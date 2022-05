Un fabuloso hotel permite llegar con el auto hasta la habitación, cómo es por dentro

Frankfurt-. Desde la cama del hotel se puede echar un vistazo a la habitación de diseño moderno y al propio automóvil. Un nuevo hotel en Frankfurt llamado El b’mine (y que está ubicado en la estación Gateway Gardens) tiene una propuesta especial para sus clientes: llegar con su coche hasta la propia habitación.

“La idea es que tenga mi coche conmigo”, dice el gerente del hotel, Andreas Spitzner. El concepto, que ya existe en Berlín en un edificio de viviendas, ahora se trasladó a un hotel. Según el referente del hotel una habitación de este tipo ofrece al mismo tiempo varias ventajas. Por un lado, está el tema de la seguridad. El dueño del coche lo tiene a la vista siempre a través de un gran ventanal. Por el otro, dice Spitzner, no se debe trasladar el pesado equipaje por todo el edificio. “Además, resulta ideal para aquellos que no quieren tener contacto con otras personas. Esos pasajeros no se ven obligados a tener que recorrer el hotel ni a toparse con otros visitantes”.

Una habitación minimalista con vistas al espacio donde se estaciona el vehículo B'Mine

En este llamativo complejo hotelero se puede hacer el check-in a través de una app. Luego, el huésped recibe los datos de acceso al elevador directamente en su teléfono. Una vez dentro, el elevador hará su trabajo. En pocos segundos el viajero estará en el balcón de su habitación listo para poder instalarse cómodamente.

¿Pero, en épocas de transición energética en el transporte,va con el espíritu de los tiempos un hotel de este tipo? “Me gusta comparar los coches con los caballos, que en su momento fueron un medio de transporte masivo, y cuando empezaron a ser reemplazados, poco a poco, comenzó la afición o el notorio amor por ellos”, dice el experto en movilidad del Centro Científico de Investigación Social de Berlín, Andreas Knie.

El edificio, los ascensores por donde suben los vehículos y los balcones donde se estacionan B'Mine

Para aficionados a los coches, este tipo de actividades son muy adecuadas. Aún está creciendo la cifra de automóviles en Alemania, pero a la larga Knie no cree que tengan un gran futuro. “Para los coches tal como los conocemos está llegando el final”. El director del hotel Spitzner, en cambio, sostiene: “Creo que en la era de la movilidad no se puede suprimir el coche del todo”.

Lógicamente es necesario tener ideas modernas y sustentables. En el hotel, ubicado cerca del aeropuerto de Fráncfort, de las 241 habitaciones, 40 de ellas tienen un cartel que reza: “car loft” y son aptas para los amantes de los autos. Estos espacios se encuentran equipados con una estaciones de cargas eléctricas. “En nuestros car lofts son bienvenidos todos los coches”, dice el gerente. En las primeras semanas, ya hubo desde un Tesla hasta un Polo. El concepto parece tener llegada. Está planificado que todavía este año se levante otro hotel con este servicio en Düsseldorf.