adicional para alojar a los huéspedes con total comodidad”.

Estas publicaciones también detallaban que la finca tenía varias zonas de almacenaje para maquinaria y equipos ligeros; y calefacción por losa radiante y aires acondicionados en todos los ambientes.

Los avisos también hacían referencia a la existencia de un “fácil acceso a una playa privada”. En realidad, lo que rodea a la casa es lo que se conoce habitualmente como un “beach club” de carácter semiprivado: si bien la playa en Uruguay es pública, esa zona cuenta con pocos accesos a la arena, ya que en el loteo que se hizo en ese área años atrás se proyectaron solamente dos bajadas públicas y a cuatro kilómetros de distancia.

Desde el comedor se puede disfrutar del parquizado que rodea a la propiedad.

Los conflictos en la empresa

Esta venta se concretó en medio de la polémica por el pago de sueldos adeudados y la reestructuración de la productora LaFlia que Tinelli anunció hace pocas semanas. Tras una serie de denuncias del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) respecto a trabajadores sin cobertura médica, exempleados con sueldos y aguinaldos impagos y embargos judiciales, el conductor desmintió el cierre de la empresa y aseguró que las obligaciones “ya habían sido saldadas”.

“En los últimos días han circulado versiones incorrectas sobre el futuro de nuestra productora y sobre supuestas deudas impagas. Desde La Flia Contenidos queremos comunicar lo siguiente: Laflia no está cerrando ni deteniendo sus actividades. Continuamos trabajando con total compromiso en nuestros proyectos actuales y futuros, tanto a nivel nacional como internacional”, expresó el empresario en un comunicado.

La actriz Luisa Albinoni fue una de las que apuntó contra el conductor y le reclamó públicamente la falta de pago. “Hola Marcelito, me acabo de enterar de que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?“, expresó a través de su cuenta de X en alusión a su participación en el reality Cantando 2024 (América TV).

Por su parte, Florencia Peña confirmó que iniciará acciones legales contra la compañía fundada por Tinelli por salarios impagos para ella y su hijo. “Me deben, me deben. Yo intenté que no se filtrara, pero sí, a mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen”, expresó en un programa de televisión al ser consultada por el tema.