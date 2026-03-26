Alquilan la mansión de Malibú de Hannah Montana por Airbnb

El 24 de marzo de 2006 se estrenó una serie que marcó la infancia de toda una generación. Lilly, Do You Want to Know a Secret? fue el primer episodio de Hannah Montana, el programa de Disney Channel que, a lo largo de cuatro temporadas, atrajo a millones de espectadores en todo el mundo.

La premisa era simple: una adolescente que escondía un gran secreto: era una cantante famosa. La peluca rubia se convirtió en un ícono y en su principal disfraz. Sin ese accesorio, con su pelo castaño, era Miley; al colocárselo, se transformaba en Hannah Montana, una estrella pop.

La peluca rubia se convirtió en un ícono y en su principal disfraz Prensa Airbnb

Aunque la serie llegó a su fin en 2011, su impacto fue innegable y, dos décadas después, continúa vigente entre sus fanáticos. El reciente aniversario, en el que se festejaron los 20 años, no pasó desapercibido: Miley Cyrus participó en un especial de una hora, donde fue entrevistada por Alex Cooper, conductora del podcast Call Her Daddy, uno de los más escuchados en Estados Unidos.

Miley Cyrus junto a su madre Tish en el aniversario de la serie Disney

Durante el programa hubo apariciones de sus padres, de Selena Gomez y de la artista Chappell Roan. Sin embargo, llamaron la atención algunas ausencias clave, como las de personajes centrales de la serie, entre ellos Lily, Rico o Jackson.

Las locaciones, en especial la mansión de Malibú de Hannah, también forman parte del imaginario de la serie, y fue un lugar clave en la última aparición. Ubicada frente al mar, funcionaba como escenario principal. Allí se la veía en el living —con un gran piano de cola y guitarras—, en la galería con vista al océano y, sobre todo, en su icónico vestidor. Detrás de lo que parecía un placard común se ocultaban puertas secretas que conducían a un amplio espacio repleto de zapatos, carteras y outfits.

El vestidor de Hannah Montana era un espacio repleto de zapatos, carteras y outfits Disney

El Airbnb de Hannah Montana

En los meses previos al especial, las redes sociales se llenaron de referencias a la serie. Los usuarios especulaban sobre el contenido del programa, los invitados y recordaban escenas, chistes y escenografías.

La fachada de la mansión de Malibú de Hannah Montana era una imagen recurrente en la serie Prensa Airbnb

En este contexto, la plataforma de alquiler vacacional Airbnb creó una experiencia esperada por muchos: la posibilidad de alojarse por una noche en la icónica mansión californiana, y de recorrer sus rincones.

El vestidor es uno de los espacios que se puede visitar en la experiencia de alojamiento de la plataforma Prensa Airbnb

Según la publicación, la propiedad cuenta con cuatro dormitorios y cinco baños Prensa Airbnb

Según la publicación, la propiedad cuenta con cuatro dormitorios y cinco baños, y tiene capacidad para un máximo de cuatro huéspedes. Uno de los principales atractivos será el vestidor, descrito como “percheros repletos de atuendos deslumbrantes para el escenario, camisetas con lentejuelas y, por supuesto, accesorios”.

Uno de los principales atractivos será el vestidor, descrito como “percheros repletos de atuendos deslumbrantes" Prensa Airbnb

Además, se detallan 58 servicios incluidos, entre ellos jacuzzi, fogonero, equipamiento de playa y gimnasio.

Se detallan 58 servicios incluidos, entre ellos jacuzzi, fogonero, equipamiento de playa y gimnasio Prensa Airbnb

El período de reservas comienza el 26 de marzo a las 10.00, aunque habrá un número limitado de noches disponibles. Las estadías podrán realizarse entre el 6 y el 16 de abril y, según la plataforma, la experiencia tendrá un costo de US$0.

El período de reservas comienza el 26 de marzo a las 10 Prensa Airbnb

“Para celebrar nuestro ‘Hannahversario’, abro las puertas de mi casa de playa en Malibú, el lugar perfecto para relajarse y disfrutar antes del espectáculo”, señala el anuncio, firmado por Hannah Montana. Sin embargo, Miley Cyrus no participará directamente de la experiencia.