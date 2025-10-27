Karina Gao hará un showcooking y dará tips sobre cómo comer mejor

El próximo fin de semana de noviembre, el Hipódromo de Palermo se convertirá en el escenario del Bienestar Fest, un evento organizado por LA NACION en conjunto con OSDE, que reunirá experiencias vinculadas al bienestar físico, emocional y social. Para sacar las entradas hacé clic acá.

Entre las propuestas gastronómicas, una de las actividades destacadas será la que ofrecerá Karina Gao, cocinera, emprendedora e influencer culinaria, quien invitará al público a adentrarse en el universo de la cocina oriental práctica y accesible.

La presentación en el festival la hace en un momento particular. En abril inauguró Gāo su propio restaurante en Bajo Belgrano, en lo que durante décadas fue una vivienda particular. El local de 200 m²combina la estructura y el alma hogareña con la dinámica y la exigencia de un negocio gastronómico. En sus palabras, Karina siempre “coqueteó” con el mundo gastronómico: tuvo un pequeño restaurante en el microcentro y luego un delivery de comida congelada pero Gāo es el primero de esta envergadura.

El resultado fue un restaurante con capacidad para 90 cubiertos distribuidos en dos plantas, donde conviven detalles instagrameables —un león de neón, un panel educativo en chino— con las vigas de madera y el techo inclinado que recuerdan que allí vivió una familia.

Gao, el restaurante de Karina Gao

Su experiencia en el Bienestar Fest

Con su estilo cercano, descontracturado y lleno de sabor, Karina presentará una receta de verduras salteadas al wok: un plato simple, rápido —de aproximadamente 25 minutos— y elaborado con pocos ingredientes, ideal para incorporar técnicas de cocina asiática en la rutina diaria sin complicarse.

En su cuenta de Instagram @MonPetitGlouton comparte recetas fáciles y consejos prácticos para hacer la vida en la cocina más sencilla y accesible para todos.

Karina ha hecho de la cocina un puente entre culturas, generaciones y modos de vida.

Nacida en el sur de China, Karina llegó a la Argentina a los 9 años con su familia. Mientras sus padres trabajaban en un pequeño local —donde también vivían—, ella empezaba a cocinar parada sobre un cajón de leche.

Su recorrido es una historia de esfuerzo, pasión y reinvención: egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, licenciada en Economía Empresarial, máster en Management en emprendedurismo en Francia, y finalmente, chef profesional.

En el Bienestar Fest, su participación no será solo una clase de cocina: será una invitación a volver al origen, a reconectarse con los sabores simples y genuinos, y a comprender que alimentarnos también puede ser un acto de conciencia, disfrute y bienestar.

La especialista también se anima a compartir tips sobre ¿cómo podemos hacer entonces para comer más variado?