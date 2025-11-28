Errores comunes al elegir una pileta que pueden costarte más adelante

Por más que el verano invite a soñar con chapuzones y tardes eternas al sol, elegir una pileta para el hogar no debería ser una decisión impulsiva. Detrás de cada diseño reluciente y cada promoción tentadora, se esconden variables técnicas, legales y de mantenimiento que pueden transformar una inversión placentera en una fuente constante de gastos y frustraciones. Por eso conviene repasar algunos de los errores más frecuentes que se cometen y cómo evitarlos antes de que sea demasiado tarde.

1. Subestimar el impacto del terreno

Uno de los errores más comunes es no realizar un estudio adecuado del suelo antes de instalar la pileta. Por ejemplo, hay terrenos con napas freáticas altas, suelos arcillosos o con rellenos inestables que requieren soluciones técnicas específicas, señalan los especialistas. Ignorar estas condiciones puede derivar en fisuras, desplazamientos o filtraciones que comprometen la estructura y obligan a costosas reparaciones. Además, la pendiente del terreno también influye en el tipo de excavación, el sistema de desagüe y la nivelación del entorno. Una pileta mal emplazada puede generar acumulación de agua de lluvia, erosión del césped o incluso afectar construcciones cercanas.

Es clave reaizar un estudio del suelo antes de construir una pileta de natación

2. Elegir solo por estética

El diseño importa, pero no puede ser el único criterio. Muchas personas se enamoran de una forma curva o de un revestimiento brillante sin considerar aspectos clave como la funcionalidad, la seguridad o la facilidad de limpieza. Las piletas con formas irregulares, por ejemplo, pueden dificultar la circulación del agua y favorecer la acumulación de suciedad en rincones difíciles de alcanzar.

El diseño de la pileta influye en su buen funcionamiento

3. No contemplar el mantenimiento

Toda pileta requiere mantenimiento, pero no todas demandan lo mismo. Los sistemas de filtrado, el tipo de revestimiento, la exposición al sol y al viento, e incluso la vegetación cercana, influyen en la frecuencia y el costo del mantenimiento. Un error común es instalar una pileta sin automatización del sistema de filtrado o sin prever un espacio técnico adecuado para los equipos. Esto no solo encarece el mantenimiento, sino que puede generar problemas de salubridad si el agua no se trata correctamente. Además, muchos propietarios no consideran el costo de los productos químicos, el consumo eléctrico de las bombas o la necesidad de contratar personal especializado.

Hay que conocer el mantenimiento que requiere una pileta para mantener el agua siempre limpia ALEJANDRO GUYOT

4. Ignorar la normativa local

En muchas jurisdicciones, la construcción de una pileta requiere permisos municipales, planos aprobados y cumplimiento de normativas de seguridad, como cercos perimetrales o cubiertas protectoras. Saltarse estos pasos puede derivar en multas, clausuras o incluso en la obligación de demoler la obra. También es clave verificar si la pileta afecta servidumbres de paso, retiros obligatorios o instalaciones subterráneas.

5. No prever el entorno

Una pileta no es un objeto aislado: se integra a un jardín, a una casa, a un estilo de vida. Por eso, otro error común es no planificar el entorno inmediato. ¿Hay espacio para una ducha exterior, un solárium, una pérgola? ¿Cómo se accede desde la casa? ¿Hay sombra natural o artificial? ¿Dónde se guardarán los elementos de limpieza y los inflables? Además, el entorno vegetal puede jugar a favor o en contra: árboles frondosos pueden dar sombra y frescura, pero también ensuciar el agua con hojas y flores y limitar el sol en una determinada hora sobre el agua. Un césped mal elegido puede embarrarse con facilidad o requerir riego constante que afecte la estructura de la pileta.

Así como la decisión de tener una pileta en el jardín es seguramente fuente de alegría y entusiasmos, también conviene detenerse para analizar bien cuál es la que mejor se adaptará a las necesidades propias y al entorno en el que se instalará.