Canning, la zona más demandada: cuánto cuesta un terreno en un barrio cerrado

La pandemia transformó la manera de vivir en los espacios. La mudanza al verde y a lugares amplios sedujo a la gente tras el teletrabajo y el encierro durante la cuarentena. Una localidad que se vio fuertemente beneficiada por esta tendencia fue Canning, ubicada en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires.

“La zona se hizo muy buscada como lo fue Pilar en 1998 ”, enuncia Verónica Posse, directora de Marketing y Ventas del country La Providencia de 264 hectáreas divida en cuatro sectores de 715 lotes. Efectivamente, Canning se posicionó muy rápido en el conurbano. “La zona está creciendo a pasos agigantados y se consolidó como una plaza fuerte en desarrollos inmobiliarios”, define Maximiliano Mustafá, CEO de Pride, desarrolladora del barrio Pride Canning. En esta línea, el partido suma locales gastronómicos y comerciales .

Uno de los secretos que explica el salto que pegó la urbanización ubicada a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires es la mejora en la conexión con la ciudad de Buenos Aires. Está a 10 minutos en auto del aeropuerto de Ezeiza y se tarda solo 40 minutos en llegar a Canning desde la ciudad. Sus accesos se agilizaron a partir de la ampliación a cuatro manos de la Ruta 58 -donde se encuentran la mayoría de los barrios premium-, y de la extensión de la autopista Buen Ayre que bordea la zona con un corredor que funciona como tercer cordón.

La oferta inmobiliaria

En el corredor verde de Canning, se instalaron en los últimos tiempos alrededor de 50 nuevos barrios cerrados. “Después de la pandemia hay muchísima demanda de lotes”, observa Posse, quien además aclara que los tiempos para concretar las operaciones de venta se redujeron de dos meses a una semana en el último año.

“Hubo un crecimiento exponencial durante la pandemia. Hoy hay más de 1200 casas en ejecución en el corredor Canning en la ruta 52 y 58. El boom demográfico y de oferta se está ampliando día a día y hay pocos lotes disponibles a la venta. La demanda supera a veces la oferta disponible en algunos segmentos de desarrollos inmobiliarios, precisamente en el más alto y en el más bajo”, especifica Mustafá, quien también justifica la fuerte expansión de Canning con un dato: en 90 días comercializó 100 lotes casi la mitad de la primera etapa de Pride Canning, el barrio en donde los grandes espacios verdes fueron diseñados por el estudio Thays.

En cuanto a lo que busca la demanda, el ejecutivo destaca que tierras con vistas amplias y al agua: “De cada diez contactos, seis o siete buscan vista al agua y quieren tener su propio muelle”, destaca. Los lotes denominados de primera línea, es decir los que tienen estas vistas panorámicas privilegiadas, promedian los 1000 m² y se ofrecen entre los US$130.000 y US$150.000.

Los terrenos con vistas amplias y al agua son los más solicitados en Canning

“Hoy es más atractivo comprarse un lote que un departamento. Mucha gente quiere entregar su departamento en parte de pago para comprar un terreno”, comenta Posse, quien indica que dependiendo de sus dimensiones y ubicación, se pueden adquirir terrenos desde los US$20.000 en emprendimientos chicos, mientras que los más grandes llegan a alcanzar los US$250.000.

Los barrios de alta gama ofrecen múltiples amenities y espacios comunes que van desde la pileta, el Club House y canchas deportivas de tenis, fútbol y squash. Eduardo Bagnato, Director de Emprendimientos de Toribio Achával, detalla que “la oferta promedio de lotes debe estar en el orden de los US$45.000 o US$50.000 según la distancia a los lugares urbanizados”.

Según él, la construcción sobre los barrios “explotó sobre el fin del año pasado” y reconoce un fuerte crecimiento de “la cantidad de permisos de obra en el último año. “Entre 2019 y fin del año pasado aumentó el volumen de unidades vendidas entre un 30% y 40%”, detalla Bagnato.

Desde la desarrolladora Eidico que desembarcó en Canning en 2007 destacan que las operaciones registradas en los pasados cinco años en sus proyectos registraron relevantes subas. “En 2017, 2018 y 2019 teníamos alrededor de 120 operaciones de lotes por año y se mantenían constantes, o sea un promedio de 10 operaciones por mes. En 2020, año de pandemia que además estuvo frenado durante seis meses pero que despertó el boom por el verde, se duplicó la cantidad de operaciones que se venían haciendo en los últimos años. En 2021 ya estamos en 250 operaciones y están comenzando a amesetarse pero por encima de lo que se vendía antes”, detalla Jorge von Grolman, gerente comercial superior de la firma que tiene cuatro barrios consolidados: Horqueta de Echeverría, Santa Juana, Santa Inés y Canning Village.

“La gente ha privilegiado la ubicación, el acceso al verde y la casa con galería, oportunidades que cuajaron cuando aflojó un poco la pandemia el año pasado en octubre con un precio de construcción que estaba en el umbral más bajo”, especifica Mustafá en diálogo con LA NACION. En cuanto al público atraído por la zona, detalla que suele comprar “la gente de la zona Sur-Oeste de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En esta primera etapa de lanzamiento la mayoría de los compradores fueron de la zona de Canning, tanto inversores que ven una oportunidad por el nivel del barrio y los precios actuales, y aquellos que querían hacer un upgrade en cuanto al barrio en el que viven. También tuvimos ventas entre público de zona Sur como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora”, continúa el desarrollador.

La mayoría de los barrios privados más exclusivos están sobre la Ruta 58 Pride Canning

Un aspecto que destacan los brokers es la seguridad que caracteriza a la localidad. “Hoy todo el corredor verde (compuesto por los municipios de Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente) es una zona muy segura, no hay casi hechos de delincuencia al margen de alguno puntual que puede llegar a haber”, remarca.

En otra línea, en términos de departamentos, desde Toribio Achával detallan que “cuando se mueve un determinado tipo de familias, al poco tiempo empiezan a necesitar o desear que el círculo de la familia también se acerque por lo que empieza a surgir la demanda de este tipo de unidades”. Reconocen que el precio del m² para estas tipologías oscila en los US$1700 en los proyectos que planean entregarse a fines del año que viene, y ascienden a los US$2500 aquellos que se comenzarán a entregarse sobre fines de 2021.

Oferta comercial

“Hace 10 años había que posicionar Canning en el mercado, no era tan conocido. Hoy no tenés gente que no sepa dónde es porque muchas marcas de renombre pusieron su mirada ahí por el crecimiento demográfico que tuvo”, señala Posse. El sector comercial ofrece reconocidas cadenas de supermercados como Coto y Disco y el Easy, el shopping Las Toscas y una gran variedad de galerías abiertas como el Shopping Plaza Canning, similares a las que se pueden encontrar en países de afuera con marcas de primera línea.

La gran presencia de verde es uno de los grandes atractivos de Canning después de la cuarentena

Los nuevos interesados en Canning buscan migrar a la zona Sur queriendo alejarse del pavimento para instalarse en el verde. “Es clave tener buena conexión a internet”, detalla Posse, y considera que gran parte del incentivo de este traslado es la posibilidad de trabajar remoto desde la comodidad del hogar. Además, componen una buena oferta educativa los colegios privados bilingües como el Colegio Grilli, el St. Mary’s International College y el próximo a instalarse South Creek School.

Para aquellos que prefieren trabajar en una oficina y no desde la casa, el mercado de oficinas también está despegando en esta localidad. Los desarrolladores de Pride Canning avanzan en una unidad de negocios comercial dentro de su masterplan en la que ejecutan tres edificios de esta índole. “Hoy los proyectos de oficinas están todos vendidos y ocupados porque la gente decidió vivir y trabajar en Canning y cada vez es más lejana la posibilidad de viajar para trabajar en Capital”, explica Mustafá.

Como punto pendiente, Posse opina que falta fortalecer el sistema de salud en la zona para que se termine de consolidar. “No hay una clínica tipo el Hospital Italiano o la Trinidad, todavía falta algo fuerte de renombre. Tenés el Hospital de Ezeiza y la Clínica Montegrande”, finaliza.