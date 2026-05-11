El secreto para lograr que la gente no se olvide de uno: la respuesta te sorprenderá

“¿Cómo hago para destacar sin perder mi esencia?”, es una de las consultas más frecuentes que me hacen los clientes. Existe la falsa creencia de que para construir una marca personal exitosa debemos ser una fuente inagotable de originalidad. Creemos que, si no mostramos algo nuevo cada día, nos volvemos invisibles.

Sin embargo, la neurociencia y la psicología del comportamiento nos dicen lo contrario. La confianza no se construye a través de la sorpresa constante, sino a través de la coherencia sostenida.

El efecto de mera exposición

La preferencia por lo repetido no es un capricho estético, sino un mecanismo evolutivo. El psicólogo social Robert Zajonc, de la Universidad de Stanford, definió el término “Efecto de mera exposición”. Sus investigaciones demostraron que la exposición repetida de un individuo a un estímulo particular (una cara, un logo, una voz) mejora la actitud de los demás hacia ese estímulo.

Si lo llevamos al terreno de la marca personal, esto significa que cuanto más repetís tus códigos visuales y tus mensajes, más “seguro” y “atractivo” te volvés para el cerebro de tu interlocutor. Lo familiar se percibe como seguro; lo errático, como una amenaza potencial.

Otro concepto clave es la fluidez cognitiva, estudiada profundamente en la Universidad de Princeton. Según estos estudios, el cerebro humano tiende a valorar más positivamente la información que es fácil de procesar.

Si un día te presentás como un líder minimalista y sobrio, y al siguiente como alguien disruptivo y extrovertido, obligás al cerebro del otro a realizar un esfuerzo extra para volver a etiquetarte. Esa “fricción cognitiva” genera una resistencia inconsciente.

Por eso construir una marca personal no se trata de variar para no aburrir; se trata de simplificar el trabajo del otro para ser recordado.

Los tres pilares para una repetición estratégica

Para que esa repetición no se vuelva monótona, sino atractiva, es fundamental definir qué es lo que vamos a sostener en el tiempo:

1. El anclaje visual: No significa vestirse siempre igual, sino bajo los mismos códigos. Steve Jobs o Carolina Herrera lo entendieron a la perfección. Elegí una paleta de colores o un estilo que se vuelva tu marca registrada. La repetición visual crea un atajo mental: cuando vean ese estilo, pensarán en vos.

El caso de la camisa celeste: Pensemos en alguien que elige siempre una camisa celeste de excelente corte. Este color transmite calma, profesionalismo y confianza. Con el tiempo, la prenda deja de ser solo ropa y se convierte en un mensaje: “Soy una persona constante y confiable”

Es un excelente recurso. En el mundo de la marca personal, esto se conoce como “Uniforme de firma” o Power Uniform, es tu firma estética.

2. El Mensaje Central: ¿Cuál es esa idea que querés que la gente asocie con tu nombre? Si hablás de todo, no sos experto en nada. La constancia en el mensaje es lo que termina convirtiéndose en tu “legado” de pensamiento. Si un día publicás sobre finanzas, otro sobre cocina y otro sobre liderazgo, tu audiencia sufre de “desenfoque cognitivo”; no saben en qué cajón mental guardarte.

La idea de definir un mensaje central es facilitarle el camino a quien te busca.

Imaginemos a una abogada que quiere crecer profesionalmente. Un día publica sobre divorcios, otro sobre contratos, otro sobre herencias. Sabe mucho, pero desde afuera parece “una abogada más”.

Ahora, si se define su mensaje central en: “Divorcios sin conflicto”. A partir de ahí, todo cambia. Sus posteos hablan de cómo negociar acuerdos, cómo evitar juicios largos, cómo cuidar a los hijos en el proceso. Incluso cuando explica temas legales, siempre vuelve al mismo eje y con el tiempo, pasa algo concreto: cuando alguien piensa en separarse sin tanto drama, seguramente piensa en ella.

Ese es el poder del mensaje central. No es decir menos, es decir siempre lo mismo desde distintos ángulos.

Los grandes referentes no cambiaron de idea cada semana; profundizaron en una sola gran verdad hasta que el mundo la asoció con su nombre. Se trata de pasar de ser un “generalista invisible” a un “referente de nicho”. Es el famoso Legado de Pensamiento.

3. La Coherencia Conductual: La marca personal no es solo lo que decís, sino cómo hacés sentir a los demás. La Universidad de Harvard, en sus estudios sobre liderazgo, destaca que la “previsibilidad conductual” es el factor número uno para construir confianza en equipos de alto rendimiento.

Por lo general cometemos el error de pensar que la marca personal termina en la pantalla o en la ropa que usamos. Sin embargo, la marca es, sobre todo, una promesa de comportamiento. Los estudios del Harvard Business Review sobre equipos de alto desempeño subrayan la “previsibilidad conductual”. ¿Qué significa esto? Que nada genera más estrés en un entorno profesional que un líder o un colega errático.

Como decía Maya Angelou, escritora y poeta, que se la recuerda especialmente por su capacidad de poner en palabras emociones profundas y verdades universales sobre la dignidad, la resiliencia y el impacto que tenemos en los demás: “la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir.”

La coherencia conductual es repetir ese “trato distintivo”: si tu marca es la puntualidad y el rigor, debés serlo siempre. Si es la calidez y la escucha, esa debe ser tu firma. La confianza es el resultado de la experiencia repetida de un comportamiento honesto.

Nada genera más estrés en un entorno profesional que un líder o un colega errático shutterstock - Shutterstock

El arte de sostener en el tiempo

A menudo, nos aburrimos de nosotros mismos mucho antes de que el resto del mundo haya terminado de entender quiénes somos. Cuando sientas la tentación de cambiar tu estilo o tu enfoque profesional solo por buscar “aire fresco”, recordá: la maestría es la repetición de lo esencial.

Una marca personal fuerte no es pour le galerie, no es para impresionar a los demás o guardar las apariencias, ganar aprobación externa o aplausos. Es una verdad que deberías sostener en el tiempo. Porque no solo recordamos a quienes más ruido hicieron, sino a quienes fueron capaces de permanecer fieles a su propia frecuencia, una y otra vez. Porque si bien el ruido nos vuelve visibles, es la coherencia lo que nos vuelve confiables.

No se trata de elevar el volumen para destacar, sino de sostener un mensaje tan claro y consistente que los demás terminen alineándose con tu forma de comunicar.

¿Estás listo para trabajar en tu marca personal?

No es tan difícil: implica conocerte más y posicionarte en el lugar donde te sentís cómodo, para que todo fluya y proyectes confianza. Todo es cuestión de construir una imagen que inspire respeto y credibilidad en tu entorno y fuera de él.

La autora es asesora de imagen @danisa_bevcic