¿Cuáles son los barrios de CABA que más aumentaron las propiedades en octubre 2025?

Los precios de las propiedades se estancaron en septiembre por primera vez en el año.

Las propiedades en CABA prácticamente no evidenciaron aumentos en el último mes
Las propiedades en CABA prácticamente no evidenciaron aumentos en el último mes

Por primera vez en lo que va del año el valor de las propiedades prácticamente no aumentó. En septiembre -el último mes relevado- no solo el valor promedio del m² de los departamentos subió 0,1% en comparación con agosto sino que en el caso de las casas hubo una disminución del 0,1% del precio promedio publicado.

De esta manera, de acuerdo al último informe de Zonaprop, el precio del m² de un dos ambientes promedio en la Ciudad se ubica en los US$2452. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,5% y los precios de venta subieron un 5,9%, en comparación con septiembre de 2024.

Mientras que por tipología, los valores son los siguientes: un monoambiente de 40 m² en CABA se ubica en los US$107.493, en promedio; un dos ambientes de 50 m², en los US$129.613; y un tres ambientes de 70 m², en los US$178.984.

Pero, cabe destacar que estos números corresponden a un promedio de todos los barrios de la ciudad. Hay zonas en las que los aumentos evidenciaron un alza mucho mayor a otras; el 96% de los barrios registra suba interanual y los del noroeste y suroeste de la ciudad son los de mayor incremento. A continuación se presentan los que más aumentaron las propiedades.

El 96% de los barrios registra suba interanual
El 96% de los barrios registra suba interanual

Los barrios que más aumentaron sus departamentos

En este sentido, los tres barrios que mayor aumento evidenciaron en los departamentos publicados a la venta en el último mes, al hacer la comparación con el año anterior, son:

  • Villa Riachuelo: Con un 13,6% más. Tiene un valor actual de US$1624/m²
  • Núñez: aumentó un 13,5%, con un precio promedio de US$3344/m²
  • Villa Pueyrredón: subió un 12,7%. Con un m² de US$2280/m²

Mientras que, por el lado contrario, hay barrios que prácticamente no subieron sus valores promedio y hay uno que bajó su valor. Estos son:

  • La Boca: subió un 0,03% y tiene un valor de mercado de US$1566/m²
  • Parque patricios: disminuyó un 1,2%, con un precio promedio de US$1736/m²
  • Versalles: También presentó una significativa baja de precio, con un 5,4% menos que el año anterior, y se ubica en los US$1760/m² en promedio
Los barrios más caros para comprar un departamento:

  • Puerto Madero: US$6136/m²
  • Palermo: US$3411/m²
  • Núñez: US$3344/m²

Los más baratos:

  • La Boca: US$1566/m²
  • Nueva Pompeya: US$1465/m²
  • Lugano: US$1063/m²

¿Qué pasa con las casas?

La situación de las casas es distinta a la de los departamentos. En este caso, el valor promedio de una propiedad de tres dormitorios y 170 m² tiene un valor de US$299.163, mientras que una de cuatro dormitorios y 260 m² alcanza los US$491.142.

En este caso, el precio medio en CABA disminuyó un 0.1% en septiembre y se ubica en US$1826/m². En 2025 acumula un incremento de 5.9%, por arriba del incremento de los departamentos (5.5%). Mientras que, en los últimos 12 meses el precio sube 6.4%. Las casas grandes (cuatro o más dormitorios) son las de mayor incremento de precio interanual.

El precio medio de las casas en CABA cae 0.1% en septiembre
El precio medio de las casas en CABA cae 0.1% en septiembre

Los barrios que más aumentaron en este segmento son:

  • Recoleta: aumentó un 20,3%
  • Villa Crespo: con un 19,3% más
  • San Telmo: subió un 14,6%

Los más baratos

  • La Boca: US$773/m²
  • Nueva Pompeya: US$727/m²
  • Villa Soldati: US$716/m²
