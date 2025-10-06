En exclusiva: Costantini le reveló a LA NACION qué construirá en el terreno más buscado de Palermo

A minutos de terminar la subasta de uno de los terrenos más codiciados de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Costantini habló con LA NACION y contó qué construirá, a través de su desarrolladora Consultatio S.A., en el predio de casi 4,4 hectáreas, donde hoy funciona el complejo comercial Portal Palermo con Jumbo, Easy y locales comerciales.

Luego de más de dos horas de puja, el dueño del Malba se impuso en la subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), del predio ubicado en una de las zonas más codiciadas de la ciudad que fue adjudicado por un monto que superó los US$81 millones de precio base y se vendió por US$127 millones (más de un 56% de lo que la base exigida).

La compra representa una jugada de alto impacto, tanto por el valor como por el potencial urbanístico de la zona. El terreno se encuentra sobre la avenida Cerviño 4820/50, esquina Bullrich 345, frente a la Mezquita de Palermo y al Sanatorio de la Trinidad, y cuenta con una superficie total de 42.044 m². Actualmente funciona allí el Portal Palermo (Jumbo y Easy), cuyo contrato de concesión finaliza en 2026.

Según habría trascendido, entre las otras empresas que participaron de la subasta se encontraban: Simali SA (junto a Raghsa); Gepal Sociedad Anónima (vinculada a la familia Coto) y Cencosud, quien hoy se encuentra con el Portal Palermo en el lugar.

El terreno tiene una superficie total de 42.044 m²

- ¿Cómo fue el proceso de la subasta? Estuvieron más de dos horas...

- Fue una disputa muy reñida, pero estamos muy felices porque vamos a poder cumplir el sueño de desarrollar un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura.

- ¿Qué planean construir en el terreno?

- La idea es desarrollar un mega emprendimiento, en el que deberemos desembolsar más de US$350 millones de inversión. Tendrá un conjunto de oficinas, locales, espacios públicos, casas de diseño y esculturas. Será un lugar que podrá disfrutar no solo quienes vivan el proyecto, sino también el público en general.

- Se parece un poco al Design District de Miami, ¿puede ser?

- Si bien no me gusta compararlo directamente con el Design District, pero si podría servir como fuente de inspiración para imaginar lo que queremos construir en Palermo.

- Es una de las zonas más buscadas de la ciudad, pero, particularmente, ¿qué fue lo que más les atrajo?

- Lo que más nos atrae es la ubicación y su escala. Siempre nos gustan los proyectos que tienen escala porque nos dan la posibilidad de desarrollar la parte creativa.

- Ahora funciona el Portal Palermo en el lugar, ¿cuándo estiman comenzar con las obras?

- Esperamos arrancar en un año. Primero vamos a trabajar en el diseño de los macrolotes -los terrenos donde irán los edificios-, los caminos internos, los parques, las esculturas y toda la parte de diseño. Luego comenzaremos con la construcción de los edificios. Esperamos que el proyecto esté terminado entre finales 2029 y principios de 2030.

Ubicado en la intersección de la avenida Cerviño 4820/50 y Bullrich 345

El precio base estaba fijado en US$81.797.752 Ramos, Sergio Nicolas. - argentina.gob.ar

Los proyectos de Costantini

Consultatio no solo está activa en Buenos Aires. En paralelo, la desarrolladora lleva adelante un megaproyecto en Uruguay.

“Punta del Este es un centro internacional. Ahí desarrollamos un proyecto de 145 hectáreas que, si bien tiene como centro al polo, por un cambio reglamentario que posibilita que vayan los mejores caballos y jugadores, hablamos con Adolfito Cambiaso y compramos una fracción”, contó el empresario en una entrevista exclusiva con José del Rio, director de contenidos de LA NACION en el cierre del evento de real estate de LA NACION. “Será un lindo proyecto que tal vez lancemos la preventa este año”, agregó.

El empresario desembolsó US$11.200.000en la subasta que realizó el Gobierno uruguayo de la tierra que perteneció a Lázaro Báez. De esta forma, el desarrollador más que triplicó el valor base que fue de US$3,5 millones. “Es un terreno con 415 metros de frente y doble salida. Ya funcionaba un club de polo y la idea es redoblar la apuesta”, explicó Costantini en conversaciones con LA NACION y detalló que cerró un acuerdo estratégico con Adolfo Cambiaso a quien conoce desde su infancia. “Soy íntimo amigo de su padre cuando hacía windsurf. Conozco a toda la familia desde hace 30 años”, confesó.

El terreno que obtuvo Costantini tiene 415 metros de frente

Además, en Carrasco, Montevideo, Consultatio adquirió 170 hectáreas en el último pulmón verde de la zona. “Es una urbanización abierta, con seguridad y pensada integralmente. Los precios de los terrenos son caros -alrededor de US$500/m²-, y los ya existentes incluso tienen valores de US$700/m²”, explicó.

En Buenos Aires, Costantini también tiene en desarrollo un ambicioso proyecto en la zona de Catalinas: tres torres que suman 100 mil metros cuadrados propios. “Hace años venimos trabajando en el emprendimiento. Tuvimos un problema regulatorio que, por suerte, se resolvió. El terreno se pagó US$145 millones, a los que sumaremos otros US$250 a US$300 millones en desarrollo”, detalló.