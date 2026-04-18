Un piloto de 66 años murió tras un choque múltiple en Nürburgring en la carrera donde corría Verstappen

Una tragedia se vivió este sábado en las clasificatorias de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), en Alemania. Juha Miettienen, de 66 años, murió tras un choque múltiple que involucró a siete vehículos. El incidente conmocionó al automovilismo y puso el foco en el Mundial de Resistencia donde también compite el tetracampeón de la Fórmula 1 Max Verstappen.

Ocurrió a los 25 minutos de las cuatro horas previstas de carrera de las clasificatorias de las 24 Horas. Los vehículos colisionaron y la dirección de la carrera se detuvo inmediatamente con una bandera roja. Las pocas imágenes que se difundieron por el momento mostraban a los autos abollados, algunos en gran nivel, rodeados por una nube de humo tras el incidente.

El choque múltiple en Nürburgring

Tras el choque, la curva a la entrada de la Stelstrecke quedó bloqueada, lo que generó que varios vehículos quedaran atascados allí. La carrera fue suspendida una hora después, una vez que se hizo evidente la gravedad de la colisión múltiple.

Miettienen competía el BMW 325i número 121. “A pesar de la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los médicos de urgencia no pudieron salvar al piloto involucrado, Juha Miettinen, después de que fuera extraído del vehículo”, escribieron desde la cuenta oficial de Nürburgring.

El choque múltiple en Nürburgring

El piloto falleció en el Centro Médico tras resultar infructuosos todos los intentos de reanimación. En tanto, los otros seis pilotos involucrados fueron trasladados al centro médico y a hospitales cercanos para exámenes preventivos. “Ninguno de los heridos se encuentra en condición de peligro de vida”, informaron.

Además, detallaron que la carrera no se reanudará el sábado por la noche. “Los pensamientos de todos los involucrados en las 24 Horas de Nürburgring están con la familia enlutada de Juha Miettinen”, afirmaron. Anunciaron que se guardará un minuto de silencio en su memoria durante la formación en la parrilla para la carrera del domingo a las 13.

Luego de que se conociera el incidente, Verstappen publicó un mensaje en sus redes sociales. “Conmocionado por lo que ocurrió hoy... Motorsport es algo que todos amamos, pero en tiempos como estos es un recordatorio de lo peligroso que puede ser. Mando mis sentidas condolencias a la familia de Juha y sus seres queridos”, escribió en Instagram.

El neerlandés, cuyo principal trabajo es la máxima categoría del automovilismo, corre ocasionalmente en el circuito. Especialmente ahora, que los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita programados para abril fueron cancelados por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Conmoción en el automovilismo

BMW M Motorsport, la división de alto rendimiento de BMW para automovilismo, expresó sus condolencias a través de las redes sociales. “Noticias desgarradoras desde el Nürburgring. Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el accidente fatal de Juha Miettinen. Hemos perdido a un miembro de la familia de carreras de BMW en circunstancias trágicas. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”, publicaron.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), ente regulador de las competiciones de automovilismo más importantes del mundo, lamentó “profundamente” el fallecimiento. “Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, y con todos los involucrados en el evento”, compartieron en X.

Lo mismo hicieron desde Mercedes-AMG Motorsport: “Estamos desconsolados y profundamente tristes por los eventos trágicos de hoy. Nuestros pensamientos y sentidas condolencias van a la familia y seres queridos de Juha Miettinen. Hoy, más que nunca, estamos juntos como la comunidad Motorsport, apoyándonos lo mejor que podemos".