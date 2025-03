¿Es real?: la experiencia de sentir el vértigo de un piso 52 de un edificio que aún no existe

MIAMI.- Estoy parada en el piso 52 de la torre Mercedes Benz, con una vista increíble hacia la ciudad de Miami. Abajo (con vértigo lo digo) se distingue el espacio verde por el que llegué a esta torre, con árboles que ahora parecen brócolis y gente descansando en la plaza o paseando al perro. “¿Te animas a saltar?” me pregunta el hombre que está a mi lado. La baranda es vidriada hasta la altura de mis caderas, y a mí me sudan las manos. Tomo coraje (mi cerebro me dice que nada va a pasarme), pero no puedo. “No puedo”, le digo con vergüenza a mi guía que me condujo por todo el edificio. “Es normal -me contesta- el 50% de la gente no se anima a saltar”.

La torre Mercedes Benz aún no está construida. Pero en las oficinas de Yupix, una compañía de realidad virtual inmersiva creada por dos entrepreneurs argentinos, la recreación de la torre, su zona de piletas, sus restaurantes, sus unidades y sus vistas son tan (pero tan!) reales, que al calzarme esos visores y caminar cada rincón, mi instinto de supervivencia le impide a mi razón saltar hacia el vacío, aunque sepa que estoy en la planta baja de un moderno warehouse despojado en Wynnwood.

Esta torre está en pre construcción pero puede "recorrerse"

Mercedes Benz es uno de los proyectos de preconstrucción actualmente más grandes en Florida. Consta de dos torres, la primera salió a la venta en 2024, y en sólo cuatro días se vendieron 100 unidades.

Ahora también está a la venta la torre dos, que está pegada y conectada a la primera a través de algunas zonas comunes en altura. Tiene varias piletas, restaurantes, unidades modernas con ventanales del piso al techo, y un rooftop bar que pude experimentar de día y de noche. Al levantar la cabeza hacia el cielo se ve el logo de la automotriz, que corona el edificio.

Hay quienes dicen que será un “no address project” (proyecto sin dirección). Como el Empire State, que nadie sabe en qué calle está, hay quienes creen que éste será un edificio tan icónico que tendrá marca propia por encima de la dirección. Lo cierto es que ningún brochure, ni todos los videos disponibles se equiparan a “experimentar” la torre.

Recorriendo la torre Mercedes Benz antes de su construcción: una experiencia inmersiva que revoluciona el real estate

“Internet en un futuro va a ser inmersiva. Se puede comunicar de mejor manera que por una pantalla. Viene una nueva era”, adelanta Patricio Navarro, una de las mentes detrás de Yupix. Fundador y visionario, es la segunda vez que lanza un concepto disruptivo: en 1990 creó el primer estudio de rendering de Sudamérica. Ahora, es la primera empresa que hace herramientas emocionales para Real Estate. Porque según explica, una cosa es la información (renders, maquetas, planos) y otra es “vivir” el estilo de vida, estar inmerso en esa realidad.

La nueva tecnología no sólo permite vivir en forma real lo que aún no existe, también posibilita acercarlo al país donde vive el cliente. La torre se puede “recorrer” incluso desde Argentina , ya que a través de YPX Realty, la licencia de broker de la compañía, conectan directamente a los potenciales clientes con el desarrollador.

También ambos pueden encontrarse en este metaverso, dos personas que físicamente están en distintas partes del mundo pueden compartir la experiencia como si estuvieran en el mismo sitio, discutir si les gustan los detalles de la cocina, o si prefieren la vista a un lugar o el otro. Cada uno se ve como un avatar, una cara simplificada a propósito, para que el cliente ponga la atención a su alrededor y no en el rostro de su compañero. Solo se ven las caras y las manos. Es imposible no mirar las propias porque se ven solas, aisladas del brazo, de un color fuerte. Las muevo como un chico y compruebo… son las mías.

Un cambio revolucionario

Navarro está completamente seguro que la revolución de la realidad virtual llegó para quedarse. “¿Vos te hubieses subido al auto de un desconocido a las 12 de la noche en cualquier ciudad del mundo en el 2004? Si yo te hubiese dicho que iban a crear una compañía para que vos te subas, me hubieras dicho que estaba loco. Acá ya hemos probado que esta tecnología te permite cambiar la manera de vender real estate, tanto para el desarrollador como para el cliente. Los visionarios, que son nuestros principales clientes, esto ya no lo discuten”, explica.

A otros desarrolladores aun no le llegó el momento, dice, pero se van acercando de a poco. “Acá somos tecnológicos y aún no hemos adoptado el Tesla. A cada uno le llega su momento. Hay desarrolladores que te dicen yo lo hice así durante 30 años, no me expliques sobre mi negocio. Pero nosotros creemos que no hará falta más salón de ventas o unidades piloto. Salir con este concepto fue una apuesta fuerte porque cuando traes algo que es disruptivo, no entra en el plan de negocios de nadie. No tienen una partida de presupuesto para algo que no existe. Prevén brochures, departamento modelo, pero nadie tiene para una experiencia inmersiva. Cuando tenés que venderle a una compañía y no estás en el presupuesto es doblemente complicado. Ya hoy estamos en un punto en el que los desarrolladores ven que no se pueden dar el lujo de quedar afuera. Nos están llamando de todas partes del mundo”, detalla Navarro.

El Waldorf Astoria Miami, uno de los proyectos más exclusivos de Florida, podrá recorrerse en realidad virtual gracias a la tecnología inmersiva de Yupix tripadvisor

Esta compañía, que abrió sus puertas apenas hace tres años atrás pero lleva muchos más en investigación (en una pared se pueden ver 18 visores que se han ido probando con el correr de los años), ya tiene desarrolladores cuyos proyectos a futuro se mostrarán exclusivamente con realidad virtual. “Una vez que te subís a esto no te bajas más”, enfatiza. Yupix está duplicando la cantidad de producto en meses. Entre sus clientes en Florida tienen las torres E11EVEN (su primer cliente hace tres años y cuya construcción ya arrancó), Waldorf Astoria, Dolce & Gabbana, y Villa Miami. Ahora está trabajando en siete proyectos a la vez, y cotizando muchos más. Es que su tecnología la están exportando a condominios que van desde SLS Punta del Este a SLS Doha en Qatar.

El debut de Yupix tuvo su desgracia con suerte. Su primer cliente, E11EVEN, se pactó cuando el desarrollador aún no tenía el salón de ventas terminado. “¿Para cuándo podrán tener listo el proyecto en realidad virtual?”, le preguntó el desarrollador a los socios.

El tiempo requerido eran tres meses, y justo coincidiría con la terminación del salón de ventas. Pero la construcción real de la unidad modelo requiere permisos, inspecciones contra incendios y papeles que se fueron retrasando, al igual que el contratista. El salón no estuvo listo a los tres meses. “Finalmente terminamos vendiendo todo el proyecto en las oficinas nuestras. Pensaban vender una torre cada dos años. Pero en doce meses vendieron ambas torres. El showroom del proyecto con las dos unidades modelo finalmente se terminó y no las recorrió nadie. Ya se había vendido todo”, culmina Navarro.

