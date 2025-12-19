La historia detrás de un hotel en el que se habrían hospedado Hitler y Perón

CÓRDOBA .- El Gran Hotel Viena en Miramar -la ciudad con mar de Córdoba- se inauguró en 1942 con 84 lujosas habitaciones; un pabellón termal con servicio de médico, enfermera y masajista; salón comedor para 200 personas, con vajilla de loza inglesa, copas de cristal y cubiertos de plata. Biblioteca, calefacción, salas con piso de granito, mármoles y arañas con caireles de cristal, ascensores, teléfono, correo, sucursal bancaria y electricidad generada por central propia. Hoy, después de atravesar muchas vicisitudes, es museo municipal, pero la Justicia ordenó que su propietaria, la Wandorf Company recupere la posesión. La decisión abre una incógnita sobre su futuro.

En un fallo unánime, la Cámara de Apelaciones de San Francisco, Córdoba, revocó la sentencia de primera instancia y prioriza derecho registral sobre los usos municipales. De esa manera la Municipalidad de Miramar debe restituir inmediatamente el inmueble a su propietaria, Wandorf Company, una firma dedicada a los negocios inmobiliarios. La decisión termina con un litigio iniciado en 2010.

El hotel Viena fue declarado patrimonio cultural local en 2005. Archivo

La historia del hotel comenzó en 1936, cuando Máximo Pahlke, quien era directivo de la empresa alemana Mannesmann dedicada a la fabricación de caños sin costura, llegó a este lugar en busca de alivio para la soriasis de su hijo y el asma de su hija. Como los males cedieron, decidió invertir US$25 millones en un hotel, primero fue en sociedad con la dueña de un hospedaje y, después, en soledad.

Así nació el Viena, nombre elegido por la esposa de Pahlke en honor a su ciudad natal. En 1941, todavía por terminarse, ya recibía huéspedes. Llegaban en tren a Balnearia, a 12 kilómetros de Miramar, a donde los buscaban con una estanciera. Como el vehículo no tenía vidrios atrás, les daban a los pasajeros guardapolvos para proteger sus ropas de la tierra que se levantaba en los caminos.

El Gran Hotel Viena fue golpeado por la inundación de 1977. Jade Sivori

El hotel tenía una bodega con 10.000 botellas de vino, panadería propia y un depósito de conservas. En las cocheras había surtidores de combustible para uso exclusivo de los pasajeros. En el frente del edificio se hallaba una gran pileta, dividida en una parte de agua dulce y otra de agua salada.

En el desayuno, el hotel le daba a cada huésped el ejemplar del día de LA NACION y si alguno quería ir a la laguna -con fangos como los del Mar Muerto-, le proveía gorro y zapatos. La laguna se ubicaba a unos 80 metros del hotel.

A los dos años de abierto el hotel, los Pahlke se fueron y el lugar que quedó a cargo del jefe de seguridad, Martin Krugger, quien tiempo después apareció muerto sin que las razones fueran dilucidadas. Las versiones se multiplicaron: que el hotel era un lavado de dinero nazi, que se trataba de un hospital para soldados de la guerra, que era un refugio para criminales. Hay quienes aseguran que Adolf Hitler y Juan Domingo Perón estuvieron allí. Una de las tantas historias del Viena.

Cerrado por años y dos veces gestionado por familias argentinas, la inundación de Miramar de 1977 también devoró gran parte de su gigantesca estructura. En ese entonces ya era -desde hacía 13 años- de la Wandorf Company, que realizaba inspecciones periódicas y pagaba los impuestos y las tasas, pero no lo usaba.

En 1988, la Municipalidad ingresó bajo un contrato de comodato para evitar que fuera ocupado. Junto a la Asociación Civil Amigos del Gran Hotel Viena, se encargó de mantenerlo y de organizar visitas guiadas. En 2005 fue declarado patrimonio cultural local.

En 2010 la empresa propietaria, después de certificar la “explotación turística” sin autorización, pidió a la Municipalidad que lo desalojara. Según el fallo de la Justicia, la administración municipal “nunca dejó de reconocer la titularidad, ni la posesión del hotel” por parte de la Wandorf Company.

En esa línea, los camaristas sostuvieron que “nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión” y agregaron que las mejoras realizadas “no exteriorizan posesión excluyente”. En esa línea, el fallo ordena a la Municipalidad a desalojar “con todo lo allí edificado, clavado, plantado y adherido al suelo”.

El municipio están analizando el fallo para resolver si hay alguna alternativa posible.