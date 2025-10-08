Qué se sabe de la salud de la cantante Dolly Parton

La salud de Dolly Parton genera inquietud entre sus seguidores, debido a la suspensión de sus presentaciones en Las Vegas tras consejo médico. Su hermana, Freida Parton, solicitó oraciones por ella a través de redes sociales.

“Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente”, escribió Freida este martes en su cuenta de Facebook, lo que despertó la preocupación de los fanáticos de la artista.

La hermana de Dolly Parton le pidióa sus seguidores por la salud de la cantante

“Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la inspiración para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo por ella”, agregó.

Freida concluyó su mensaje con un emoji de corazón: “Ella es fuerte, la queremos y, con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly! ¡Todos te amamos!”.

Estado de salud de Dolly Parton

El 28 de septiembre, la cantante anunció que pospondrá sus shows en Las Vegas e informó que debía someterse a procedimientos médicos. “Quiero que los fans y el público escuchen directamente de mí que, lamentablemente, tendré que posponer mis próximos conciertos en Las Vegas. Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con los mismos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo hacerme algunos procedimientos”, comunicó.

El comunicado de Dolly Parton sobre sus presentaciones en Las Vegas (Fuente: @dollyparton)

La cantante intentó restarle importancia al asunto con humor: “Como bromeé con ellos, debe ser hora de un chequeo de 100 mil millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”.

Parton explicó que no podría ensayar ni ofrecer el espectáculo que desea y que su público merece. Aseguró que continuará trabajando en sus proyectos desde Nashville, pero necesita tiempo para preparar su show. Además, desmintió los rumores de su retiro: “No se preocupen si dejo el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía. Pero creo que me está diciendo que baje el ritmo ahora mismo para estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes”.

La residencia de Dolly Parton en Las Vegas estaba programada para comenzar en diciembre en el Coliseo del Caesars Palace. Este evento marcaría su regreso a los escenarios de la ciudad después de más de 30 años.

Dolly Parton pospuso sus próximas presentaciones debido a problemas de salud Wade Payne - Invision

Otros problemas de salud recientes

A principios de este mes, Dolly Parton no asistió al anuncio de una nueva atracción en su parque temático en Tennessee, Dollywood, también por problemas de salud. En esa ocasión, la cantante reveló que sufría de cálculos renales e infección, lo que le impidió viajar por consejo médico.

“Tenía un cálculo renal que me estaba causando muchos problemas, resultó que me había dado una infección y el médico dijo: ‘No necesitas viajar en este momento, así que necesitás unos días para mejorar’”, anunció la artista.

Este año resultó particularmente difícil para Dolly Parton, debido a que el inicio del mismo, la cantante sufrió la pérdida de su esposo, Carl Dean, con quien compartió 58 años de matrimonio.

Carl Dean murió a principios de este año

Próximos proyectos de Dolly Parton

Pese a sus problemas de salud, Dolly Parton se mantiene activa en diversos proyectos. El 11 de noviembre lanzará un nuevo libro, Star of the Show: My Life on Stage y un nuevo musical inspirado en su vida está programado para debutar en Broadway en los próximos meses.

Parton no realiza giras desde que su Pure & Simple Tour finalizó en 2016, aunque continúa actuando ocasionalmente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.