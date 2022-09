Nuevos terrenos disponibles en el barrio que podría ser el Silicon Valley porteño, cómo son y cuánto cuestan

Núñez es uno de los barrios mejor posicionados de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado en el corredor norte, se trata de una zona con mucho espacio verde y una gran conectividad en donde quienes deseen vivir allí se encontrarán con un valor de venta de US$2703 el metro cuadrado de las propiedades. Su privilegiada ubicación fue uno de los motivos que llevaron al Gobierno porteño a apostar por este barrio para instalar el futuro Parque de la Innovación. Inspirado en los más de 500 parques científicos-tecnológicos que existen en el mundo, el proyecto combinará ofertas residenciales, educativas y de salud.

Este mes se publicaron para subastar tres lotes del predio para que las empresas interesadas en radicarse allí. En primer lugar, el 8 de septiembre se subastará el polígono B9-C9-D9-I9-B9 a partir de los US$ 3.737.517,39, ubicado en la parcela 1. En segundo lugar, el polígono A9-B9-I9-H9-A9 en la parcela 2 se subastará el día 13 de este mes con un valor base de US$ 3.670.403,85; este terreno tiene una superficie de 401,67 m². En tercer y último lugar, el 22 de septiembre se subastará el polígono A19-B19-C19-F19-A19 ubicado en una calle que todavía no recibió su nombre oficial. Se trata de un terreno con una superficie de 1800 m² y dispone de una edificabilidad de 18.256 m² por encima de la cota de la parcela más el subsuelo. Este lote, también en la parcela 1, se subastará con un precio base de US$6.892.644,41.

El Parque de la innovación combinará proyectos residenciales con espacios verdes, oferta educativa, empresas tecnológicas y servicios de salud

De momento, los avances en las obras mantienen sus fechas como estaban previstas. En diciembre llevarán a cabo la infraestructura básica, los espacios verdes y la apertura de las calles Ernesto Bavio y Campos Salles. Mientras tanto, en enero del 2023 prevén la construcción de parcelas privadas, fecha para la que las autoridades también esperan que se complete la venta de los lotes.

Qué proyectos se llevarán a cabo

De los 32 terrenos existentes, ya hay 14 con dueño. Sin embargo, se desconoce el fin con el que algunas de las entidades compraron su porción. De los 360.000 m² habilitados para construir en el Parque de la innovación, se estableció que 120.000 m² deberán ser destinados para la innovación, divididos a la mitad entre espacio público y obra privada.

Los proyectos confirmados en el Parque de la Innovación

El eje educativo es uno de los más importantes en el parque, ya que los proyectos a desarrollar allí nuclean universidades y residencias para estudiantes. Las instituciones que ya tienen su lugar reservado son la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) -ya que por ley la Ciudad les concesionará una sucursal durante 100 y 50 años respectivamente- y se les suman la Universidad Torcuato Di Tella, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Este hub educativo se complementará con las instituciones de cercanía como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la Universidad Di Tella, la Escuela ORT, Digital House y la Universidad Abierta Interamericana.

La empresa pionera en invertir en el proyecto fue el Grupo Werthein junto al Fideicomiso Buenos Aires Landmark. Le siguieron Miyagi S.A., Portland, Angostura Inversiones SA, HIT, Grupo Sancor Seguros y El Nuevo Aromo SA., entre otros.