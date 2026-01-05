¿Cuáles son los barrios de Caba que más aumentaron las propiedades en enero 2026?

Un informe reciente ofrece un nuevo panorama sobre cómo evolucionan los valores de compra en la ciudad de Buenos Aires
En diciembre, el último mes relevado por Mercado Libre y Universidad de San Andrés (UDESA), los valores de las propiedades publicadas a la venta no registraron grandes movimientos respecto de noviembre. En otras palabras, el precio del metro cuadrado se mantuvo sin cambios o con modificaciones muy leves, lo que confirma un tramo final del año marcado por la estabilidad después de varios meses de ajustes moderados.
De esta manera, los datos relevados arrojan que el precio del m² promedio de departamentos en la Ciudad aumentó un 0,4% intermensual, alcanzando los US$2609/m². Si se compara la variación de diciembre 2025 con diciembre 2024, en CABA los departamentos aumentaron un 5,2%.
Mientras que por tipología, los valores son los siguientes: un monoambiente de 40 m² en CABA se ubicó en diciembre 2025 en los US$2522/m², en promedio; un dos ambientes de 50 m², en los US$2750/m²; un tres ambientes de 70 m², en los US$2660/m²; y un cuatro ambientes en US$2661/m².
Los precios por barrio
Los que más aumentaron
En este sentido, los tres barrios que mayor aumento evidenciaron en los departamentos publicados a la venta en el último mes del 2025, al hacer la comparación con el mes anterior, son:
- Retiro: Con un 2% arriba, tiene un valor actual de US$2360/m²
- Saavedra: aumentó un 1,4%, con un precio promedio de US$2749/m²
- Agronomía: subió un 1,1%, con 2270/m²
Los que bajaron
Mientras que, por el lado contrario, hay barrios que disminuyeron sus valores promedio. Estos son:
- Recoleta: bajó un 3,7% y tiene un valor de mercado de US$2727/m²
- Villa Ortuzar: disminuyó un 0,6%, con un precio promedio de US$2545/m²
- Devoto: también presentó una baja de precio, con un 0,5% y se ubica en los US$2731/m² en promedio
Los barrios más caros para comprar
- Puerto Madero: US$5974/m²
- Palermo: US$3420/m²
- Belgrano: US$3294/m²
Los más baratos
- Agronomía: US$2270/m²
- Retiro: US$2360/m²
- Caballito: US$2473/m²
¿Qué pasa con las casas?
La cotización de las casas se mantuvo estable en diciembre (último mes relevado) con un aumento intermensual de 0,1% y se ubica en US$1331/m², mientras que la variación interanual fue del 1,2%, mucho más baja que el aumento de los departamentos.
Donde más aumentaron las casas
- Villa Pueyrredón: subió un 7,2% (variación mensual) con un valor de US$1541/m²
- Villa del Parque: con un 1,3% más que en el último mes, con un valor de US$1514/m²
- Parque Chacabuco: creció un 1% (variación mensual) con un valor de US$1256/m²
Si se compara los tres barrios que más aumentaron de manera interanual, los seleccionados son:
- Villa del Parque: con un 11,8% y un precio de m2 de US$1514
- Núñez: con un 12% y un precio de US$2160/m²
- Villa Urquiza: con un 11,3% y un precio actual de US$1802/m²
Los más caros para comprar
- Palermo: US$2553/m²
- Belgrano: US$2502/m²
- Núñez: US$2160/m²
Los más baratos para invertir
- Villa Lugano: US$892/m²
- Barracas: US$950/m²
- Parque Avellaneda: US$972/m²