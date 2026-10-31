Enero vs. febrero: cuánto se puede ahorrar en el alquiler de una casa en la Costa

Veranear en la Costa Atlántica en enero o febrero es una de las preguntas que se hacen muchas de las familias, parejas o personas que tienen la posibilidad de elegir el mes de descanso. Y, en ese dilema, una de las cuestiones que pueden inclinar la decisión es el precio de los alquileres.

Aunque ambos meses forman parte de la temporada alta, la demanda se concentra históricamente en enero, lo que genera valores significativamente más elevados para quienes buscan alquilar una casa durante ese período. Por el contrario, quienes tienen flexibilidad para viajar unas semanas más tarde suelen encontrar descuentos importantes que, en algunos casos, permiten reducir significativamente el presupuesto.

La explicación principal está en la demanda. Enero coincide con las vacaciones escolares, con una mayor disponibilidad de días libres para las familias y con fechas especialmente atractivas, como los días posteriores a las celebraciones de fin de año. Como resultado, es el período más buscado y el que logra los mayores niveles de ocupación en destinos como Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda.

Si bien la brecha entre ambos meses se observa en prácticamente toda la costa bonaerense, puede variar según la ubicación, las características de la propiedad y el momento específico de la temporada. Los operadores inmobiliarios coinciden en que el ahorro suele ubicarse entre el 30% y el 40%.

Enero y febrero son temporada alta pero la demanda se concentra más en el primer mes del año y los precios son más elevados Marcelo Aguilar - La Nación

Julieta Morassut, CEO de RICH, explica que la diferencia comienza incluso antes de iniciado el verano y menciona cuáles son los períodos que generan mayor presión sobre los precios. “Enero es uno de los meses más solicitados del año, mientras que febrero ya decae bastante la demanda. Lo más buscado es del 30 de diciembre al 3 de enero porque es fin de año. Ahí realmente colapsa todo”, señala. En cuanto a los precios, precisa que una casa de tres dormitorios que se alquila entre US$3000 y US$3500 dólares la quincena de enero, al mes siguiente baja a US$1500 o US$2000.

Lautaro Petrasquevich, martillero de Petra Bienes Raíces, cuenta que “como regla general, en febrero se alquila a un 70% del valor en que se alquila en enero”. Y agrega que “la gente que alquila en enero suele ser familia con hijos adolescentes, que se juntan en Pinamar o Costa Esmeralda, y los que vienen en febrero suelen ser familias con hijos más chicos o capaz que abuelos con nietos”.

En enero suele haber más alquileres de familias con hijos adolescentes y en febrero, con hijos chicos Mauro V. Rizzi - LA NACION

En Cariló, uno de los mercados más tradicionales de la costa argentina, el comportamiento es similar. Jorge Santamarina, director de Santamarina Propiedades, explica que la diferencia entre ambos meses existe desde hace décadas, aunque actualmente se amplió respecto de los niveles históricos. “Siempre el precio de enero versus el de febrero tenía una diferencia del 30%. Pero hoy está más entre un 35% y a veces hasta un 40% la diferencia respecto al mes de enero. Claramente febrero es un público de gente más adulta que la de enero, que por ahí es público con familias o chicos jóvenes”, afirma.

No obstante, el comportamiento dentro de febrero tampoco es uniforme. La primera quincena conserva buena parte del dinamismo de la temporada alta, mientras que la segunda suele mostrar una desaceleración de las consultas y una mayor disposición de los propietarios a negociar. “La primera quincena de febrero es un período bastante fuerte respecto a lo que es el mes de febrero. Este año, además, vamos a tener carnaval en la primera quincena, lo cual tal vez nos de un poco más de fortaleza”, agrega Santamarina.

Por eso, para quienes priorizan el presupuesto, los números muestran que febrero sigue ofreciendo una ventaja significativa. La contrapartida es que el clima comienza a mostrar una mayor variabilidad y los días son algo más cortos, aunque muchos veraneantes consideran que esa diferencia se compensa con playas menos concurridas, una circulación más relajada y una reducción importante en los costos de alojamiento.