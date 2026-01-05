LA NACION

La cantante Emilia Mernes creó una empresa y sorprende con el nombre que le puso

La cantante desembolsó $30 millones

Emilia Mernes creó una sociedad anónima para operar en el negocio inmobiliario junto a su madre
El mercado inmobiliario no para de sorprender, y a pocos días del comienzo de un nuevo año, el 2026 sumó una figura inesperada. La cantante argentina Emilia Mernes creó Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima con la que ingresará de lleno al negocio inmobiliario, junto con su madre, Liliana Gabriela Rueda, quien asumirá la presidencia de la empresa.

Con una inversión inicial de $30 millones, la estructura societaria habilita a la compañía a operar en prácticamente todos los eslabones del negocio inmobiliario: compra, venta, alquiler, desarrollo, intermediación, administración de inmuebles e incluso financiamiento de proyectos.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, el pasado viernes 2 de enero, Perra Exclusive S.A. se constituyó el 18 de diciembre de 2025, fijó domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá una duración de 99 años.

Emilia Mernes posee el 95% del paquete accionario y figura como directora suplente, un dato que marca distancia entre la gestión diaria y su rol como figura pública.

El nombre de la sociedad hace referencia al tema de la artista llamado Exlusive.mp3
Esta empresa es la primera incursión que hace la artista como empresaria por fuera del negocio del espectáculo, en un contexto en el que el sector inmobiliario vuelve a captar interés como reserva de valor y forma de inversión.

Pero, de igual manera, no es el primer paso empresario de Emilia Mernes. En junio de 2025, junto a su madre, había inscripto Grupo Ñe S.A., una firma dedicada a la producción de espectáculos, contenidos audiovisuales y gestión artística, directamente vinculada a su carrera musical.

Qué podrá hacer la “inmobiliaria de Emilia Mernes”

Según los datos oficiales, la sociedad podrá desarrollar proyectos residenciales, comerciales e industriales, adquirir terrenos, fraccionar y lotear parcelas, remodelar inmuebles y administrar propiedades y consorcios.

También está habilitada para actuar como intermediaria inmobiliaria, brindar asesoramiento urbanístico, realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad.

Uno de los puntos más llamativos es que la empresa podrá buscar financiamiento, otorgar créditos para proyectos inmobiliarios y participar en alianzas con entidades financieras, además de invertir en otros desarrollos o compañías del sector mediante la compra de acciones o participaciones.

Esta es la primera incursión de la artista en el real estate
Pero también, la compañía estará habilitada para la “creación, organización y promoción de ferias, exposiciones y eventos relacionados con el sector inmobiliario”. Así como “realizar investigaciones sobre tendencias y desarrollos en el mercado inmobiliario, y sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías aplicables al sector”, de acuerdo al Boletín Oficial.

Por ahora, la sociedad no informó proyectos concretos ni desarrollos en marcha. Sin embargo, la estructura ya está formalizada para operar.

