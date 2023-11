escuchar

En un inesperado giro de los acontecimientos, la familia política de la destacada modelo Carolina “Pampita” Ardohain se encuentra sumida en una grave crisis financiera que podría poner en peligro la relación entre su esposo, Roberto García Moritán, y su hermano, Francisco García Moritán.

Según fuentes cercanas a la familia, la suegra de Pampita, María Lucila Fernández, enfrenta la posibilidad de perder la casa familiar debido a un embargo millonario que ha dejado al descubierto una serie de problemas legales.

Carolina "Pampita" Ardohain y su marido Roberto García Moritán junto a la hija de ambos, Ana, en su cumpleaños Gentileza

No es la primera vez que Francisco, tildado como ‘’la oveja negra” de la familia por la prensa de espectáculos, causa complicaciones en su círculo más íntimo. Hace apenas un mes, el cuñado de Pampita y hermano de Roberto, fue detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía su Jeep Renegade. El escándalo escaló al descubrirse que portaba documentación falsa. La detención tomó tintes aún más polémicos cuando se reveló que Francisco, exaltado, insultó a los efectivos policiales y amenazó con despedir a quienes estaban presentes.

Este incidente se suma a otro conflicto legal que involucra a Francisco, quien adquirió los derechos de uso del nombre de Diego Maradona para inaugurar un restaurante cercano al Barrio Chino. Originalmente, el empresario gastronómico les debía US$150.000 a las hermanas de Maradona, deuda que fue saldada una vez que la información se hizo pública, aumentando así la ola de escándalos que rodean al menor de los cuatro hermanos García Moritán.

Sin embargo, la trama se complica aún más con la revelación de un problema legal previo. Francisco ocupó un departamento en Recoleta sin pagar el alquiler durante casi dos años. La propietaria del inmueble llevó el caso a juicio, resultando en el desalojo del empresario gastronómico.

Francisco García Moritán, hermano de Roberto y cuñado de Pampita Instagram @fgarciamoritan

A pesar de la denuncia y el posterior desalojo, una deuda de más de $3 millones persiste, con intereses acumulándose diariamente. La madre de los hermanos García Moritán, María Lucila Fernández Llano, figura como garante, llevando el embargo directamente a la casa familiar ubicada en Barrio Norte, en la calle Gral. Lucio Norberto Mansilla al 2800, según compartieron los periodistas del programa “A la tarde” por América. “María Lucía Fernández Llano prestó su garantía, como haría cualquier madre con su hijo para alquilar el departamento en Recoleta”, señaló el panelista Diego Esteves.

Este conflicto agrega un nuevo capítulo a la ya compleja trama de la vida de los protagonistas involucrados, evidenciando no solo problemas financieros sino también tensiones familiares que podrían profundizarse en el futuro. La incertidumbre rodea a la familia García Moritán en medio de esta creciente crisis.

Pampita se muda

Pampita es titular de dos propiedades, una en Belgrano que ofrece en alquiler y otra en Nordelta que acaba de comprar

En medio de esta crisis financiera que afecta a la familia política de la modelo, la mudanza anunciada por la propia Pampita cobra un significado más profundo. Mientras su suegra enfrenta la posibilidad de perder la casa familiar, la decisión de mudarse a una casa más pequeña se convierte en un reflejo de las tensiones y desafíos económicos que enfrenta la familia.

Motivada por un notorio incremento en el precio del alquiler, en una entrevista con Andy Kusnetzoff en el programa de Telefé, “Podemos hablar”, reveló que la amplia residencia que compartía con su marido y su extensa familia era “un divague”. Explicó que, al subir significativamente el costo del alquiler, decidieron cambiar a un lugar más acorde a sus necesidades diarias, ya que, según Pampita, pasaban los días de semana pensando que vivirían todos juntos con los tres hijos de ella, los dos de Roberto y la pequeña Ana, hija de ambos, pero en la práctica solo compartían el espacio entre todos los fines de semana.

En el programa, Pampita compartió detalles sobre su estilo de vida como inquilina constante: “Siempre me estoy mudando porque alquilo. Cada tres años me mudo”. No obstante, la modelo también destacó su habilidad para manejar las finanzas, siendo titular de dos propiedades, una en Belgrano que ofrece en alquiler y otra en Nordelta, adquirida recientemente con un crédito y utilizada como casa de fin de semana.

La elección de cambiar de residencia no solo refleja la adaptabilidad financiera de Pampita, sino que también se conecta con sus consejos sobre inversiones, como el que recientemente compartió con Julieta Poggio, finalista de la décima temporada de Gran Hermano. En ese contexto, Pampita relacionó su forma de canalizar el dinero con la importancia de no gastar todo en lujos efímeros, aconsejando invertir en bienes raíces.