Son argentinos, crearon una plataforma para comprar online con asesoramiento en vivo y ya trabajan para seis países

La pandemia cambió muchos paradigmas. La nueva normalidad trajo desde costumbres nuevas hasta flamantes modelos comerciales. Una de las novedades, hija de los convulsionados tiempos del Covid, fue el live shopping. Una tendencia que comenzó en Asía y que busca la humanización de las ventas online. Este formato busca romper con las barreras de la distancia y permitir que cualquier usuario pueda tener acceso y asesoramiento -de parte de un especialista- de todo tipo de productos sin la necesidad de moverse de su casa.

Como respuesta a esta realidad, Patricio Cossio -que durante tres décadas se desempeñó en el rubro financiero y que tuvo un breve paso por la industria textil- ideó Gojiraf (GJ). Esta empresa argentina -en la actualidad- brinda a marcas de todo tipo, la plataforma y las herramientas para hacer de la venta online una experiencia más cálida. Para ello, ofrece a sus clientes un sistema que logra conjugar lo mejor de los dos mundos: la compra desde la comodidad del hogar y un asesoramiento personalizado, en tiempo real. “Ya en 2019 detecté lo que estaba pasando en China con el live shopping. En aquel entonces, entendí que se trataba de una tendencia relevante a nivel mundial. Con la llegada del Covid en marzo de 2020, el lockdown, aceleró la relevancia en Occidente. Dicho de otra manera, con el crecimiento del comercio online, había un público que no se sentía del todo cómodo y que necesitaba de algo tan valorado como el asesoramiento personalizado y en tiempo real”, comenta Cossio, uno de los tres pilares fundacionales de la firma.

El Live Shopping comenzó en Asía y busca la humanización de las ventas online.

Al poco tiempo de comenzar a pensar el proyecto, Cossio armó equipo con Miguel Larretase, el primer socio inversor. “El team fundador se terminó de bosquejar, rápidamente. El segundo en sumarse fue Miguel (Larreta) y más tarde lo hizo Agustín Campos (que actualmente, trabaja en el área de operaciones, conmigo)”. El curriculum de Campos lo muestra como un activo emprendedor, con 36 años estructuró y gestionó agribusiness (agronegocios) y fundó y desarrolló negocios inmobiliarios en Uruguay. Unos años antes de unirse a GJ, en 2015, cofundó Alpha Renovables, una compañía que se dedica al desarrollo de proyectos de energía renovable. Con ella desarrolló proyectos eólicos y solares tanto en la Argentina como en Uruguay y Ecuador.

En algún punto la crisis argentina se presentó tanto para Cossio como para Campos como una oportunidad transformadora. El primero, fruto del duro presente que atravesaba el sector textil, vio en el rubro digital la posibilidad de encontrar un norte. Algo similar sucedió con Campos, al ver que el país entraba en crisis financiera y económica, avisoró un complicado destino para sus proyectos de infraestructura eléctrica. “Este escenario fue el que nos terminó por unir y nos ayudó para dar forma a GoJiraf”, explica Campos.

Los comienzos con identidad propia

Desarrollar la compañía no fue sencillo y demandó una inversión inicial de US$850.000, provenientes de familiares y amigos. La mayor parte de ellos se destinaron a Live Shoppings. A la hora de aplicar un modelo de negocio, GJ primero estudió el modelo Chino, luego apuntó a las plataformas europeas de este tipo y, finalmente, reparó en las americanas. Pero lo cierto es que la coyuntura local los instó a desarrollar un plan propio, capaz de dar respuestas al escenario argentino. “Nuestro producto es único, porque apunta a resolver las problemáticas específicas del mundo occidental. No es lo mismo el Live shopping en China que en el mundo occidental. Aquí, no alcanza solo con la tecnología, es muy importante el cómo y la manera correcta de integrar la solución depende de cada empresa”, cuenta Cossio. Y agrega Campos: “En Latinoamérica el live shopping está dando sus primeros pasos. Las marcas están comprendiendo que es una herramienta que las acerca a sus clientes, ofreciendo atención personalizada en la compra online, humanizando el e-commerce. Es decir, potenciándolo”.

JG, que lleva 24 meses online, es una plataforma que une el video en vivo con la posibilidad de comprar y pagar, en el acto, sacando todas las fricciones entre el deseo del producto y su adquisición. Podría decirse, en líneas generales, que el live shopping ofrece dos: One to One (uno a uno) y One to Many (uno a muchos).

Este tipo de sistema de e-commerce aumenta el percentaje de venta de las empresas

El primero brinda el servicio de un vendedor personal (a través de una videollamada), que atiende desde la tienda o desde un showroom y que asesora -en vivo- a la cliente durante el proceso de compra. El restante, One to many, es un evento virtual –sin límite de participantes- donde la marca presenta novedades o nuevas colecciones, de un experto de marca o influencer como anfitrión. Allí, los consumidores pueden, a través de un chat, hacer consultas y a la vez comprar en vivo. Parecido a un insta-live, con la posibilidad de concretar la compra (y acceder a beneficios) en vivo, y dentro del ecosistema de la marca. “A estas dos tendencias le sumamos una tercera opción: One to few (uno a pocos). Esta propuesta de compra está pensada para grupos muy reducidos”, dice Campos.

Algunos de los eventos realizados por JG convocan a personajes famosos que se convierten en verdaderos motores de venta, tal como sucedió con la farmacia y perfumería El Balcón de Córdoba. En esa oportunidad, realizaron un encuentro en vivo junto a la firma Lancôme que fue conducido por la celebrity Luli Fernández, el cual tuvo como resultado una tasa de conversión a ventas del 10 % (cuando usualmente es del 1% o 2 % en un e-commerce tradicional). “El vivo, que tuvo la presencia de Luli y de una especialista de la marca como anfitrionas, sirvió para que se explicaran los beneficios y se recomendaran los productos de Lancôme. Los asistentes al live shopping pudieron aprovechar de descuentos especiales al momento de la compra”.

Desde el comienzo de año llevan más de 50 eventos realizados de indumentaria, belleza y deco, entre otros

Desde GoJiraf (empresa que actualmente cuenta con 40 empleados en su plantilla distribuidos en la Argentina, México y Brasil) profesan la intención de democratizar el acceso a la tecnología para las marcas chicas, los emprendedores y diseñadores con sus propios showrooms. “Esta herramienta no debe ser sólo un recurso para las marcas grandes. Así como también debe servir como un puente para que la gente del interior tenga contacto directo con una marca o showroom que esté en CABA. Todo, acortando las distancias y sin perder la atención personalizada”, cuentan Campos y Cossio.

Hoy son cerca de 30 marcas que forman parte de la cartera comercial de JG, las cuales se encuentran dispersas en Argentina, Uruguay, México, Chile, Colombia y Brasil. Al comienzo la idea fue ir a buscar cliente por cliente. Hoy, avanzan con alianzas estratégicas de la mano de importantes jugadores del mundo del retail y ellos les dan acceso a sus marcas. “Por ejemplo, hace dos semanas firmamos alianza con una de las fintechs más grandes del país azteca llamada Aplazo. En los próximos días estaremos lanzando ‘Aplazo Liveshopping powered by GoJiraf’ para sus más de 2500 marcas en aquel país. Otra alianza importante que cerramos en el último mes fue con Grupo CARSO (de la familia Slim) para sus marcas Sears, Claro Shops y Sanborns. Para dar una idea del crecimiento de la firma, en los últimos treinta días realizamos eventos de live shopping en México, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay y desde comienzo de año llevamos más de 50 eventos realizados, de rubros como indumentaria, belleza y deco”, explican los fundadores.

En abril último, la marca concretó una ronda de inversión pre-Serie A de US$2 millones que los habilita a dar el paso hacia el próximo nivel. Estos fondos serán principalmente invertidos en equipo, en desarrollo de tecnología y en staff comercial, con el objetivo de concretar el sueño de la expansión regional. “Somos un equipo con talento basado en Latam. Comenzamos el año con un equipo de 23 personas y cerraremos 2022, triplicando el staff. Entre nuestros próximos pasos se encuentra el desembarco en España, previsto para el último cuarto del año”, concluyó Cossio.