Un showroom de uso flexible con muchas soluciones para trabajar creativamente y con comodidad

La arquitecta Marianela Guzmán Vercellesi desembarca en Experiencia Living junto a Grupo (a)2 para crear espacios de trabajo con muebles inteligentes que se adaptan a cada necesidad
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La arquitecta e interiorista Marianela Guzmán Vercellesi -al frente del estudio Mav Home Design- llega a Experiencia Living 2026 en alianza con el Grupo (a)2, empresa dedicada a la fabricación de muebles de trabajo, con un showroom pensado para Era Carlota, la marca de accesorios e indumentaria que fundó hace siete años cuando se sumergió en el mundo de la creación de estampas.
Pensado como un espacio capaz de integrar exhibición, comercialización y asesoramiento en una única locación, el departamento 104 se equipó con mobiliario que garantiza una experiencia integral a sus visitantes.
Mini recorrida en video
Buscando el bienestar
El diseño de los espacios de trabajo tiene un papel fundamental en el bienestar de nuestro día a día. Ya sea en oficinas o dentro de nuestras casas, la elección de muebles funcionales y cómodos adquiere vital relevancia. Con esto en mente, Guzmán Vercellesi -junto al Grupo (a)2- hizo de este espacio un showroom lleno de soluciones para aplicar.
El centro de este sector de trabajo colaborativo lo ocupa el puesto de la línea “ETER” (Grupo (a)2), configurado como isla de eficiencia y orden, con gestión de cableado central, ideal para plantas abiertas.
Inspirado en el entorno de Remeros Beach, el mural es un diseño de Era Carlota realizado especialmente para este proyecto.
Las pantallas divisorias enteladas en la mesa de reunión ofrecen una barrera acústica y visual muy alegre y estética que ayuda a la concentración, sin perder la conexión con el equipo.
Esta es mi primera vez en Experiencia Living. Estoy muy contenta porque Grupo (a)2 confió en mí para llevar a cabo el proyecto.”
— Arq. Marianela Guzmán Vercellesi
Espacio al aire libre
El balcón se aprovechó como un bienvenido sector para salir a relajar y hacer un corte inspirador en la jornada laboral.
Reuniones más descontracturadas
Para quienes tienen que pensar en un espacio de home office, la sugerencia de Guzmán Vercellesi es buscar mobiliario flexible. “Diseñamos diferentes puestos de trabajo que permiten distintas situaciones porque sabemos que, hoy en día, pueden ir mutando según la función que se les dé”.
Lo que originalmente se construyó para ser un dormitorio se transformó en una sala de reuniones muy canchera. “Elegimos una paleta con tonos beiges y cálidos en combinación con toques de color. Nos parece que esto acompaña bien los encuentros, ayuda a la concentración y da energía”, explica Guzmán Vercellesi.
Para garantizar un confort total que favorezca las actividades, las paredes se revistieron con placas acústicas de terminación porosa (Durlok).
Sala gerencial
La segunda habitación tomó forma de sala gerencial para cerrar pedidos, ventas mayoristas u ofrecer asesoramiento privado. Como está pensada para una gerente o un CEO, se eligieron sillones de lujo.
“La paleta de colores en este caso tiene tonos más fríos, como los grises, que acompañan el revestimiento satinado”, detalla la arquitecta.
Hermética
Como este es un espacio exclusivamente dedicado a tener reuniones virtuales o llamadas importantes, se lo armó totalmente hermético con panelería acústica (Grupo (a)2). Está equipado con un escritorio que puede variar su altura. “Esto es algo súper importante porque te ayuda a cambiar la postura mientras trabajás”, cierra la arquitecta.
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