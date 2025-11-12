Barrio por barrio: cuál es el precio en noviembre 2025 de una cochera para comprar en Buenos Aires

En un contexto en que el real estate poco a poco sigue recuperando el atractivo como modo de inversión, ya que, en el último año creció la rentabilidad, varias personas empiezan a poner los ojos nuevamente en este sector, como un modo de hacer rendir los ahorros.

Y, aunque el modelo tradicional de inversión o más conocido en el sector inmobiliario son los departamentos, existen otras tipologías dentro de este mercado que también generan ganancia e incluso implican un ticket de ingreso más chico que el de un departamento, como el caso de las cocheras.

Otro de los atractivos de las cocheras, en contraposición con los departamentos, es que cuentan con tickets de ingreso mucho más bajos. Según Zonaprop, un monoambiente promedio de 40 m² se ubica en un precio de venta de US$107.493, por lo que, es difícil que, quien no tenga US$100.000 o esté en condiciones de solicitar un crédito hipotecario, pueda acceder a un inmueble de este tipo.

Asimismo, vale aclarar que las cocheras precisan de menor mantenimiento que los departamentos y ahorran dolores de cabeza a los dueños, al evitarse reclamos que puede hacer el inquilino, por posibles problemas o arreglos con el inmueble.

Precios barrio por barrio

A la hora de considerar las variables que determinarán el valor del inmueble, se debe tener en cuenta la ubicación. Esta se puede entender en dos sentidos: la localización, referida a si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo, y la ubicación, analizando la zona en la que se encuentra (el tránsito que suele tener, la disponibilidad de estacionamiento que suele haber y por ende, la demanda que tendrá).

Las cocheras cuentan con tickets de ingreso mucho más bajos Imagen generada por IA

También es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier persona, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios o inquilinos del edificio y prohíben el alquiler a gente externa.

La plataforma Zonaprop releva los precios de propiedades en distintas zonas de Buenos Aires y mes a mes difunde valores. A continuación, se enumeran algunos de los relevamientos sobre cocheras:

En CABA

Puerto Madero: En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los US$28.000 y US$48.000 . La opción más económica corresponde a una cochera de 12 m² y 8 años de antigüedad , ubicada en Olga Cossettini al 1500 . En el otro extremo, la más costosa se encuentra en Camila O’Gorman al 300 : una unidad de 15 m² a estrenar , situada en el primer subsuelo de una torre.

En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los . La opción más económica corresponde a una cochera de , ubicada en . En el otro extremo, la más costosa se encuentra en : una unidad de , situada en el primer subsuelo de una torre. Palermo Soho: En este barrio, los precios de las cocheras varían entre US$15.000 y US$51.000 . La alternativa más accesible está en Bulnes al 2000 , tiene 45 años de antigüedad y una superficie de 12 m² . En tanto, la más cara —ubicada en Uriarte y Gorriti — posee 30 años y la misma superficie.

En este barrio, los precios de las cocheras varían entre . La alternativa más accesible está en , tiene y una superficie de . En tanto, la más cara —ubicada en — posee 30 años y la misma superficie. Colegiales: Aquí los valores parten desde US$13.000 y alcanzan los US$30.000 . Ambas opciones tienen 12 m² , aunque difieren en antigüedad: la primera, en Amenábar al 1500 , cuenta con 15 años; la segunda, ubicada en Virrey Avilés 2985 , es a estrenar .

Aquí los valores parten desde y alcanzan los . Ambas opciones tienen , aunque difieren en antigüedad: la primera, en , cuenta con 15 años; la segunda, ubicada en , es . Belgrano: Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre US$9.500 , en Av. Cabildo al 100 , y US$40.000 , en Villanueva 1361 . En ambos casos, se trata de unidades de 12 m² .

Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre , en , y , en . En ambos casos, se trata de unidades de . Almagro: En esta zona, los precios van desde US$9000 , por una cochera a estrenar en Av. Belgrano 4175 , hasta US$25.000 , por otra ubicada en Palestina al 100 , con seis años de antigüedad . Ambas cuentan con 8 m² .

En esta zona, los precios van desde , por una cochera en , hasta , por otra ubicada en , con . Ambas cuentan con . Parque Centenario: Aquí los valores oscilan entre US$16.000 y US$26.000 . La opción más económica, en Río de Janeiro al 1000 , ofrece 36 m² y 37 años de antigüedad. La más costosa, en Río de Janeiro 661 , tiene 19 m² y cuatro años.

Aquí los valores oscilan entre y . La opción más económica, en , ofrece y 37 años de antigüedad. La más costosa, en , tiene y cuatro años. Flores: En esta zona, las cocheras se comercializan entre US$7500 y US$30.000. La primera, ubicada en Alberdi 2300, posee 12 m² y 50 años; la segunda, en Av. Rivadavia 6300, tiene 17 m² y 40 años.

En la Provincia de Buenos Aires