Muchos de nosotros recibimos invitados en casa que vienen de otras ciudades o por celebraciones especiales. Pero cuando llegan amigos y familiares con sus bolsos de viaje, también vienen con una pregunta: ¿Dónde dormirán todos?

Una habitación exclusiva para invitados es la respuesta obvia, si tiene la suerte de tener una. Pero no siempre es el mejor uso del espacio cuando no tienes invitados. Y probablemente no será capaz de contener una multitud.

No se preocupe: hay muchas otras formas de agregar espacios para dormir ocasionales a un hogar.

“Desde la pandemia, la gente pregunta más que nunca por los espacios de usos múltiples”, dijo Max Humphrey, un diseñador de interiores con sede en Portland, Oregón.

No es tan difícil combinar un espacio para dormir con las funciones de una oficina, sala multimedia o sala de ejercicios, señaló Humphrey: “Muchas veces, se trata de priorizar una habitación para la actividad principal y luego encontrar una solución para la actividad secundaria o esporádica, cuando un par de veces al año necesita hospedar a alguien”.

Él y otros diseñadores compartieron sus secretos para acomodar a los invitados durante las noches extra cuando el espacio es escaso.

El sofá cama

La opción convencional para un espacio temporal para dormir es el sofá cama, criticado durante mucho tiempo por causar noches inquietas y dolor de espalda. “Son lo peor de ambos mundos: un sofá incómodo y una cama incómoda”, dijo Humphrey.

Pero algunos son mucho mejores que otros. La clave es probarlos, o al menos ser consciente de la calidad, antes de comprar.

Ginger Curtis, fundadora de Urbanology Designs en Fort Worth, eligió un sofá cama para anclar el espacio de estar principal de una casa de huéspedes detrás de su casa. “Simplemente, tenían un colchón de mayor calidad, por lo que la comodidad no es un problema”, dijo Curtis.

Sofá-cama hecho de madera maciza y con costuras reforzadas que puede ser tapizado en tela o en eco cuero

Cada vez que convierte su sofá cama en una cama, agrega un cubrecolchón mullido. “Mis hijos, incluso cuando no tenemos invitados, me piden usarlo cuando hacemos noches de cine”, dijo.

También hay sofás que no dependen de una armadura de metal plegable y se pueden usar sus asientos de almohadones para formar un colchón, creando una base ininterrumpida para aquellos a quienes no les importa dormir a unas pocos centímetros del piso.

Las camas nido

Son ideales para los cuartos de los chicos y adolescentes que organizan piyamadas en dos minutos. O para dormitorios que tienen otro uso en la casa y que permiten instalar una cama nido o con carrito debajo, incluso hecho a medida. Esta opción solo permite cama de una plaza.

El viejo y conocido catre pero mejorado

Las camas plegables y los colchones inflables pueden acomodar huéspedes adicionales en caso de apuro, pero no gritan exactamente “comodidad” o “diversión”. Sirve para una noche pero no muchas más. Si vas a montar una cama temporal, ¿por qué no hacer algo que haga las delicias de tus invitados?

Humphrey publicó recientemente un libro sobre los interiores históricos de los alojamientos de los Parques Nacionales (Lodge: An Indoorsy Tour of America’s National Parks), por lo que no sorprende que le guste ofrecer a sus invitados un catre estilo campamento. “Creo que debería sentirse como acampar cuando te quedas en la casa de un amigo por la noche”, dijo. “Así que me inclino por eso. Es más divertido que instalarte en una habitación de invitados”.

Al catre plegable tradicional se le puede adicionar una manta acolchada que lo recubra que no sólo le dará comdidad al huésped sino también estética a esta solución.

El almohadón que se convierte en colchón

No asuma que su cama de invitados tiene que deslizarse, voltearse, enrollarse o desplegarse de alguna manera. Cuando las habitaciones deben cumplir una doble función, muchos diseñadores eligen un sofá o sofá cama con un almohadón de asiento profundo y en una sola placa que se aproxima a las dimensiones de un colchón doble.

Si tiene un almohadón de asiento grande en su sofá en lugar de varios más pequeños, puede usarlo de la misma manera que lo haría con un colchón individual. “Tengo eso en mi propia sala de televisión en casa”, dijo Natalia Miyar , diseñadora de interiores con sede en Londres y Miami. “Le coloco sábanas y mi madre se ha quedado allí”.

Mark Cunningham, un diseñador de Nueva York, hizo algo similar para un cliente en el West Village de Manhattan, instalando dos sofás personalizados, cada uno con un asiento de tamaño doble, entre estanterías integradas. El resultado: una habitación de invitados que también funciona como lugar de trabajo, estudio y biblioteca.

Los sillones con una única placa como asiento son una solución para funcionar como colchón

“Los hijos de este cliente son mayores, por lo que quería un espacio para cuando sus hijos y los amigos se reúnen”, dijo Cunningham, quien agregó cajones de almacenamiento debajo de los sofás. “Se siente como algo más que una habitación de camas”.

Crear un rincón de ventana o pared

Otra opción es construir un asiento junto a una pared o una ventana de generosas dimensiones que pueda servir como un lugar para leer y soñar despierto durante el día, y una cama supletoria por la noche.

Beth Webb, una diseñadora de interiores en Atlanta, ha diseñado casas que usan asientos junto a la ventana para maximizar la cantidad de personas que pueden permanecer en una habitación y para crear un espacio para dormir fuera de las habitaciones de invitados. Para una casa en Jackson Hole, Wyoming, diseñó un asiento junto a la ventana, con un colchón doble en el medio y bancos acolchados en los extremos.

“Las casas donde viven abuelos que reciben visitas de nietos son las que más hacen esto”, dijo Webb, explicando que la configuración permite poner a sus hijos adultos y nietos en la misma habitación cuando se quedan todos o solo a los chicos cuando los padres salen y los dejan a su cuidado.

Una cama de obra a la que se le suman asientos de una placa completa para usar como colchón y, de paso, espacios de guardado con canastos

Este recurso no solo puede crearse en una habitación sino también en un pasillo o lugar de paso que sea amplio, un hall de distribución, siempre que haya una ventana o pared de apoyo. En todos los casos, los asientos junto a la ventana pueden tener iluminación incorporada y estantes que también sirven como mesitas de noche.

Superdimensión

Cuando Humphrey estaba diseñando una casa de playa en Manzanita, Oregón, con Beebe Skidmore Architects, incluyó un enorme asiento junto a la ventana que rodea la sala de estar y el comedor, debajo de las ventanas que dan al agua.

Miyar hizo algo similar para una casa de vacaciones que diseñó en la isla española de Ibiza. “Creamos un espacio cómodo que es una sala de televisión, un espacio para pasar el rato y un salón de cócteles al final de la noche”, dijo. Pero en lugar de sillas, agregó un banco empotrado en forma de L a lo largo de dos paredes, utilizando colchones franceses como los asientos. En la habitación pueden dormir unas pocas personas después de una noche de fiesta, pero el resto del tiempo no se parece en nada a un dormitorio.

“Les digo a todos mis clientes que diseñen habitaciones para vivir los 360 días del año, no solo para ocasiones especiales”, dijo Miyar. “Se nos ocurren formas creativas de convertir una habitación en otra cosa, para que siempre tenga vida”.

¿Qué sucede si a menudo tiene un gran número de invitados durante la noche? Considere tener un espacio detrás de un mueble o pared donde colocar varios colchones delgados o colchonetas a modo de stock y tenerlos a manos siempre para disponerlos en el suelo y armarlos en cualquier momento.

Tim McKeough

