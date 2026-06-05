Los 6 lugares más espectaculares que eligen los famosos para casarse

Elegir el lugar es una de las decisiones más importantes al planificar un casamiento. La ubicación, el paisaje, la arquitectura, el ambiente y la conexión emocional con la pareja suelen guiar la selección del espacio, que puede variar desde iglesias históricas y viñedos hasta jardines e incluso palacios. Sin embargo, entre las celebridades, las ceremonias a menudo trascienden la tradición y se celebran en entornos marcados por la grandeza arquitectónica y el simbolismo.

1. Montaje Palmetto Bluff (Justin y Hailey Bieber)

Justin Bieber se casó con Hailey Baldwin en Carolina del Sur Archivo

Una de las parejas más comentadas en internet, el cantante canadiense Justin Bieber y la modelo y empresaria Hailey Bieber, contrajo matrimonio oficialmente en el hotel Montage Palmetto Bluff en Bluffton, Carolina del Sur, Estados Unidos. Ubicado a orillas del río May, el complejo ocupa una extensa área rodeada de bosque entre Hilton Head Island y Savannah.

Contrajeron matrimonio oficialmente en el hotel Montage Palmetto Bluff en Bluffton

Con aproximadamente 200 habitaciones, entre suites y villas privadas, el hotel presenta interiores inspirados en la arquitectura colonial del sur de Estados Unidos. El complejo también incluye ocho restaurantes, un campo de golf y dos capillas con acabados clásicos y un ambiente refinado.

2. Luttrellstown Castle Resort (David y Victoria Beckham)

David y Victoria Beckham están juntos desde 1997

En 1999, David y Victoria Beckham eligieron el Luttrellstown Castle Resort, en las afueras de Dublín, Irlanda, para celebrar su boda. Más allá de su majestuosidad arquitectónica, el castillo atesora siglos de historia. Los registros indican que Sir Henry Luttrell tomó posesión de la propiedad en 1436, durante el reinado de Enrique VI.

La familia permaneció vinculada al castillo durante más de 300 años, hasta la muerte de John Olmius Luttrell en 1829. Posteriormente, el empresario Luke White adquirió la propiedad e inició una serie de renovaciones llevadas a cabo entre las décadas de 1910 y 1950. Los interiores comenzaron a incorporar influencias barrocas y georgianas, mientras que la fachada conservó su carácter gótico original.

El castillo atesora siglos de historia. Los registros indican que Sir Henry Luttrell tomó posesión de la propiedad en 1436, durante el reinado de Enrique VI

3. Castillo de Windsor (Príncipe Harry y Meghan Markle)

El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle se casaron en mayo de 2018 Netflix

En mayo de 2018, el mundo entero se paralizó frente al televisor para presenciar la boda real del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle. Más allá de los detalles reales, un elemento destacó: el lugar de la ceremonia. La boda tuvo lugar en el Castillo de Windsor, en Inglaterra, que sigue siendo la residencia oficial de la familia real británica.

Considerado el castillo habitado más grande y antiguo del mundo, Windsor ha permanecido en uso continuo desde 1070, año en que fue construido por Guillermo el Conquistador tras la batalla de Hastings. A lo largo de más de 1000 años, la arquitectura del castillo ha experimentado transformaciones que combinan influencias medievales, góticas, georgianas y victorianas. Entre sus espacios más emblemáticos se encuentran los Apartamentos de Estado, la Capilla de San Jorge y la Casa de Muñecas de la Reina María.

La boda tuvo lugar en el Castillo de Windsor, en Inglaterra, que sigue siendo la residencia oficial de la familia real británica

4. Fuerte di Belvedere (Kim Kardashian y Kanye West)

Kim Kardashian y Kanye West celebraron una fastuosa ceremonia en mayo del 2014

En mayo de 2014, Kim Kardashian y Kanye West celebraron una fastuosa ceremonia en el Forte di Belvedere de Florencia, Italia. Construido a finales del siglo XVI por Bernardo Buontalenti a petición de Fernando I de Médici, el fuerte fue diseñado tanto para proteger la ciudad como para servir de refugio a la familia Médici durante períodos de inestabilidad.

Sin embargo, la magnificencia de la boda comenzó antes de la ceremonia. Para la cena de ensayo, la pareja agasajó a unos 600 invitados en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, en una velada que incluyó una actuación de Lana Del Rey.

El Forte di Belvedere de Florencia fue construido a finales del siglo XVI por Bernardo Buontalenti a petición de Fernando I de Médici

5. Villa Cetinale (Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi)

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi eligieron Villa Cetinale en Sovicille, Toscana, para celebrar su boda

En octubre de 2024, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi eligieron Villa Cetinale en Sovicille, Toscana, para celebrar su boda. Rodeada de jardines históricos, la propiedad cuenta con una capilla privada, una ermita y una extensa zona verde considerada una de las más emblemáticas de la región.

Construida en 1678 para el cardenal Flavio Chigi, sobrino del papa Alejandro VII, la villa cuenta con siete capillas, docenas de esculturas y elementos ornamentales repartidos por los jardines, que a lo largo de los siglos sirvieron de escenario para peregrinaciones, cacerías y eventos aristocráticos.

Construida en 1678 para el cardenal Flavio Chigi, sobrino del papa Alejandro VII, la villa cuenta con siete capillas

6. Palacio Taj Umaid Bhawan (Nick Jonas y Priyanka Chopra)

La boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra se caracterizó por la grandiosidad de las celebraciones

La boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra se caracterizó por la grandiosidad de las celebraciones. En diciembre de 2018, la pareja celebró ceremonias cristianas e hindúes en el Palacio Taj Umaid Bhawan en Jodhpur, India.

Construido entre 1928 y 1943 por orden del Maharajá Umaid Singh, el palacio fue concebido como un símbolo de la modernización de la ciudad y también como una forma de generar empleo durante un período de sequía y escasez en la región. Con aproximadamente 100.000 metros cuadrados de jardines y espacios interiores, la propiedad se encuentra entre las residencias privadas más grandes del mundo.

Diseñado por el arquitecto británico Henry Lanchester, el edificio combina referencias orientales y occidentales en un estilo marcado por el Art Déco.