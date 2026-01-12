Barrio por barrio: cuál es el precio en enero 2026 de una cochera para comprar en Buenos Aires

Para quienes buscan refugiar sus ahorros en ladrillos, el modelo tradicional de inversión o más conocido en el sector inmobiliario son los departamentos, sin embargo, existen otras opciones con tickets más bajos como por ejemplo las cocheras.

En números, un monoambiente promedio de 40 m² se ubica en un precio de venta de US$107.493, según Zonaprop, mientras que una cochera no alcanza los US$50.000,

Asimismo, vale aclarar que las cocheras precisan de menor mantenimiento que los departamentos lo que termina ahorrando disgustos a los propietarios.

Ahora bien, un especialista resalta cuál es la clave que hay que tener en cuenta, para que la ganancia sea interesante. “Lo que verdaderamente determina si es una inversión es buena o no es el tipo de expensas que pague cada cochera. Hay algunas que incluyen gastos como ascensor, agua u otros, que bajan la rentabilidad. Para el análisis, es importante ver dónde está ubicada la cochera; si pertenece a un edificio con muchos amenities y servicios, es probable que te las incluyan en parte de las expensas”, agrega Alan Flexer, gerente de emprendimientos y residencial en Narvaez.

La ubicación es una variable clave a la hora de considerar los factores que determinan el valor de una cochera y no se considera solo el barrio ya que el tránsito en la zona, la oferta de espacios disponibles y la cantidad de edificios cuentan. También si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo.

También es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier persona, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios o inquilinos del edificio y prohíben el alquiler a gente externa. Un factor que condiciona el precio porque, en este último caso, tendrá una demanda más acotada.

Los precios de una cochera barrio por barrio en CABA

La rentabilidad de una cochera está directamente ligada a su ubicación y a la escasez de estacionamiento en la zona DFLC - Multmedia Designer - Shutterstock

Puerto Madero: En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los US$28.000 y US$48.000 . La opción más económica corresponde a una cochera de 12 m² y ocho años de antigüedad , ubicada en Olga Cossettini al 1500 . En el otro extremo, la más costosa se encuentra en Camila O’Gorman al 300 : una unidad de 15 m² a estrenar , situada en el primer subsuelo de una torre.

En este barrio, los precios de las cocheras varían entre US$14.000 y US$31.000 . La alternativa más accesible está en Paraguay al 4000 , tiene 65 años de antigüedad y una superficie de 25 m² . En tanto, la más cara —ubicada en Güemes al 4000 — posee 10 años y 12 m².

Aquí los valores parten desde US$8500 y alcanzan los US$30.000 La primera esta ubicada en Aguilar al 2000 tiene 10 m² y es a estrenar. La segunda, ubicada en Virrey Avilés al 2000 , tiene 12 m² , y también es a estrenar .

Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre US$7000 , en O Higgins al 1300 , con 30 años de antigüedad y US$40.000 , en Arcos al 6000 , siete años de antigüedad.

En esta zona, los precios van desde US$6000 , por una cochera de siete años en Bilinghurst 600 , hasta US$35.000 , por otra ubicada en Av. Corrientes al 4000 , con 30 años de antigüedad .

Aquí los valores oscilan entre US$16.000 y US$26.000 . La opción más económica, en Río de Janeiro al 1000 , con 37 años de antigüedad. La más costosa, en Río de Janeiro 661 , tiene 19 m² y cuatro años.

Aquí los valores oscilan entre y . La opción más económica, en , con 37 años de antigüedad. La más costosa, en , tiene y cuatro años. Flores: En esta zona, las cocheras se comercializan entre US$6000 y US$30.000. La primera, ubicada en Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2500, posee 10 m² y 45 años; la segunda, en Bonifacio 2331, tiene 15 m² y tres años.

En la Provincia de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense, las cocheras también se consolidan como refugio de valor, con precios desde US$5.000