Así será el hotel más alto del mundo en Dubái con 300 metros de altura

Abrirá en los próximos meses y tendrá más de 1000 habitaciones, mirador panorámico y spa
- 2 minutos de lectura'
Este año se inaugurará uno de los hoteles que se convertirá en uno de los más emblemáticos del mundo. Si bien su apertura estaba programada para el mes de mayo aún no abrió sus puertas.
La Ciel Tower está en el puerto deportivo de Dubái y será el hotel independiente más alto del mundo con 365 metros. De esta forma, superará el récord anterior de 356 metros del hotel Gévora, situado en Sheikh Zayed Road.
Con 82 pisos, este rascacielos que ya ha sido galardonado con varios premios internacionales -incluso antes de estar terminado- será otro icono del lujo y la ostentación. De hecho, su nombre hace alusión al cielo porque según su propia página web, ‘se confundirá con el cielo’.
Además, contará con 1042 habitaciones, incluidas 150 suites de lujo. También tendrá un mirador panorámico en el piso 81 con vista al horizonte de Dubái, Palm Jumeirah y el Golfo Pérsico, pileta infinita en la terraza, ubicada en el piso 76, restaurantes de alta gama y bares exclusivos, interiores contemporáneos diseñados por el estudio londinense NORR Group. Pero, sin duda, lo más atractivo será la plataforma de observación de cristal con vistas de 360 grados.
Tendrá vistas icónicas de la ciudad, un gimnasio de última generación, un sofisticado salón para huéspedes, un spa de lujo, un podio exclusivo y una piscina para niños. La pièce de resistance es la joya aguamarina, que se convertirá en la pileta infinita más alta del mundo en el piso 76 generando una experiencia inmersiva para los huéspedes.
Desde su anuncio, Ciel ha captado la atención internacional, recibiendo varios galardones, entre ellos: Mejor Arquitectura Hotelera Internacional, Mejor Arquitectura Hotelera Arabia, Mejor Arquitectura de Rascacielos Arabia, International Property Awards, 2019.
Este ambicioso proyecto llega en un momento en que Dubái se posiciona nuevamente como un epicentro turístico, luego de encabezar la recuperación global del sector viajes tras la pandemia.
Con su apertura en los próximos meses, Ciel no solo busca romper récords, sino también convertirse en uno de los destinos más codiciados por los viajeros de lujo en todo el mundo.
Otras noticias de GDA
- 1
Distrito Quartier. La transformación de una zona portuaria “olvidada”
- 2
Sean Connery: la razón por la que esta casa del primer agente 007 bajó US$6 millones su precio
- 3
Este es el lujoso hotel propiedad de Cristiano Ronaldo en Madrid: ubicación y precios
- 4
Angelina Jolie en crisis: la actriz tomó una decisión inesperada