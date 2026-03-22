Desde Bill Gates a los Beckham: por qué los famosos millonarios se desprenden de sus propiedades en Estados Unidos

Al parecer, Bill Gates ya tiene comprador para otra propiedad en su enorme complejo a orillas del lago en Medina, Washington, un suburbio de Seattle.

Una casa de mediados de siglo, contigua a su mansión de alta tecnología de 6131 metros cuadrados, conocida como Xanadu 2.0, a orillas del lago Washington, salió al mercado a principios de febrero por US$4.799.000. A mediados de febrero, el anuncio, gestionado por Kim Florence de John L. Scott Real Estate, indicaba que la venta estaba pendiente. La Sra. Florence no respondió a la solicitud de comentarios.

La mansión de Bill Gates de 6131 metros cuadrados

El Sr. Gates, cofundador de Microsoft en 1975, comenzó a construir su complejo residencial a finales de la década de 1980, adquiriendo diversas casas y terrenos en un aparente intento por mantener su privacidad. Compró la casa en 1995, aproximadamente un año después de casarse con Melinda French Gates. Con el paso de los años, se realizaron varias renovaciones en la propiedad, según consta en los registros, incluyendo la construcción de una amplia terraza.

La casa, de 256 metros cuadrados, se asienta sobre un terreno de 1670 metros cuadrados. Cuenta con cuatro dormitorios y dos baños y medio, además de vistas panorámicas al lago y, a lo lejos, a las montañas Olympic y al horizonte de Seattle.

En 2024, el Sr. Gates vendió otra casa de cuatro habitaciones de mediados de siglo, ubicada en un terreno ligeramente más grande que formaba parte del complejo, por US$4,85 millones. Esa propiedad también encontró comprador en tan solo unos días.

¿Ático de ‘Swiftie’?

ARCHIVO - Taylor Swift se presenta en el estadio Monumental durante su concierto Eras Tour en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo) Natacha Pisarenko - AP

¿Podría ser este un lugar en primera fila para la boda del año?

Un ático en el Ocean House, el complejo turístico de Westerly, Rhode Island, donde se rumorea que Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en junio, está disponible para la venta.

El Ocean House, el complejo turístico de Westerly, Rhode Island, donde se rumorea que Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en junio

El condominio de casi 250 metros cuadrados, con un precio de US$20 millones, se encuentra en la parte superior del hotel, donde los precios por noche este verano parten de alrededor de US$1200.

La vivienda cuenta con tres dormitorios, cada uno con baño privado, y un aseo. Además, dispone de dos salas de estar, una sala multimedia, un estudio y una terraza de 200 metros cuadrados con vistas panorámicas al océano Atlántico y a la bahía de Little Narragansett. En el exterior, encontrará una cocina con barbacoa, una zona de estar, un baño y una glorieta con suelo climatizado.

Bill Hecker, de Berkshire Hathaway HomeServices, es el agente inmobiliario encargado de la venta.

Venta de la herencia de Hulk Hogan

La mansión frente al mar de Hulk Hogan en Clearwater, Florida, está a la venta Julia Nikhinson - AP

La mansión frente al mar de Hulk Hogan en Clearwater, Florida, está a la venta, casi siete meses después de su muerte. El precio de venta es de US$10.989.000.

La casa, de estilo mediterráneo y con vistas al Golfo de México, fue construida en 2009 y posee una superficie aproximada de 500 m², cuenta con cinco dormitorios, cinco baños completos y dos medios baños. La suite principal dispone de una sala de estar, un amplio vestidor y un balcón, uno de los siete que tiene la casa, todos con vistas panorámicas a la playa.

La casa, de estilo mediterráneo y con vistas al Golfo de México, fue construida en 2009

Las fotos del anuncio muestran que el Sr. Hogan vivía con bastante lujo, con grandes candelabros colgando del techo y acabados de alta gama como columnas de mármol, detalles de piedra natural y suelos de madera de teca en toda la casa. En el exterior hay un patio cubierto de 140 metros cuadrados, una piscina y un jacuzzi.

El señor Hogan, cuyo nombre de nacimiento es Terry Gene Bollea, alcanzó la fama como luchador profesional y posteriormente como estrella de la telerrealidad. Compró la casa de Clearwater en 2012, supuestamente por US$3,3 millones, y la utilizó como su residencia principal. También era propietario de una casa de campo contigua, que no está a la venta.

Martha Thorn, de Coldwell Banker Realty, se encarga de la venta en nombre de sus herederos.

La granja ecuestre de Chris Simms

Una casa de campo anterior a la Guerra de Independencia en Greenwich, Connecticut, propiedad del analista deportivo Chris Simms y su esposa, Danielle, está a la venta. El precio: US$8 millones.

La casa, completamente restaurada y conocida como la Casa Charles Green, fue construida originalmente alrededor de 1742, con ampliaciones añadidas en la década de 1950: incluye cinco dormitorios y cinco baños.

El Sr. Simms, propietario de la vivienda desde 2019, fue mariscal de campo en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), jugando para los Tampa Bay Buccaneers, los Denver Broncos y los Tennessee Titans, antes de iniciar su carrera como comentarista deportivo. Actualmente trabaja para NBC Sports.

La agente inmobiliaria encargada de la venta es Monica Webster, de Douglas Elliman Real Estate.

La finca en Malibú de Seann William Scott

Seann William Scott Captura

El actor Seann William Scott pide US$17.850.000 por la propiedad que ha tenido durante mucho tiempo en Malibú, California.

Su casa de estilo contemporáneo, que abarca casi 390 metros cuadrados, tiene cinco dormitorios y cuatro baños y medio, además de varias comodidades propias de un complejo turístico, que incluyen una piscina, una cancha de tenis, patios cubiertos y un salón al aire libre.

El actor Seann William Scott pide US$17,85 millones por su casa en Malibú

El Sr. Scott, que compró la casa en 2004 por casi US$4 millones, ha protagonizado numerosas películas y programas de televisión, aunque quizás sea más conocido por sus papeles revelación en la saga cinematográfica American Pie.

Chris Cortazzo de Compass es el encargado de la venta.

El penthouse de los Beckham en Miami

David y Victoria Beckham obtuvieron US$24,62 millones por su ático de 856 metros cuadrados IG

Según informes, en una transacción privada, David y Victoria Beckham obtuvieron US$24.620.000 por su ático de 856 metros cuadrados en el piso 59 de One Thousand Museum, un condominio de lujo en el centro de Miami.

La pareja había adquirido la unidad de cinco habitaciones y seis baños y medio en 2020 por US$19,8 millones a través de la entidad Beckham Brand Limited de Londres. En 2024, pagaron US$72,25 millones por una casa más grande: una mansión frente al mar de 1164 metros cuadrados en un terreno de más de 2000 metros cuadrados, con nueve habitaciones, nueve baños completos y cuatro medios baños. La pareja no respondió a la solicitud de comentarios.

El penthouse en el One Thousand Museum en el downtown de Miami fue una de tantas propiedades del matrimonio Beckham @uniquehomeslux - @uniquehomeslux

Mientras todos venden, Mark Zuckerberg compra

Por otro lado, Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, habrían comprado una casa en el sur de Florida. Circulan rumores de que la pareja planea adquirir una megamansión en Indian Creek, una exclusiva isla barrera al norte de Miami. Esta comunidad privada es conocida por los lugareños como el “Búnker de los multimillonarios”: entre sus residentes de alto perfil se encuentran Jeff Bezos, Tom Brady, Ivanka Trump y Jared Kushner. Una portavoz de Meta, donde Zuckerberg se desempeña como director ejecutivo, declaró que no haría comentarios al respecto.

La propiedad estaría sobre un terreno de casi 8000 m² y habrían pagado un valor cercano a los US$200 millones, según agentes inmobiliarios locales.