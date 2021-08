En qué invirtió los US$10 millones que ganó con la famosa canción ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston

Son pocos los que saben la historia de uno de los temas más famosos de la historia de la música popular, “I Will Always Love You”, que se hizo famoso gracias a la también archifamosa película El guardaespaldas en 1992. Esa canción en realidad no es de Whitney Houston, que protagonizó la película y que también interpretó el tema, sino que la compuso en 1973 Dolly Parton, reina de la música country. Para muestra, se puede observar que el vídeo con la canción interpretada por Parton tiene seis millones de reproducciones en YouTube (el clip que más tiene; el vídeo oficial apenas 3,5 millones), mientras que la versión de Houston supera los 1125 millones de visitas.

La canción fue un éxito imparable; de tal manera que, como contó Parton hace unos meses, a ella misma le costó reconocerla la primera vez que la escuchó en la radio de la voz de Houston. Le pasó mientras iba conduciendo, como le explicó a Oprah Winfrey en una entrevista en noviembre pasado, y tuvo que parar por lo nerviosa que se puso, por cuánto se emocionó, y para así poder escucharla completa.

Pero ahora Parton ha explicado lo que hizo con el dinero que ganó gracias a los derechos de la canción, que ella misma compuso; de hecho, el mismo día que escribió otro de sus grandes clásicos, “Jolene”. La cantidad que pudo ganar con el éxito en 1992 no está confirmada, pero Forbes calcula que es de unos US$10 millones de la época, que con la inflación hoy equivaldrían casi al doble, unos casi US$17 millones al cambio.

Ahora, en el programa Watch What Happens Live, presentado por Andy Cohen en Bravo TV, ha explicado cómo decidió invertirlo. “Me compré un gran complejo de oficinas en Nashville, en el estado de Tennessee, porque pensé que es un sitio maravilloso en el que estar”, relataba.

“Me compré una propiedad en lo que era la zona negra de la ciudad. Eran en su mayoría familias negras, gente que vivía por allí. Estaba fuera de la famosa zona de la Avenida 16 y pensé: ‘Voy a comprar este sitio, todo el centro comercial”, explicaba. La Avenida 16, junto a la 17, son los epicentros del llamado Music Row, algo así como un distrito de la música, porque en ellos se localizan estudios y oficinas de centenares de músicos, agentes y personas relacionadas con esa industria.

Parton dice que se puso en la piel de la cantante para tomar la decisión: “Pensé que sería el sitio perfecto para mí, poniéndome en la piel de Whitney”. Así quiso rendirle un cierto homenaje a la mujer que le había dado toda esa fortuna, invirtiéndola a su vez -tiene buen ojo para los negocios- y ayudando a reactivar un barrio que hacía casi 30 años no estaba especialmente de moda.

Dolly Parton EFE

“Pensé que era estupendo irme ahí con su gente, que también son mi gente. Así que me encantó el hecho de gastarme dinero en ese complejo, y ahora pienso que esta es la casa que Whitney construyó”, dijo Parton.

La leyenda de Parton es inmensa en Estados Unidos, donde es considerada uno de los mayores iconos de la historia de la música, además de una mujer con una imagen poderosa, actriz, filántropa y casi un “hada madrina”. Ella ayudó a financiar los estudios para las vacunas contra el coronavirus gracias a una donación de un millón de dólares.

El éxito de Parton se remonta a mediados de los años sesenta, cuando empezó a formar parte del programa de televisión The Porter Wagoner Show, del músico y presentador que le da nombre. Ella entró a formar parte de ese espectáculo en 1967 y pronto encandiló al público con su frescura, sus letras y su voz. Su intención era quedarse durante cinco años, pero su unión profesional y de amistad con Wagoner era tan fuerte que era incapaz de dejarlo, por lo que decidió hacerlo a su manera: “Los cinco años pasaron y todavía seguía ahí. Estábamos teniendo mucho éxito con nuestros duetos. Era su espectáculo y lo entendí, pero quería irme. Finalmente pensé: ‘¿Cómo voy a hacerle entender cuánto aprecio todo lo que ha hecho por mí, pero aun así tengo que irme?’ Él no me escuchaba. Así que me fui a casa y me dije: ‘Bueno, ¿qué es lo que haces mejor? Escribir canciones’. Y me senté y la compuse”, contaba en una entrevista en 2015 que recogía S Moda. Y fue precisamente de ahí de donde salió el tema “I Will Always Love You” (cuyo título significa: “Siempre te amaré”).

“Al día siguiente la llevé a la oficina y le dije: ‘Porter, siéntate. He escrito algo que creo que necesitas escuchar’. Empecé a cantarla y él se puso a llorar. Cuando terminé me dijo: ‘¡Demonios! Si te sientes tan fuerte al respecto simplemente hacélo, siempre y cuando pueda producir ese disco porque es la mejor canción que jamás has escrito”. Finalmente, Parton se fue del programa en junio de 1974, con su mejor canción en el bolsillo y la fama conseguida ya para siempre.

