Un banco reactiva sus créditos hipotecarios UVA con tasas más altas que las que tenía antes de suspenderlos

En medio de incertidumbre en el mercado inmobiliario en cuanto al futuro de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), un banco relanzó sus líneas de préstamos, luego de un parate de más de cuatro meses.

Los créditos hipotecarios fueron un gran incentivo para el mercado inmobiliario durante el último trimestre de 2024 y a lo largo de 2025. Sin embargo, hacia el final del año pasado comenzó a sentirse un enfriamiento, producto de la decisión de los bancos de endurecer las condiciones de calificación, lo que afectó el nivel de operaciones.

Aunque el freno se sintió en los últimos meses, los especialistas evalúan que el 2025 fue un “muy buen año” y los números lo reflejan: en 27 años, el 2025 se ubicó como el quinto mejor período. Cerró casi cumpliendo las expectativas del mercado con 69.461 escrituras firmadas en la ciudad de Buenos Aires -se esperaban 70.000-: un 26,8% más que el 2024, que había cerrado con 54.770 operaciones, según los últimos datos del Colegio de Escribanos porteño.

Del total de escrituras en CABA, casi 14.000 fueron con hipoteca. Es decir, cerca del 20% del total se compró con crédito hipotecario, lo que representa un crecimiento del 180% respecto a 2024. A pesar de esos números, no fue suficiente para alcanzar el boom que se dio entre 2017 y 2018 cuando los créditos UVA impulsaron al mercado inmobiliario cuando se llegó a 16.000 escrituras con hipoteca.

Si bien el porcentaje de operaciones con crédito sigue siendo acotado en las escrituras, para considerar el impacto que tienen en el mercado inmobiliario hay que tener en cuenta que: por cada escritura con hipoteca se generan, en promedio, 2,5 operaciones inmobiliarias, ya que quien vende vuelve a comprar y activa nuevas compraventas.

Un informe reciente de Tejido Urbano sobre información del Banco Central, confirma que 2025 cerró con un total estimado de 44.305 créditos hipotecarios otorgados y se posiciona como el cuarto mejor año desde que existen registros (2004-actualidad), solo por detrás de los picos históricos de 2017, 2018 y 2007.

El Banco Ciudad relanza su crédito hipotecario

En este contexto es que el Banco Ciudad relanzó sus créditos hipotecarios UVA, con tasas de interés en torno al 12,5% para el público general y del 9% para microcentro y zonas del sur de la capital porteña.

En septiembre, la entidad financiera había pausado sus líneas de préstamo con el objetivo de hacer una "revisión de productos", según pudo saber LA NACION. De esta manera, con la reactivación se volverán a aceptar nuevas solicitudes.

¿Qué ofrecía el banco antes de la pausa? La entidad tenía una tasa general del 9,9% y 4,5% para áreas preferenciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Con estas nuevas tasas que se suman a las ya vigentes en el mercado, “en los bancos públicos, la tasa promedio ya alcanzó el 9%, dos puntos porcentuales más que al momento de las elecciones de octubre. Mientras que en los privados llega al 12,7%”, comparte Federico González Rouco, economista especializado en vivienda.

En números concretos, en enero se dieron créditos por US$189 millones, “un poco menos que en diciembre y apenas más que en noviembre, pero muy por debajo de octubre”, agrega González Rouco. De acuerdo a los datos compartidos, se puede ver como la caída interanual fue del 6%.

Los bancos que subieron la tasa de sus líneas

Pese a las expectativas del mercado inmobiliario sobre la posible baja de las tasas de interés de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), luego del triunfo electoral del oficialismo en las elecciones del 26 de octubre, la realidad es otra: en la práctica hubo más subas que bajas.

Es más, desde el último período electoral hasta hoy, cinco bancos subieron su tasa y solo dos la bajaron.

El Banco Municipal de Rosario, que durante más de un año tuvo el interés más bajo (3% de TNA), ya no ofrece esa condición. La línea general se mantiene en 4,2%, continuando igualmente como el banco “más barato” hasta el momento.

A su vez, la otra entidad que modificó su línea fue el Brubank, elevando su tasa del 10% al 12% para sus clientes.

Por su parte, el Banco Nación incrementó su línea del 4,5% al 6%. Cabe destacar que, a pesar de esto, es el banco que capta la mayor parte de la demanda hasta ahora.

Otro banco provincial que elevó su interés fue el de Corrientes, que llevó su TNA del 5% al 12% solo para clientes.

Mientras que la quinta entidad corresponde al Banco Ciudad, que el relanzamiento llega con la suba de su tasa del 9,9% y 4,5% al 12,5% y 9%, respectivamente.

Fuentes del mercado y analistas coinciden en que la decisión responde a un problema de fondeo a largo plazo: los bancos necesitan recursos estables y a largo plazo para financiar hipotecas. En ausencia de mercados desarrollados para securitizar esas carteras, es decir, vender el riesgo a inversores, las entidades quedan con la alternativa de aumentar tasas para desincentivar la demanda o, cuando la presión es mayor, frenar la oferta y demorar trámites. Esa tensión de liquidez empuja movimientos como los conocidos ahora.

Condiciones de las líneas vigentes de créditos hipotecarios UVA por cada banco Federico González Rouco

Los que bajaron la tasa

La primera entidad privada en reducir su tasa fue el BBVA, que pasó del 10,5% al 7,5%. Pero no todo es tan sencillo: esta línea se aplica únicamente para su línea preferencial dirigida a clientes de altos ingresos, quienes cobran su sueldo en el banco y perciben más de $5 millones mensuales. Además, para la adquisición de vivienda permanente, se debe permanecer durante los primeros 24 meses de vigencia del préstamo una inversión en el banco desde $50 millones -o su equivalente en dólares-, y en el caso de no permanente la inversión debe ser desde $100 millones. Mientras que la línea estándar mantiene la tasa del 10,9%, y quienes no acreditan su sueldo en la entidad tienen una de las tasas más altas: del 17%.

En la práctica, la medida no elimina la principal barrera de acceso al crédito: los altos requisitos que se exigen para calificar. Si bien una tasa más baja debería traducirse en una cuota menor y, por lo tanto, en un umbral de ingreso más accesible, en este caso el requisito de ganar más de $5 millones mensuales y la inversión de 24 meses mantiene el crédito fuera del alcance de la mayoría.

Mientras que la otra entidad que redujo su interés fue el ICBC. Así, la tasa fija pasó del 14% al 12%, mientras que la preferencial dejó de ser del 13% y se ubicará en 11%.

El beneficio del 11% corresponde exclusivamente a la línea preferencial destinada a clientes que perciben su sueldo en el banco. Para acceder al crédito, se requiere un ingreso mínimo de $1.100.000. En el caso de la compra de una vivienda única y permanente, es posible sumar ingresos con padre, madre o pareja. La financiación cubre hasta el 75% del valor del inmueble, con plazos de entre 15 y 20 años, para operaciones que no superen los 360 millones de pesos.