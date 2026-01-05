¿Cuáles son los barrios de Caba que más aumentaron las propiedades en enero 2026?

En diciembre, el último mes relevado por Mercado Libre y Universidad de San Andrés (UDESA), los valores de las propiedades publicadas a la venta no registraron grandes movimientos respecto de noviembre. En otras palabras, el precio del metro cuadrado se mantuvo sin cambios o con modificaciones muy leves, lo que confirma un tramo final del año marcado por la estabilidad después de varios meses de ajustes moderados.

De esta manera, los datos relevados arrojan que el precio del m² promedio de departamentos en la Ciudad aumentó un 0,4% intermensual, alcanzando los US$2609/m². Si se compara la variación de diciembre 2025 con diciembre 2024, en CABA los departamentos aumentaron un 5,2%.

Mientras que por tipología, los valores son los siguientes: un monoambiente de 40 m² en CABA se ubicó en diciembre 2025 en los US$2522/m², en promedio; un dos ambientes de 50 m², en los US$2750/m²; un tres ambientes de 70 m², en los US$2660/m²; y un cuatro ambientes en US$2661/m².

El precio del m² de un dos ambientes promedio en la Ciudad se ubica en los US$2750 Ricardo Pristupluk

Los precios por barrio

Los que más aumentaron

En este sentido, los tres barrios que mayor aumento evidenciaron en los departamentos publicados a la venta en el último mes del 2025, al hacer la comparación con el mes anterior, son:

Retiro: Con un 2% arriba, tiene un valor actual de US$2360/m²

Con un 2% arriba, tiene un valor actual de US$2360/m² Saavedra: aumentó un 1,4%, con un precio promedio de US$2749/m²

aumentó un 1,4%, con un precio promedio de US$2749/m² Agronomía: subió un 1,1%, con 2270/m²

Los que bajaron

Mientras que, por el lado contrario, hay barrios que disminuyeron sus valores promedio. Estos son:

Recoleta: bajó un 3,7% y tiene un valor de mercado de US$2727/m²

bajó un 3,7% y tiene un valor de mercado de US$2727/m² Villa Ortuzar: disminuyó un 0,6%, con un precio promedio de US$2545/m²

disminuyó un 0,6%, con un precio promedio de US$2545/m² Devoto: también presentó una baja de precio, con un 0,5% y se ubica en los US$2731/m² en promedio

Los barrios más caros para comprar

Puerto Madero : US$5974/m²

: US$5974/m² Palermo: US$3420/m²

US$3420/m² Belgrano: US$3294/m²

Puerto Madero es el barrio más caro para comprar con un valor promedio de US$5974/m²

Los más baratos

Agronomía : US$2270/m²

: US$2270/m² Retiro: US$2360/m²

US$2360/m² Caballito: US$2473/m²

¿Qué pasa con las casas?

Palermo es el barrio más caro para comprar una casa, con un valor de US$2553/m² Freepik

La cotización de las casas se mantuvo estable en diciembre (último mes relevado) con un aumento intermensual de 0,1% y se ubica en US$1331/m², mientras que la variación interanual fue del 1,2%, mucho más baja que el aumento de los departamentos.

Donde más aumentaron las casas

Banco BBVA (Callao 1499) y puerta del edificio de la familia Achaval Cornejo (Callao 1515) Fabián Marelli

Villa Pueyrredón : subió un 7,2% (variación mensual) con un valor de US$1541/m²

: subió un 7,2% (variación mensual) con un valor de US$1541/m² Villa del Parque : con un 1,3% más que en el último mes, con un valor de US$1514/m²

: con un 1,3% más que en el último mes, con un valor de US$1514/m² Parque Chacabuco: creció un 1% (variación mensual) con un valor de US$1256/m²

Si se compara los tres barrios que más aumentaron de manera interanual, los seleccionados son:

Villa del Parque : con un 11,8% y un precio de m2 de US$1514

: con un 11,8% y un precio de m2 de US$1514 Núñez : con un 12% y un precio de US$2160/m²

: con un 12% y un precio de US$2160/m² Villa Urquiza: con un 11,3% y un precio actual de US$1802/m²

Los más caros para comprar

Palermo : US$2553/m²

: US$2553/m² Belgrano : US$2502/m²

: US$2502/m² Núñez: US$2160/m²

Los más baratos para invertir