Cómo la rígida y exigente cultura de trabajo de Wall Street también se rindió a la demanda de la flexibilidad

Cuando Tom Naratil llegó a Wall Street en la década del 80, el equilibrio entre la vida laboral y personal no existía realmente. Para la mayoría de los banqueros de su generación, trabajar muchas horas mientras se perdía el tiempo de la familia no solo era necesario para salir adelante, sino para no quedarse atrás. Ahora, es presidente del banco suizo UBS en las Américas, no ve por qué los empleados deberían hacer esas concesiones, a costa de su felicidad personal y de los resultados de la empresa.

En la actualidad, los empleados gracias a la flexibilidad de saltarse los “horribles viajes a la oficina” y a poder trabajar desde su hogar -con mayor frecuencia- son más felices y más productivos, dijo Naratil. “Se sienten mejor. Sienten que confiamos más en ellos. Y esto les aporta un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Además, están produciendo más para nosotros, eso es beneficioso para todos”.

Bienvenido a un Wall Street más amable y gentil

Gran parte de la industria bancaria, durante mucho tiempo un referente para las empresas estadounidenses, descartó el trabajo remoto como un problema temporal de la pandemia, e incluso se inclinó por los trabajadores para que siguieran asistiendo cuando los cierres convirtieron el centro de Manhattan en un pueblo fantasma. Pero con una gran cantidad de trabajadores de Wall Street que se resisten a regresar a la oficina -a dos años del incio de la pandemia- muchos gerentes están aceptando que sus empleados trabajen desde sus hogares.

Hoy, la flexibilidad es un nuevo mantra en muchos de los principales bancos. Muchas instituciones están aceptando que sus empleados trabajen durante más días desde sus casas, además, están adaptando los horarios de trabajo a las necesidades familiares. Para completar el proceso de cambio se están adaptando los espacios en sus oficina. Sin dudas, esta es una clara ruptura con la tradición de esa industria.

UBS, Citigroup, Wells Fargo, HSBC y BNY Mellon han anunciado planes de trabajo flexibles. Incluso JPMorgan Chase, el banco más grande del país -un reticente de trabajo híbrido- espera que cerca de la mitad de sus empleados estén en la oficina cinco días a la semana. El director ejecutivo del banco, Jamie Dimon, escribió en su carta anual a los accionistas que creía que el 10% de los aproximadamente 271.000 empleados de JPMorgan podrían eventualmente trabajar desde sus casas. “Aunque la pandemia cambió la forma en que trabajamos de muchas maneras, en su mayor parte solo aceleró las tendencias en curso”, escribió Dimon.

Pero no parecía particularmente feliz al respecto, y marcó una lista de “graves debilidades” del trabajo virtual, incluida la toma de decisiones más lenta y la falta de aprendizaje espontáneo y creatividad. “Si bien está claro que trabajar desde casa se volverá más permanente en los negocios estadounidenses, tales arreglos también deben funcionar tanto para la empresa como para sus clientes”, escribió.

Pero cada vez más, los horarios de trabajo también tienen que funcionar para los trabajadores. “Se trata del talento: cómo lo retienes, cómo lo atraes”, dijo Naratil de UBS.

El banco lanzó su plan el mes pasado para permitir que el 10% de sus 20.500 empleados estadounidenses trabajen de forma remota todo el tiempo y ofrezca horarios híbridos para las tres cuartas partes de sus empleados.

Citigroup tiene a sus 65.000 empleados estadounidenses en la oficina dos días a la semana y ha realizado talleres para gerentes y empleados sobre colaboración remota. A nivel mundial, la mayoría de los roles pasarán a un mínimo de tres días a la semana cuando sea seguro hacerlo, dijo la compañía. Wells Fargo comenzó a traer de regreso a la mayoría de su fuerza laboral de 249.000 personas a mediados de marzo con lo que llama un “modelo flexible híbrido”: para muchos empleados corporativos, eso implica un mínimo de tres días a la semana en la oficina, mientras que los grupos que atienden a las necesidades tecnológicas del banco podrán presentarse con menos frecuencia.

BNY Mellon, que tiene casi 50 000 empleados, permite que los equipos determinen su propia combinación de trabajo en persona y remoto. E introdujo una política de “trabajo desde cualquier lugar” de dos semanas para personas en ciertos roles y ubicaciones. “La energía en la oficina ha sido palpable” mientras los empleados trazan con entusiasmo sus planes, dijo Garrett Marquis, vocero de BNY Mellon.

Moelis & Co., un banco de inversión boutique, ha alentado enfáticamente a sus casi 1000 miembros del personal a acudir a la oficina de lunes a jueves, pero con una “flexibilidad intradiaria” adicional en sus horarios, dijo Elizabeth Crain, directora de operaciones de la compañía. Eso podría significar dejar a los niños en la escuela por la mañana o tomar el tren durante el día por razones de seguridad, dijo. El nuevo enfoque fomenta el trabajo en equipo y permite que los empleados aprendan unos de otros en persona, al mismo tiempo que les da más control sobre sus horarios.

Crain, que ha trabajado en la industria financiera durante más de tres décadas, recientemente se comprometió con algo que hubiera sido impensable antes de la pandemia: una sesión semanal a las nueve de la mañana con un entrenador personal cerca de su oficina. Dijo que esperaba que romper con los límites de la jornada laboral tradicional enviara un mensaje a los empleados de que se podía confiar en ellos para hacer el trabajo mientras hacían tiempo para sus prioridades personales.

Trabajadores en las oficinas de HSBC en Nueva York JEENAH MOON - NYTNS

Algunos son más reservados

Los pesos pesados de Wall Street, Goldman Sachs y Morgan Stanley, han reconocido la necesidad de una mayor flexibilidad, pero hasta ahora se han resistido a revisar sus operaciones. Ambos llamaron a los empleados a regresar a las oficinas a tiempo completo en el verano, enfatizando los méritos del trabajo en persona para desarrollar la cultura, la innovación y el aprendizaje de la empresa. James Gorman, el jefe de Morgan Stanley, dijo en ese momento: “Si puedes ir a un restaurante en la ciudad de Nueva York, puedes venir a la oficina”.

Aunque mantiene ese comentario, el tono de Gorman se ha suavizado un poco. Presentarse tres o cuatro días a la semana es importante para el desarrollo y el crecimiento profesional, ya que permite a los profesionales perfeccionar habilidades como la inteligencia emocional y la lectura del lenguaje corporal, dijo el mes pasado.

Pero él y David Solomon de Goldman Sachs han acogido con beneplácito los esfuerzos para que los trabajadores regresen a las oficinas de Manhattan. Solomon se hizo eco del alcalde Eric Adams en una charla en la sede de Goldman en marzo, diciendo que era “hora de volver”.

Andrea Williams, vocera de Goldman Sachs, dijo que regresar a la oficina “es fundamental para nuestra cultura de aprendizaje” y nuestro negocio centrado en el cliente. “Somos mejores juntos que separados, especialmente como empleador elegido por quienes se encuentran en la etapa inicial de su carrera”, dijo.

Durante meses, Dimon ha presentado un argumento similar en JPMorgan, y continuó incluso cuando dijo que aproximadamente la mitad de sus empleados trabajarían desde casa al menos parte del tiempo. “La mayoría de los profesionales aprenden su trabajo a través de un modelo de aprendizaje, que es casi imposible de replicar en el mundo de Zoom”, escribió.

JPMorgan ha contratado a más de 80.000 trabajadores durante la pandemia, dijo, y se esfuerza por capacitarlos adecuadamente. “Pero esto es más difícil de hacer con Zoom”, dijo. “Con el tiempo, este inconveniente podría socavar drásticamente el carácter y la cultura que desea promover en su empresa”.

Algunos bancos están replanteándose sus necesidades inmobiliarias. Con más personas trabajando desde casa, HSBC, que tiene casi la mitad de sus 8000 empleados estadounidenses en Manhattan, espera reducir su huella inmobiliaria, dijo Jennifer Strybel, su directora de operaciones en los Estados Unidos.

El banco mantiene su edificio, que da a la sucursal principal de la Biblioteca Pública de Nueva York en Bryant Park, en el centro de Manhattan, al 40% de su capacidad. El espacio ha sido remodelado, reemplazando filas de terminales de planta abierta con más mesas para fomentar la colaboración. Hay un sistema de reserva de escritorios, casilleros para que los empleados guarden sus pertenencias y un “garaje de teclado” para aquellos que no quieren cargar con el equipo. Las estaciones de carga están repartidas por las instalaciones.

Dimon dijo que JPMorgan, que está construyendo una nueva sede en el centro de la ciudad que será la base de operaciones para hasta 14.000 trabajadores, cambiará a una disposición de “asientos abiertos”.

Asientos enfrentados en una oficina de HSBC en Nueva York. El banco espera reducir el tamaño de su espacio de trabajo a medida que más empleados trabajen desde casa. JEENAH MOON - NYTNS

Los bancos fuera de Nueva York también se están adaptando: KeyCorp, con sede en Cleveland, no ha fijado una fecha específica de regreso a la oficina, pero espera que la mitad de su personal finalmente se presente cuatro o cinco días a la semana. Otro 30% probablemente llegará de uno a tres días, con la posibilidad de trabajar desde diferentes oficinas. Y el 20% trabajará desde casa, aunque con formación presencial y eventos de team building.

La nueva configuración es un “territorio desconocido” que es necesario para mantener comprometida a la fuerza laboral, dijo el director ejecutivo de Key, Chris Gorman. Si bien viene todos los días y cree firmemente en las reuniones cara a cara, Gorman dijo que había evitado un enfoque de mano dura que podría alienar a los empleados y llevarlos a buscar empleo en otra compañía.

Naratil, el presidente de UBS, también cree en las reuniones en persona (todavía pasa la mayor parte de su semana en la oficina de UBS en Weehawken, Nueva Jersey), pero dijo que el gran experimento de trabajo remoto de los últimos dos años había desacreditado el mito de que los empleados eran menos productivos en casa. De hecho, dijo, son más productivos.

El lugar de trabajo cada vez más híbrido ha obligado a los líderes a conectarse con sus equipos de nuevas formas, como horas felices virtuales, dijo Naratil. Las bases han demostrado que pueden estar a la altura de las circunstancias, y los jefes tienen la responsabilidad de atraer a los trabajadores a los espacios físicos para generar nuevas ideas y fortalecer las relaciones. Los gerentes, dijo, necesitan tener una buena respuesta cuando sus empleados hacen la simple pregunta: “¿Por qué debería estar en la oficina?” “No es ‘porque te lo pido yo’. Esa no es la respuesta”, afirma.