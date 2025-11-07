¿Cuál es el costo de alquiler de una cochera en Mar del Plata en noviembre 2025?

En Mar del Plata, el costo de alquilar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios se ubica entre los $10.000 y los $130.000 mensuales, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Mar del Plata según la zona

Los precios varían de acuerdo al barrio en el que se encuentra la cochera Imagen generada por IA

Centro de Mar del Plata

En el área céntrica de la ciudad se ofrecen diversas opciones con valores que oscilan entre $12.000 y $130.000 mensuales. La alternativa más económica corresponde a una cochera de 30 m², con 10 años de antigüedad, ubicada en Corrientes 1847. Dispone de seguridad las 24 horas, montacargas, ascensor y rampa de acceso.

En el otro extremo, la opción más costosa se encuentra en Bolívar 2450, a una cuadra de la avenida Colón. Se trata de una cochera de 20 m² con 45 años de antigüedad, también con seguridad permanente. El valor publicado incluye las expensas.

La Perla

En esta zona, conocida por su playa y por su tipología residencial tranquila, hay opciones desde $50.000. Como es el caso de una cochera en Hipolito Irigoyen al 1400, de 13 m² a estrenar.

Terminal vieja (actualmente Paseo Aldrey)

Es otra zona de gran reconocimiento en Mar del Plata, ya que su carácter tradicional y es muy identificada por los marplatenses. Por $10.000 mensuales se puede alquilar una cochera con portón eléctrico de 13 m² y 40 años de antigüedad en Arenales al 2463.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: