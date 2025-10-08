El desesperado pedido de la hermana de Dolly Parton luego de que la cantante cancelara su gira: “Recen por ella”

Una semana después de que Dolly Parton anunciara en sus redes sociales que se veía obligada a cancelar su residencia en Las Vegas por motivos de salud, su hermana Freida recurrió a su cuenta de Facebook para pedir que recen por la mítica artista estadounidense.

“Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente”, escribió la mujer este martes. Y explicó: “Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la inspiración para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo por ella”.

Dolly Parton en uno de los shows que brindó en Kansas, en agosto de 2023 Charlie Riedel - AP

Freida terminó su publicación con un emoji de corazón y agregó: “Ella es fuerte, la queremos y, con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly! ¡Todos te amamos!”.

El domingo 28 de septiembre, Parton, de 79 años, reveló que pospondría las fechas de su residencia en Las Vegas, que se extendería por casi un año, para centrarse en su salud. “Quiero que los fans y el público escuchen directamente de mí que, lamentablemente, tendré que posponer mis próximos conciertos en Las Vegas. Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con los mismos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo hacerme algunos procedimientos”, informó en aquel momento.

Y quitándole solemnidad a su anuncio, indicó: “Como bromeé con ellos, debe ser hora de un chequeo de 100 mil millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!“.

“En serio, dado esto, no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que merecen ver. Ustedes pagan mucho dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”, explicó la cantante. Y finalizó: “Si bien todavía podré trabajar en todos mis proyectos desde aquí en Nashville, solo necesito un poco de tiempo para preparar el espectáculo, como dicen. Y no se preocupen si dejo el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía. Pero creo que me está diciendo que baje el ritmo ahora mismo para estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes. Los amo y gracias por su comprensión”.

Dolly tenía previsto presentarse en Las Vegas durante un evento limitado en el Coliseo del Caesars Palace a partir de diciembre. Esa hubiera sido la primera vez que la cantautora se presentaría durante un periodo prolongado en aquella ciudad en más de 30 años.

Parton actúa ocasionalmente, pero no ha realizado una gira desde que su “Pure & Simple Tour” terminó en 2016. Aunque ha permanecido tan ocupada como siempre: el 11 de noviembre, lanzará un nuevo libro, Star of the Show: My Life on Stage. Y un nuevo musical inspirado en la historia de su vida está programado para debutar en Broadway en los próximos meses.

A principios de este mes, Parton no pudo asistir al anuncio de una nueva atracción en su parque temático en Tennessee, Dollywood, debido a problemas de salud. “Tenía un cálculo renal que me estaba causando muchos problemas, resultó que me había dado una infección y el médico dijo: ‘No necesitas viajar en este momento, así que necesitás unos días para mejorar’”, anunció Parton en ese momento.

Dolly Parton junto a su marido, Carl Dean

Los problemas de salud de la cantante coronan un año difícil, que comenzó con la muerte de su esposo, Carl Dean, el hombre con el que compartió los últimos 58 años de su vida.